القاهرة : وقّعت روبن لحلول البيانات والذكاء الاصطناعي، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة بلتون القابضة، مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، للتعاون في مجالات تنمية الكفاءات، والتفاعل الأكاديمي، والبحث التطبيقي في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

ويمتد الاتفاق لمدة عام واحد، ويبدأ تنفيذه من خلال مبادرات تقودها قسم الرياضيات والعلوم الاكتوارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويهدف إلى ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات العملية لعلوم البيانات في سوق العمل. وتشمل مجالات التعاون برامج التدريب العملي، والتدريب الصيفي والشتوي للطلاب، وفرص توظيف الخريجين الجدد، إلى جانب تنظيم محاضرات وندوات متخصصة، والمساهمة في تطوير المناهج الدراسية، فضلًا عن الإشراف المشترك على مشروعات التخرج والأبحاث الجامعية.

وقال الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الجامعة الأمريكية بالقاهرة للشئون الأكاديمية: "تُعيد علوم البيانات والذكاء الاصطناعي تشكيل الاقتصادات والصناعات وترسم ملامح مستقبل العمل. وتأتي هذه الشراكة مع روبِن امتدادًا لما تتمتع به الجامعة الأمريكية بالقاهرة من أساس أكاديمي متين في مجالات علوم البيانات والرياضيات والتحليل، لا سيما من خلال قسمي الرياضيات والعلوم الاكتوارية وعلوم الحاسب الآلي، اللذين يتمتعان بسجل حافل من التميّز الأكاديمي والارتباط الوثيق باحتياجات سوق العمل. ومن خلال هذا التعاون الوثيق مع روبِن، نحرص على تزويد طلابنا بمهارات متقدمة وخبرات عملية مباشرة، واحتكاك مباشر بالتطبيقات الواقعية مع تعزيز دور الجامعة كمركز رائد لتنمية المواهب ودعم البحث التطبيقي المتوافق مع متطلبات السوق."

وفي هذا السياق، قالت بسمة راضي، العضو المنتدب لشركة روبن: " تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية في بناء منظومة مستدامة لتأهيل الكفاءات المتخصصة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي. وتُعد الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بما تتمتع به من ثقل أكاديمي، وقسم الرياضيات والعلوم الاكتوارية بما تملكه من خبرات علمية متقدمة، شريكًا محوريًا في ربط البحث الأكاديمي بالتطبيقات العملية لتحديات الاقتصاد والأعمال. وتعكس هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بتطوير مهارات وبحوث تطبيقية قادرة على إحداث أثر فعلي وقابل للتوسع "

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التكامل بين القطاعين الأكاديمي والعملي، وتوسيع فرص الطلاب للتعامل مع تحديات واقعية في مجال البيانات، ودعم تطوير قدرات متقدمة في علوم البيانات تتماشى مع احتياجات السوق، مع إمكانية توسيع نطاق التعاون مستقبلًا ليشمل أقسامًا أكاديمية أخرى.

عن شركة روبن لحلول البيانات والذكاء الاصطناعي:

روبن هي شركة تابعة لبلتون القابضة، متخصصة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى تحويل البيانات المعقّدة إلى رؤى قابلة للتنفيذ، بما يمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات أكثر دقة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ودفع النمو المستدام.

تنطلق روبن من القاهرة لخدمة المنطقة، وتعمل على تبسيط التعقيد من خلال تقديم حلول ذكية تحوّل البيانات إلى أصول استراتيجية تدعم الابتكار وتعزز الأداء المؤسسي على المدى الطويل.

يضم فريق روبن نخبة من الخبراء الذين يجمعون بين المعرفة العميقة في مجالاتهم والتقنيات المتطورة، ما يتيح تقديم حلول قابلة للتوسع تتّسم بالشفافية والوضوح. وتكمن غاية روبن في سد الفجوة بين تحليلات البيانات المتقدمة والتطبيقات الواقعية، ما يساعد الشركات على تحسين أدائها، وتقليل المخاطر، وقيادة الابتكار نحو مستقبل أكثر استدامة.

تقدّم روبن مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل النمذجة التنبؤية، وحلول الذكاء الاصطناعي، والاستراتيجيات المعتمدة على البيانات، والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل عميل في مختلف القطاعات، من الخدمات المالية إلى اللوجستيات وغيرها.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.robinsolutions.com

عن بلتون القابضة:

بلتون القابضة (كود البورصة المصرية: BTFH.CA ) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل بالإنجازات يمتد لعقود في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، الاستثمار المباشر، التأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة الى حلول البيانات والذكاء الاصطناعي التي تدعم اتخاذ القرار القائم على التحليل المتقدم. وتنطلق الشركة من رؤية طموحة تهدف إلى تمكين النمو وإحداث طفرة في قطاع الخدمات المالية في المنطقة، مستندة إلى خبراتها العالمية ومعرفتها العميقة بالأسواق، وقدرتها على توظيف الابتكار المدفوع بالتكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة لعملائها ومساهميها وغيرهم من أصحاب المصلحة.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.beltoneholding.com

علاقات المستثمرين:

ir@beltoneholding.com

نبذة عن الجامعة الامريكية:

أنشئت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1919، وهي مؤسسة تعليمية أمريكية معتمدة توفر تعليماً متميزاً باللغة الإنجليزية وهي مركز الحياة الثقافية والاجتماعية والفكرية في العالم العربي. تعتبر الجامعة ملتقى لثقافات العالم ومنتدى للنقاش ومد أواصر التفاهم بين مختلف الثقافات كما تعد جسراً حيوياً لربط الشرق بالغرب وربط مصر والمنطقة بالعالم بأسره من خلال الأبحاث العلمية وعقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وبرامج التعليم بالخارج. تقدم الجامعة 40 برنامجاً لطلاب البكالوريوس و52 برنامجاً لطلاب الدراسات العليا وبرنامجين للدكتوراه، حيث تستند المناهج الدراسية على التعليم المعتمد على النهج الليبرالي الذي يشجع الطلاب على التفكير بشكل نقدي وتحليلي لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة جامعة مستقلة، غير هادفة للربح، لا حزبية ومتعددة الثقافات والتخصصات وتمنح فرصاً متساوية لجميع الدارسين ومعترف بها في مصر والولايات المتحدة الأمريكية وجميع برامجها الدراسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر ومن جهات الاعتماد الأمريكية.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الجامعة: AUC New Cairo | The American University in Cairo

