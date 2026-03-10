الشارقة، وقعت شركة رافد لحلول المركبات اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة شوري، المنصة الرقمية الرائدة في مجال التأمين، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء وتقديم خدمات رقمية متكاملة وسلسة في قطاع المركبات والتأمين.

ووقّع الاتفاقية، أحمد جمعة المشرخ، المدير العام لرافد لحلول المركبات، وعون الصمادي، الرئيس التنفيذي لشركة شوري، وتجمع الشراكة بين خبرات رافد الواسعة في تقديم خدمات المركبات، بما يشمل المساعدة على الطريق، الفحص الفني، وبين الحلول الرقمية المتقدمة التي توفرها شوري، والتي تمكن العملاء من شراء التأمين بسرعة، وإصدار وثائق التأمين فورًا دون الحاجة لأي معاملات ورقية.

وقال أحمد جمعة المشرخ : "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة لرافد نحو تقديم خدمات رقمية متكاملة من خلال التطبيق تركز على راحة العملاء وسرعة إنجاز معاملاتهم، ودمج خبراتنا مع الحلول الرقمية لشوري سيمكننا من تقديم تجربة مبتكرة وفعّالة تعكس التزامنا بالتحول الرقمي والتميز في خدمات المركبات".

وتسعى الاتفاقية إلى تحسين تجربة العملاء من خلال توفير خدمات تكاملية أكثر سرعة وراحة، وتمكينهم من الحصول على تأمين المركبات مباشرة بعد كل فحص، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتسريع إجراءات تجديد التأمين أو تسجيل المركبات. كما تعمل الشراكة على تبسيط الإجراءات الرقمية وتعزيز التنافسية في السوق من خلال حلول مبتكرة تدعم ولاء العملاء، إضافة إلى فتح آفاق للنمو المشترك بين الطرفين على المدى الطويل.

وتُعد شركة شوري منصة رقمية متخصصة في التأمين الإلكتروني، تقدم مجموعة واسعة من الحلول التأمينية بما فيها تأمين المركبات، المنازل، السفر والصحة، مع التركيز على السرعة والشفافية وسهولة الوصول للعملاء، وقد توسعت شوري لتشمل الإمارات والسعودية، مما يجعلها شريكًا مثاليًا لدعم استراتيجية رافد في التحول الرقمي وتطوير تجربة العملاء.

ومن الجدير بالذكر أن شركة رافد لحلول المركبات، إحدى شركات الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

-انتهى-

#بياناتشركات