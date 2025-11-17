أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة –أعلنت روتانا، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الفنادق في المنطقة، عن إطلاق منتجع إيدج شرم الشيخ سي بيتش، وهو فندق قائم في مدينة شرم الشيخ انضم إلى محفظة الشركة ضمن اتفاقية امتياز طويلة الأمد مع شركة نوبيا شرم للمشروعات السياحية.

ويمثل هذا الافتتاح محطة مهمة باعتباره الظهور الأول لعلامة “إيدج من روتانا” في مصر، في خطوة تعكس التزام روتانا بتعزيز حضورها في شمال أفريقيا ودعم قطاعي الضيافة والسياحة في الدولة.

وأقيم حفل الإطلاق الرسمي في 15 نوفمبر 2025، بحضور معالي شريف فتحي وزير السياحة والآثار، ومعالي خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، ومعالي خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ومعالي السفير حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والسيد ناصر النويس رئيس مجلس إدارة روتانا، والسيد فيليب بارنز الرئيس التنفيذي لروتانا، واللواء محمد العناني مساعد وزير الداخلية ومدير أمن جنوب سيناء، إلى جانب نخبة من رواد قطاعي الأعمال والسفر.

وتضمن الحفل أمسية احتفالية شملت حفل استقبال خاص، ومراسم قص الشريط، وجولة تعريفية في أرجاء المنتجع، وعرضا ثقافيا مميزا قدمته فرقة "الموسيقى العربية للتراث”. وقد جاءت هذه الفعالية للاحتفال رسميا بتحويل الملكية إلى علامة “إيدج من روتانا”، ولبدء فصل جديد يضيف طابعاً راقياً إلى مشهد الضيافة في شرم الشيخ.

يقع المنتجع في قلب مدينة شرم الشيخ، ويضم حالياً 650 غرفةً وجناحاً، مع خطة لرفع العدد إلى 1,000 غرفة وجناح خلال الـ 24 شهراً المقبلة. ويقدم المنتجع مجموعة من المرافق الترفيهية وتجارب الطعام المناسبة للعائلات ومحبي العطلات، مع مزيج يجمع بين الراحة العصرية وسحر البحر الأحمر الأصيل بما يعكس معايير روتانا في التميز الفندقي.

ويضم المنتجع أكثر من 11 مطعماً ومقهى، و5 مسابح تشمل مسبحاً للأطفال، إضافة إلى مدينة مائية عالمية المستوى تضم 27 منزلقا ونهر استرخاء. كما يتيح المنتجع وصولا مباشرا إلى شاطئ رملي خاص يمتد على 255 مترا، ورصيف بحري بطول 1 كيلومتر يطل على الشعاب المرجانية الشهيرة في البحر الأحمر.

وتشمل المرافق أيضا نادياً للأطفال، وملاعب رياضية، ومركزاً صحياً، وقاعات للمؤتمرات، وعيادة طبية، لتوفير تجربة متكاملة تناسب العائلات والمسافرين بقصد الترفيه.

وقال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لروتانا: "يمثل إطلاق منتجع إيدج شرم الشيخ سي بيتش خطوة مهمة في مسيرة نمو روتانا في شمال أفريقيا، وإدخال علامة إيدج من روتانا إلى السوق المصرية. تعد مصر من الركائز الأساسية لقطاع الضيافة في المنطقة، ونرى فيها فرصا كبيرة للنمو مدفوعة برؤية البلاد السياحية ومواهبها المميزة. ويسعدنا العمل مع شركة نوبيا شرم للمشروعات السياحية لتقديم خبرة روتانا التشغيلية ونهجها القائم على الإنسان في سوق يلعب دوراً محورياً في تطوير السياحة الإقليمية."

وقال محمد الحجري، مالك شركة نوبيا شرم للمشاريع السياحية: "يمثل افتتاح منتجع إدج شرم الشيخ سي بيتش محطة فخر لشركة نوبيا شرم ولشرم الشيخ التي تواصل تعزيز مكانتها كوجهة رائدة على البحر الأحمر. شراكتنا مع روتانا، العلامة التي تنتمي إلى المنطقة وتشتهر بضيافتها الأصيلة، تسهم في الارتقاء بمستوى التشغيل وجودة تجربة الضيوف. وتعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بدعم قطاع السياحة في مصر وتطوير وجهات تبرز ثقافتنا وشعبنا وروح الضيافة الحقيقية."

ويمثل إطلاق المنتجع خطوة جديدة في مسيرة روتانا التوسعية المستندة إلى الشراكات الاستراتيجية ونماذج التشغيل المرنة. وتتيح علامة “إيدج من روتانا” للفنادق المستقلة الاستفادة من أنظمة روتانا وخبرتها التشغيلية مع الحفاظ على هويتها المحلية.

ويعزز هذا الافتتاح الجديد حضور روتانا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تدير الشركة حاليا 79 فندقا في أكثر من 29 مدينة. وتشمل خططها التطويرية أكثر من 9,000 غرفة قيد التنفيذ، بما في ذلك 36 منشأة دولية و4 افتتاحات جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتواصل روتانا ترسيخ مكانتها في وجهات سياحية ذات نمو عال، ودعم الجهود الإقليمية لتعزيز عروض الضيافة وجذب الاستثمارات طويلة الأمد.

وتبقى الشركة ملتزمة بالنمو المسؤول والابتكار الرقمي وتقديم تجارب ضيافة تعكس وعد علامتها التجارية “وقت ثمين”.

-انتهى-

#بياناتشركات