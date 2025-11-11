رأس الخيمة، أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عن تعاونها مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، بهدف تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى ضمن منظومة راكز إلى الخدمات المصرفية للشركات التي يوفرها البنك بشكل أكثر سلاسة وفعالية.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن في مركز كومباس للأعمال، بحضور كل من حمد زايد، رئيس إدارة علاقات العملاء، الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني، وياسر عبد الله الأحمد، رئيس الاتصال الحكومي والمؤسسي في راكز.

وتهدف الشراكة إلى تسريع وتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمستثمرين عبر قناة دعم مخصّصة، إلى جانب العمل في المرحلة القادمة على التكامل الرقمي بين أنظمة الجهتين من خلال واجهات برمجة التطبيقات (API)، الأمر الذي سيسمح بإرسال بيانات طلبات فتح الحسابات بشكل مباشر وتقليل زمن المعالجة ومتطلبات المستندات.

كما ستتيح راكز لعملائها الوصول المباشر إلى منصة بنك الإمارات دبي الوطني عبر قنواتها الرقمية، باعتباره الشريك المصرفي الاستراتيجي لبيئتها الاستثمارية.

وفي تعليق على الشراكة، قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "إن الحصول على الدعم المالي المناسب يمكن أن يشكّل فارقاً محورياً في رحلة تطور أي شركة. ومن خلال تعاوننا مع بنك الإمارات دبي الوطني، نعمل على توفير هذا الدعم بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وبما ينسجم مع تطلعات مجتمع الأعمال لدينا من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى. وتسهم هذه الشراكة في تمكين المستثمرين عبر مختلف مراحل تطور أعمالهم، من التأسيس إلى التوسع والاستدامة. ونحن ملتزمون بمواصلة تمكينهم ودعم نجاحهم خطوة بخطوة."

وقال حمد زايد، رئيس المجموعة ، الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني: "بصفتنا أحد أبرز البنوك الوطنية الرائدة، نلتزم بدعم قطاع الأعمال عبر توفير حلول تمويلية تمكّن الشركات من تحقيق طموحاتها في النمو والتوسع. ويسعدنا التعاون مع راكز لتعزيز هذا الالتزام، من خلال تقديم خدمات مصرفية للأعمال أكثر سهولة وكفاءة وترابطاً من الناحية الرقمية ضمن منظومة راكز الاستثمارية".

وأضاف: "يجمع هذا التعاون بين المنصة الاستثمارية المبتكرة لراكز والبنية المصرفية القوية لبنك الإمارات دبي الوطني، بما يتيح لرواد الأعمال والشركات التركيز على جوهر أعمالهم وتطويرها، والمضي بثقة نحو توسيع أنشطتهم وتحقيق مزيد من النجاح".

وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع جهود راكز الهادفة إلى تطوير بيئة أعمال مرنة في إمارة رأس الخيمة، عبر توفير بنية مصرفية موثوقة تسهم في دعم استدامة الاستثمارات وتوسّعها. وبفضل هذا التكامل، تعزز راكز حضور الإمارة كوجهة استثمارية رائدة توفر حلولاً شاملة تمكّن الشركات من تأسيس أعمالها وتطويرها ضمن بيئة داعمة ومحفّزة للنمو.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

هاتف: 2077173 7 971+، بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 38 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعاً من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rakez.com/ar

عن بنك الإمارات دبي الوطني:

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 30 سبتمبر 2025 بلغ مجموع أصوله 1.139 تريليون درهم (يعادل تقريباً 310.1 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 797 فرعاً إضافة إلى 4,526 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

نائب الرئيس الأول

رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

هاتف: ‎+971 4 609 4113 / ‎+971 50 653 8937

البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com

