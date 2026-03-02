المنامة، مملكة البحرين: نظمت منظمة رواد الأعمال في مملكة البحرين مؤخراً ورشة عمل متخصصة بعنوان "إدارة الضغوط للحياة والأداء - Stress Management for Life & Performance"، قدمها مدرب الأداء العالمي جوش فليتشر، وذلك ضمن برنامجها المستمر الهادف إلى تطوير القدرات القيادية والذهنية لمنتسبيها، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع تحديات عالم الأعمال المتسارعة.

وشكلت الورشة جلسة تفاعلية معمقة جمعت بين مبادئ الأداء العالي المعتمدة لدى نخبة القادة العالميين، وتقنيات التنفس الموجه وبناء الوعي الذهني، حيث ركزت على تمكين المشاركين من إدارة الضغوط بفاعلية، وتعزيز مستويات التركيز والهدوء والمرونة النفسية، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر وضوحاً واتزاناً في حياتهم المهنية والشخصية.

وانعقدت الورشة في حديقة فريد بدر بمنطقة سار، وسط حضور لافت من أعضاء المنظمة، وفي أجواء اتسمت بالتفاعل الإيجابي والطاقة العالية، وأسهمت في توفير مساحة للتعلم والتأمل والتواصل بين رواد الأعمال، بما يعكس توجه المنظمة نحو تقديم تجارب تعليمية متكاملة تتجاوز الإطار التقليدي للتدريب.

وتأتي هذه الفعالية ضمن نهج منظمة رواد الأعمال في البحرين، التي تحرص على تنظيم ورش عمل وجلسات نوعية تجمع بين تطوير المهارات القيادية والذهنية، وتعزيز الوعي بالصحة النفسية والأداء المستدام، باعتبارها عناصر أساسية لنجاح القادة ورواد الأعمال في بيئات العمل التي تتسم بارتفاع مستويات الضغط وتسارع وتيرة التغير.

وبهذه المناسبة، صرح السيد فريد بدر، رئيس منظمة رواد الأعمال في البحرين، قائلاً: "نؤمن في منظمة رواد الأعمال بأن القيادة الفاعلة لا تقتصر على المهارات الإدارية واتخاذ القرار، بل تبدأ من قدرة القائد على إدارة ذاته، والحفاظ على توازنه الذهني والنفسي في مختلف الظروف. وجاءت هذه الورشة لتزويد أعضائنا بأدوات عملية تساعدهم على التعامل مع الضغوط بثقة ووعي، وتحويل التحديات اليومية إلى فرص للنمو والتطور".

وأضاف: "استضافة مدرب عالمي مثل جوش فليتشر أتاحت لأعضائنا تجربة تعليمية متميزة تمزج بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي، وتعكس توجهنا نحو تقديم محتوى تدريبي يلامس الواقع الحقيقي لرواد الأعمال، ويدعم قدرتهم على تحقيق أداء مستدام على المدى الطويل".

واختتم بالقول: "سنواصل في منظمة رواد الأعمال في البحرين إطلاق المزيد من الفعاليات والمبادرات والبرامج النوعية خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف تطوير القيادات الريادية، وتعزيز جاهزيتهم لمواجهة تحديات المستقبل بثقة ومرونة، وبما يسهم في بناء مجتمع أعمال متماسك وقادر على النمو المستدام".

وتعتزم منظمة رواد الأعمال في البحرين خلال عام 2026 مواصلة تنفيذ أجندتها الحافلة من الفعاليات التدريبية والتثقيفية والاجتماعية، التي تجمع بين التعلم والتواصل وتبادل الخبرات، وتدعم تطور أعضائها على المستويين المهني والشخصي، بما يعزز من مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي لريادة الأعمال.

وجدير بالذكر أن منظمة رواد الأعمال في البحرين تعتبر فرعاً من الشبكة العالمية "EO" التي تضم أكثر من 18,000 رائد أعمال في 220 فرعاً موزعة على أكثر من 75 دولة. ويبلغ عدد أعضاء فرع البحرين 37 رائد أعمال بحرينياً يديرون شركات يتجاوز حجم أعمالها 120 مليون دولار، ويوفرون نحو 3,900 فرصة عمل. ويقود المنظمة مجلس إدارة يضم 15 رائد أعمال برئاسة رجل الأعمال السيد فريد بدر، وتهدف المنظمة إلى تمكين أعضائها من النمو وتبادل الخبرات في بيئة محفزة وداعمة، وبما يسهم في ربط مملكة البحرين بمنظومة ريادة الأعمال العالمية.

