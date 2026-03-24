استعادة متسارعة للعمليات خلال دقائق بدلًا من أيام، مع الحفاظ على سلامة البيانات والأنظمة الأصلية

دبي، الامارات العربية المتحدة: أعلنت روبريك، الشركة المتخصصة في الأمن السيبراني وعمليات الذكاء الاصطناعي والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: RBRK، إطلاق حل حماية البيانات لمنظومة جوجل ورك سبايس (Google Workspace) من روبريك، والذي يتيح لأكثر من 11 مليون مؤسسة تستخدم Google Drive وGmail الاستفادة من قدرات روبريك في تحقيق المرونة السيبرانية الشاملة على مستوى منظومة العمل بالكامل.

ويعتبر Google Workspace حزمة من أدوات الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز قدرات تواصل فرق العمل أينما كانوا، فيما يشتمل على بيانات تشغيلية بالغة الأهمية لملايين المستخدمين ضمن مؤسسات عالمية لا يمكنها تحمّل فقدان الوصول إلى هذه الأدوات أو بياناتها. ويساعد حل حماية البيانات من روبريك عملاء Google Workspace على خفض مخاطر فقدان البيانات وتكبّد خسائر تشغيلية وتجارية كبيرة، أو تعرّض العمليات للتوقف.

وتعليقاً على الموضوع، قالت أنيكا غوبتا، رئيسة المنتجات في روبريك: "لا يمكن للمؤسسات حماية البيانات بمعزل عن غيرها، فمتطلبات المرونة الحديثة تتطلب رؤية شاملة لكامل البيئة التقنية. وقد بُنيت روبريك على ثلاث ركائز للمرونة: البيانات والهوية والذكاء الاصطناعي، وأي هجوم أو خطأ في أحدها يشكّل تهديداً مباشراً للمنظومة بأكملها. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع Google Cloud، تتمثل رسالتنا في تمكين مؤسسات اليوم عبر منصة موحّدة تمنح الثقة وتوفّر مرونة سيبرانية متكاملة".

وتشمل أبرز المزايا التي يتيحها الحل لعملاء Google Workspace:

الحماية بالعزل المنطقي (Logical Air-Gap Protection): نسخ احتياطية غير قابلة للتعديل ومعزولة عن أي اتصال خارجي لخدمات Gmail وGoogle Drive.

استعادة عالية الدقة والسرعة (High-Fidelity, Rapid Recovery): استعادة تحافظ على الأذونات وصلاحيات الوصول بدلًا من عمليات الاستعادة اليدوية التي قد تكون مُتلفة وتُفضي إلى فقدان الصلاحيات.

اتفاقيات مستوى خدمة مؤتمتة تُدار وفق سياسات محددة: مستويات حماية إضافية لدعم الالتزام بمتطلبات هدف نقطة الاستعادة (RPO) وهدف زمن الاستعادة (RTO).

استمرارية تشغيلية سلسة: تجربة «التأشير والنقر» من روبريك تختزل زمن التعافي من أيام من إعادة البناء اليدوي إلى دقائق معدودة.

يمكن لملايين مستخدمي Google Workspace حول العالم اليوم تبنّي مستقبل الذكاء الاصطناعي الآمن والقابل للتوسع، مدعومًا بمرونة سيبرانية شاملة من البداية إلى النهاية. تعرّف على كيفية تحقيق التعافي التشغيلي النشط لمنظومة Google Workspace. كما ندعوكم لزيارة جناح روبريك (رقم 7509) خلال فعالية Google Cloud Next 2026، التي تُقام في لاس فيغاس خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل.

-انتهى-

