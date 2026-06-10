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اﻟﻘﺎھﺮة : أﻋﻠﻨﺖ Raya by FutureTECH، ﻣﺴﺮﻋﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ راﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﻣﺎن اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ، إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺤﻔﻈﺔ راﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺎﻣﻼً ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻋﻦ ﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺣﺎﺿﻨﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة Lab) Venture (AUC، ﺑﮭﺪف دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﺴﺮﯾﻊ ﻧﻤﻮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
وﺗﮭﺪف اﻟﺸﺮاﻛﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﺴﺮﯾﻊ ﻧﻤﻮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮاﻋﺪة، ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ، واﻟﺤﻠﻮل اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، وﺗﺠﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ، وﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣﺪاد واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﺔ. وﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻂ رواد اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وﻓﺮص اﻟﺴﻮق اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ، ﺗﺴﻌﻰ ھﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﻤﺎذج أﻋﻤﺎل ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ورﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
وﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﺳﺘﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ راﯾﺔ وأﻣﺎن اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ، واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ وﻓﺮص اﻟﺘﺸﺒﯿﻚ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ Lab Venture AUC ﺑﮭﺪف دﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮھﺎ. ﻛﻤﺎﺳﺘﺘﺎح ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺮص اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻟﻔﻨﻲ، واﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺎھﺰﯾﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ، واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺤﻔﻈﺔ راﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ.
واﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﺗﻌﺮﯾﻔﯿﺔ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﯿﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ وﻗﯿﺎدات أﻣﺎن اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ، ﻻﺳﺘﻌﺮاض أﺣﺪث اﻟﺤﻠﻮل واﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻹرﺷﺎد، ﺑﻤﺎ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰﻧﻤﺎذج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ وﺗﮭﯿﺌﺘﮭﺎ ﻟﻔﺮص اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻮﺳﻊ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق، ﻗﺎل اﻟﻤﮭﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ وھﺒﻲ، اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي اﻟﻤﺸﺎرك ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺑﺸﺮﻛﺔ أﻣﺎن اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ:
"ﺗﻌﻜﺲ ھﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﺿﻨﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺪﻋﻢ رﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺣﯿﺚ ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﯿﻞ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ودﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ".
وأﺿﺎف:
"ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ، ﻧﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﺟﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﺠﺎھﺰة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ. ﻛﻤﺎ ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﺒﺮ ﺧﻠﻖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻓﻌّﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ واﻟﻔﺮص اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ واﺣﺪة، ﺑﻤﺎ ﯾﻤﻜّﻦ رواد اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦﺗﺤﻮﯾﻞ أﻓﻜﺎرھﻢ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة إﻟﻰ ﻧﻤﺎذج أﻋﻤﺎل ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ واﻟﺘﻮﺳﻊ".
وﻣﻦﺟﺎﻧﺒﮫ، ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر أﯾﻤﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ، اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﺤﺎﺿﻨﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة وأﺳﺘﺎذ ﻛﺮﺳﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﺟﻤﯿﻞ ﻟﺮﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة: "ﺷﺮاﻛﺘﻨﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ راﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺗﺸﮭﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺪﻋﻢ رواد اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻔﺮص ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻣﻤﯿﺰة و ﺑﻨﺎء ﺟﺴﻮر اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﺋﺪة واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ. رؤﯾﺘﻨﺎ وﺟﮭﻮدﻧﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر و اﻛﺘﺴﺎب ﻓﮭﻢ أﻋﻤﻖ ﻟﻠﺴﻮق و اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ﺗﻐﯿﯿﺮﺣﻘﯿﻘﻲ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻠﻮا ﺑﮭﺎ".
وﻣﻦﺧﻼل ھﺬا اﻟﺘﻌﺎون، ﺗﺴﻌﻰ Raya by FutureTECH وأﻣﺎن اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ وLab Venture AUC إﻟﻰ ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﯿﻦ رﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎل وﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل، ﺑﻤﺎ ﯾﻤﻜّﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ أﻓﻜﺎرھﺎ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة إﻟﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻧﺎﺟﺤﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ، وﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ وﺗﻌﺰﯾﺰﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
ﻧﺒﺬة ﻋﻦ أﻣﺎن اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
ﺗُﻌﺪ أﻣﺎن اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ، اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ راﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺎﻣﻼً ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، وﺗﻀﻢ ﻛﻼً ﻣﻦ: "أﻣﺎن ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ"، و"أﻣﺎن ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ"، و"أﻣﺎن ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت"، و"أﻣﺎن ﻟﻠﺘﻮرﯾﻖ." وﺗﻠﻌﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ دوراً ﻣﺤﻮرﯾﺎً ﻓﻲ دﻋﻢ ﺟﮭﻮد اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ واﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﻠﻮل وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة وﺳﮭﻠﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻤﻼﯾﯿﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت. وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﮭﺎ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻮﻓﺮ أﻣﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 2,000 ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ، وﺗﻮاﺻﻞ رﯾﺎدﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ﯾﺮﺟﻰ زﯾﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ أﻣﺎن اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ:
www.aman.eg
ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﺣﺎﺿﻨﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة Lab) Venture (AUC
ﺗُﻌﺪ ﺣﺎﺿﻨﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة أول ﻣﺴﺮﻋﺔ أﻋﻤﺎل ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، وإﺣﺪى أﺑﺮز ﻣﺴﺮﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ. وﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ، ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ رواد اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﺤﻮﯾﻞ أﻓﻜﺎرھﻢ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة إﻟﻰﺷﺮﻛﺎت ﻧﺎﺟﺤﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﮭﻢ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺷﺒﻜﺎت اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻮﺳﻊ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﺴﺘﺪام.
ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ﯾﺮﺟﻰ زﯾﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺤﺎﺿﻨﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ:
https://business.aucegypt.edu/research/centers/vlab
FutureTECH by Raya ﻋﻦ ﻧﺒﺬة
ﺗُﻌﺪ Raya by FutureTECH ﻣﺴﺮﻋﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ راﺋﺪة ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ راﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﮭﺪف دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ. واﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺘﮭﺎ "ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﯿﻮم ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﺑﺘﻜﺎرات اﻟﻐﺪ"، ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺴﺮﻋﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد واﻟﺨﺒﺮات واﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻮﺳﻊ. وﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺴﺮﯾﻊ، وﺗﺤﺪﯾﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر، واﻹرﺷﺎد اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ، واﻟﺮﺑﻂ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﺗُﻤﻜّﻦ Raya by FutureTECH رواد اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ أﻓﻜﺎرھﻢ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﻣﻊ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﮫ اﻟﻤﺒﻜﺮة وﻓﺮص اﻟﻨﺠﺎح طﻮﯾﻠﺔ اﻷﻣﺪ.
ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ﯾﺮﺟﻰ زﯾﺎرة:
www.rayafuturetech.com