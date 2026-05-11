المملكة العربية السعودية – أكدت شركة specialized by stc جاهزيتها الكاملة لدعم موسم الحج لعام 1447هـ/2026م، من خلال توفير بنية اتصالات للمهام الحرجة تضمن استمرارية الاتصال، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، وتعزيز مستويات السلامة التشغيلية. وتأتي هذه الخطوة في إطار دور الشركة كممكن وطني لاتصالات المهام والأعمال الحرجة، حيث تعمل على تمكين الجهات المعنية من إدارة العمليات بكفاءة عالية عبر منظومة رقمية متكاملة تدعم الاتصال الفوري واتخاذ القرار في الوقت الحقيقي.

وتعتمد specialized by stc على مجموعة من الحلول التقنية المتقدمة، تشمل منصة إدارة العمليات “حدث” ((Hadath علما أن الخدمة تقدم عن طريق الخوادم الموجودة داخليا بنسبة 100% داخل المملكة العربية السعودية، وتُمكّن الجهات المرتبطة بالحج من تنسيق الجهود بشكل لحظي، إضافة إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (AI & IoT) لتعزيز الاستجابة اللحظية بالميدان ودعم اتخاذ القرارات.

كما تستخدم الشركة شبكة الأعمال الحرجة BCN by stc كأحد العناصر الأساسية في دعم العمليات خلال الحج، حيث توفر بيئة اتصال مستقلة ومشفرة بالكامل، مصممة خصيصاً للعمليات الحرجة، بما يضمن استمرارية الخدمة حتى في أوقات الذروة، مع دعم نقل الصوت والبيانات والفيديو بشكل آمن وفوري. بالإضافة إلى شبكة المهام الحرجة وهي شبكة مصممة لتوفير اتصال موثوق بزمن استجابة منخفض في البيئات الحساسة، حيث الخطأ ممنوع.

وفي هذا السياق، صرح الرئيس التنفيذي لشركة specialized by stc، المهندس خالد بن إبراهيم الضراب قائلاً: "يُمثل موسم الحج أحد أكثر البيئات التشغيلية تعقيداً على مستوى العالم، ويعكس نجاح إدارة هذه العمليات أهمية البنية التحتية الرقمية في تمكين التنسيق الفوري بين الجهات المعنية. ونعمل في specialized by stc على توفير منظومة اتصالات للمهام والأعمال الحرجة تدعم استمرارية العمليات وتعزز من مستوى السلامة والكفاءة. إن تمكين الاتصال الآمن والموثوق هو جزء أساسي من التزامنا بدعم التحول الرقمي في المملكة، والمساهمة في تقديم تجربة حج أكثر أماناً وتنظيماً.“

وأضاف الضراب: "تسهم هذه المنظومة التقنية في تمكين الجهات الحكومية والتشغيلية من العمل بتناغم كامل، عبر توفير اتصال آمن ومستمر يدعم التنسيق الفوري واتخاذ القرار المبني على البيانات، مما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة إدارة الحشود وسلامة الحجاج. وتتماشى جهودنا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير قدرات إدارة الفعاليات الكبرى، خاصة موسم الحج، وترسيخ مكانة المملكة كمرجع عالمي في إدارة العمليات ذات التعقيد العالي".

واختتم الضراب: "نتوقع أن تجربة هذا العام ستحول موسم الحج إلى منصة ابتكار حيّة تُختبر فيها التقنيات المتقدمة في أكثر البيئات تعقيداً. ومع كل موسم، تتوسع الشركة في بناء معرفة تشغيلية تراكمية تُسهم في تطوير حلول جديدة تخدم القطاعات الحيوية في المملكة. ونؤكد أن دورنا سيتجاوز التشغيل إلى تطوير المزيد من التقنيات والمعايير في إدارة اتصالات المهام الحرجة. كما سيعزز حضورنا في الحج مكانة الشركة كشريك وطني يقود التحول التقني في الخدمات الميدانية. وبذلك تواصلspecialized by stc ترسيخ نموذج يُحتذى به في توظيف التقنيات لخدمة الإنسان".

