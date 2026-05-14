الكويت، : استقبلت شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.، وهي إحدى أكبر شركات تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية والرعاية الصحية في منطقة الخليج، سفير البريطاني لدى دولة الكويت سعادة السيد/ قدسي رشيد، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة شركة ميزان القابضة السيد/ منتصر جاسم الوزان، يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة ميزان القابضة السيد/ منتصر جاسم الوزان: "يشرفنا استقبال سفير المملكة المتحدة لدى دولة الكويت سعادة السيد/ قدسي رشيد. ونعتز بالعلاقات الاقتصادية المتينة التي تجمع بين القطاعين الخاص في دولة الكويت وبريطانيا، ونتطلع إلى تعزيز أوجه التعاون مع الشركات البريطانية الرائدة في قطاعات الأغذية والسلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية، بما يدعم الابتكار والنمو، ويسهم في نمو أعمال ميزان القابضة في الكويت والمنطقة."

ميزان القابضة هي شركة رائدة تمتد مسيرتها لأكثر من 80 عاماً، وقد تم إدراجها في بورصة الكويت عام 2015، ويقع مقرها الرئيسي في دولة الكويت، وتمارس أنشطتها التشغيلية بشكل مباشر في الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن.

