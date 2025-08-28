يلبي الموقع الجديد rotana.com الإقبال الكبير على الحجوزات عبر الهاتف المحمول ويقدم تجارب مخصّصة أكثر ذكاءً.

الإقبال الكبير على الحجوزات عبر الهاتف المحمول ويقدم تجارب مخصّصة أكثر ذكاءً. منصة واحدة تجمع بين حجوزات الغرف، والمطاعم، والفعاليات في تجربة رقمية سلسة، تقدم حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأساليب بحث أكثر ذكاءً، وتوصيات مخصصة، وسبلاً أسرع للحجز.

يتيح الموقع خاصية طلب عرض سعر (RFP) لعدة فنادق دفعة واحدة، مما يوفّر على عملاء الشركات ومنظمي الفعاليات الوقت والجهد.

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت روتانا ، إحدى أبرز شركات إدارة الفنادق الرائدة في المنطقة، عن إطلاق النسخة المحدّثة من موقعها الإلكتروني rotana.com، ليقدّم للضيوف تجربة حجز متطورة قائمة على الذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات مستخدمي الهواتف المحمولة؛ ويأتي هذا التحول في إطار استراتيجية "روتانا" الرقمية الطموحة الهادفة إلى تعزيز قنوات الحجز المباشر وتعميق تفاعل الضيوف من خلال رؤى مستندة على البيانات.

وقد صُمم الموقع الجديد rotana.com ليلبي الإقبال المتزايد نحو الحجز عبر الهاتف المحمول، حيث يوفّر تجربة سلسة ومتجاوبة مع جميع الأجهزة، ويبسّط رحلة الحجز منذ لحظة البحث وحتى إتمام العملية، كما تُسهم تقنيات البحث وخيارات التصفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مساعدة الضيوف على إيجاد الخيارات الأنسب لهم بسرعة وسهولة.

و قال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا": "يمثل إطلاق الموقع الجديد خطوة محورية في خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة لـ "روتانا"، إننا نعيد صياغة كل نقطة اتصال في رحلة ضيوفنا، سواء عبر المنصات الرقمية أو داخل فنادقنا، لضمان بقائنا في طليعة قطاع الضيافة في المنطقة. إذ يجمع موقع rotana.com الجديد بين الطابع الشخصي، والسرعة والإلهام ليعكس التجارب الاستثنائية التي يحظى بها ضيوفنا في فنادقنا. ومع تنفيذ استراتيجيتنا للنمو، ستبقى التكنولوجيا محوراً أساسياً في تعزيز علاقاتنا مع الضيوف، وزيادة الحجوزات المباشرة، وترسيخ ريادة روتانا في مشهد السفر المتطور."

ويأتي إطلاق الموقع الجديد في ظل تحول كبير في سلوك المسافرين، حيث تجاوزت الحجوزات عبر الهاتف المحمول الآن أكثر من نصف إجمالي حجوزات الفنادق، ومع ذلك، لا يزال العديد من الضيوف يتخلون عن حجوزاتهم بسبب بطء تحميل الصفحات، وصعوبة التصفح، وتعقيد عمليات الدفع (GuestCentric، 2024).

حيث بلغت قيمة سوق حجوزات السفر عبر الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، 4,6 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع توقعات بتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2031 (Cognitiv Market Research، 2025)، فإن الحاجة إلى تجارب حجز سلسة عبر الهاتف المحمول لم تكن يوماً أكبر مما هي عليه الآن.

استجابةً لهذا الطلب، تم بناء الموقع الجديد بهيكل يعتمد على التماشي مع الهاتف المحمول بشكل أساسي، مما يضمن الاستجابة عبر جميع الأجهزة ويزيل أي عوائق قد تواجه النزيل في كل مرحلة من مراحل الحجز، كما يقدم إمكانيات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع توصيات مخصصة وخيارات تصفية ذكية تساعد الضيوف على العثور بسرعة وسهولة على ما يناسبهم.

يقدّم الموقع الجديد واجهة موحدة تجمع بين الإقامات الفندقية، وحجوزات المطاعم والفعاليات في منصة واحدة سهلة الإستخدام، ما يسهّل على الضيوف التخطيط لتجربة "روتانا" الكاملة، كما يتيح خاصية طلب عرض سعر واحد (RFP) لعدة فنادق دفعة واحدة، مما يوفّر على عملاء الشركات ومنظمي الفعاليات الوقت والجهد.

وتضفي الصور عالية الجودة، والفيديوهات الغامرة، وتجربة التصفح التفاعلية بعداً بصرياً ملهماً يعكس وعد العلامة الدائم "معنا، للوقت معنى"، مما يلهم الضيوف لاستكشاف المزيد مما تقدمه العلامة التجارية، وتدعم هذه التحسينات المرئية الأداء وتحسين محركات البحث (SEO)، مما يضمن سرعة أكبر في تحميل الصفحات، وظهوراً أفضل في نتائج البحث، وتجربة مستخدم أكثر إرضاءً بشكل عام.

وفي المرحلة المقبلة، ستطرح روتانا على المنصة ميزة المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي التي ستقوم بتوجيه الضيوف خلال رحلة الحجز، وتقديم معلومات سريعة ودقيقة، وتعزيز الراحة من خلال تقديم الدعم في الوقت الفعلي.

موقع rotana.com الجديد أصبح الآن متوفراً بلغات متعددة للضيوف في جميع أنحاء العالم، ويقدم طريقة أسرع وأكثر ذكاءً وإلهاماً للتعرّف على فنادق ومنتجعات ومطاعم ووجهات روتانا.

نبذة عن "روتانا":

تُعد "روتانا" من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، وقد تأسست في أبوظبي عام 1992. تدير الشركة محفظة تضم أكثر من 114 فندقاً ومنشأة قيد التشغيل والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا. وتُعرف روتانا بالتزامها بالجودة ورضا الضيوف، حيث تدير ست علامات تجارية متميزة هي: فنادق ومنتجعات روتانا، فنادق سنترو، فنادق ومنتجعات ريحان، شقق أرجان الفندقية، إدج من روتانا، وذا ريزيدنس من روتانا.

وبصفتها عضوًا في التحالف الفندقي العالمي (GHA)، تعد روتانا جزءًا من برنامج ولاء GHA DISCOVERY - أحد أكبر برامج الولاء في العالم للعلامات التجارية الفندقية المستقلة - وتقدم للضيوف مزايا حصرية في أكثر من 900 فندق فيما يقرب من 100 دولة. بفضل وعد علامتها التجارية "وقت ثمين"، تواصل روتانا توسيع حضورها في الأسواق الرئيسية مع تقديم تجارب ضيافة موثوقة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://ar.rotana.com/

