· المتحدث: رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر

· الحدث: منتدى الصناعة السعودي

· التاريخ: 23 يونيو 2025م

· المكان: معارض الظهران الدولية - الظهران اكسبو

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، شاركت أرامكو السعودية في منتدى الصناعة السعودي الذي انطلقت أعماله، اليوم، بمعارض الظهران الدولية - الظهران اكسبو. وأكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، خلال كلمة ألقاها في المنتدى، أهمية الاستثمار في الحماية الرقمية حيث إن المخاطر والتهديدات تتطلب ترسيخ مبدأ "المرونة الرقمية الإستراتيجية" لتطوير أنظمة صناعية تتسم بالأمان والمتانة، وتوفير بدائل استباقية لاستدامة الأعمال واستمراريتها في حالة حدوث تعطّل رقمي.

وأوضح الناصر أن أرامكو السعودية تعمل على بناء نظم تشغيل مرنة لتسد بشكل استباقي الثغرات التي قد تهدد صناعات المستقبل ذات التقنيات الرقمية الفائقة، مبينًا أن أهم جانب في أنظمة الحماية الاستباقية هو تطوير القدرات البشرية والخبرات العميقة ورفع جاهزيتها لفهم أسرار التقنيات الرقمية وإدارتها بشكل احترازي، ولذلك من المهم الاستثمار في توطين سلاسل الإمداد الرقمي وأنظمة التحكم والحماية المتقدمة.

وبشأن نقاط القوة في القطاع الصناعي بالمملكة، قال الناصر: "تتميّز صناعات المستقبل بالتطور التقني الفائق، الذي يتسم بالأتمتة واستخدام الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتكمن كلمة السر للنجاح والتنافسية في المستقبل في البناء على نقاط قوتنا في المملكة. فلدينا موقع جغرافي إستراتيجي، ولدينا موارد هيدروكربونية وثروات معدنية كبيرة. وقوتنا الحقيقية هي الثروة الشبابية، ذات الإمكانات التقنية الواعدة. وبحمد الله، تشهد بيئة الأعمال تحسنًا مستمرًا بفضل برامج رؤية المملكة 2030، وجميع هذه النقاط مهمة لدعم تمكين المملكة وتحويلها إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية جاذبة للمستثمرين".

وبالنسبة إلى جهود التمكين الصناعي في المملكة، قال الناصر: "ينبغي التركيز على التحوّل الرقمي والاستدامة من منظور أمن المعلومات. فالمملكة تستثمر بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والأتمتة. ولا تقتصر هذه الأدوات على تطوير مصانعنا فحسب، بل تهدف أيضًا إلى زيادة إنتاجيتنا الصناعية وموثوقية الأعمال، ومن الأمثلة البارزة في المملكة تأسيس شركة "هيومين" للذكاء الاصطناعي التي أعلن سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- عن إطلاقها الشهر الماضي وهو مشروع تفخر أرامكو السعودية بالتعاون معه".

وأضاف الناصر: "كما نعمل في أرامكو السعودية على إرساء بنية تحتية رقمية تكون جزءًا لا يتجزأ من تمكين الصناعة، بما في ذلك تشغيل شركة أرامكو الرقمية، شبكة الاتصالات اللاسلكية في النطاق 450 ميغاهيرتز للاستخدامات الصناعية من قبل القطاع الخاص. وأطلقت أرامكو الرقمية أيضًا خدمة الذكاء الاصطناعي الطرفي للمنشآت الحيوية والصناعية والتطبيقات المعقدة كالذي تم استخدامه في إدارة الحشود في الحج. وفي مجال الأمن السيبراني لدينا شركة (سيبراني) التي تقدم حلولًا ومنتجات للتطبيقات الصناعية. وهناك مشاريع تعمل عليها أرامكو السعودية لتطوير منصات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والمجمعات الصناعية الذكية".

وفيما يتعلق بالاستثمار في الحماية الرقمية الاستباقية، قال الناصر: "إن بناء صناعات سعودية مستقبلية، مدعومة بسلاسل توريد مرنة وتكاليف تنافسية، وذات تميز في مجال الذكاء الاصطناعي، أمر مطلوب ومهم جدًا ولكنه غير كاف. ما لم يتم بالتوازي مع الاستثمار في الحماية الرقمية الاستباقية، بما يكفل للصناعات السعودية المستقبلية المرونة والصمود الرقمي معًا".

-انتهى-

#بياناتشركات