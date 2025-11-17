جدة- وقّعت شركة رؤية الخبراء الاستشارية (EVC)، الشركة الوطنية الرائدة في مجالات التحول الرقمي، والمدن الذكية، وإدارة الحشود، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة وباي سكاي Paysky، الرائدة في الحلول المالية الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتطوير وتشغيل منظومة «زُمرة»؛ المنصة المتكاملة للمدفوعات الرقمية وتطبيق Super App المخصص لخدمة ضيوف الرحمن.

تأتي هذه الشراكة انسجاماً مع توجه شركة رؤية الخبراء (EVC) نحو تعزيز التحول الرقمي في قطاع الحج والعمرة، والاستثمار في التقنيات الحديثة لتقديم تجربة آمنة وسلسة لملايين الزوار من داخل المملكة وخارجها، دعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة الزائر.

وتهدف منظومة «زُمرة» إلى تمكين تجربة رقمية متكاملة تشمل المدفوعات الرقمية والمحفظة الإلكترونية، وخدمات الحجز والتنقل والخدمات اللوجستية، والربط مع البنوك والتحويلات المالية، واستخدام تقنية الـ QR وخدمات الـ Super App لتوحيد رحلة الزائر.

وتستفيد المنظومة من القدرات التقنية والاستراتيجية لشركة EVC، ومن البنية المالية المتقدمة وشبكة الشراكات الإقليمية لشركة وباي سكاي Paysky، بما يسهم في بناء منظومة مالية ذكية ومتكاملة لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال الدكتور باسم جميل ظفر، الرئيس التنفيذي لشركة رؤية الخبراء الاستشارية: “تمثل شراكتنا مع باي سكاي خطوة نوعية في تقديم خدمات رقمية متكاملة لضيوف الرحمن، ترتقي بمعايير الخدمة، الأمان، والكفاءة.”

وأضاف الدكتور وليد صادق، الرئيس التنفيذي ومؤسس باي سكاي:

“منصة «زُمرة» ستكون نموذجاً رائداً في الدمج بين المالية الرقمية والخدمات الذكية، بما يعزز الشمول المالي وتجربة الزائر عبر أحدث تقنيات المدفوعات والمنصات المتكاملة، تحقيقاً لتيسير تجربة الزائر للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

نبذة عن شركة رؤية الخبراء الاستشارية (EVC)

شركة وطنية سعودية رائدة في التحول الرقمي، والمدن الذكية، وإدارة الحشود، والحلول المؤسسية، تقدم خدمات استشارية وتقنية متخصصة لعدد من القطاعات الحيوية داخل المملكة، وتعد من الشركات الأسرع نمواً في المنطقة.

نبذة عن شركة باي سكاى (Paysky):

تُعد باي سكاي شركة عالمية رائدة في مجال المدفوعات الرقمية والخدمات المالية التكنولوجية، تأسست في مصر عام 2017، وتعمل في أكثر من 18 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا. تقدم الشركة حلولاً متكاملة للبنوك، وشركات الاتصالات، والمؤسسات المالية، والحكومات، وتشمل بوابات الدفع الإلكتروني، والمحافظ الرقمية، وأنظمة الدفع الوطنية، ومنصات “السوبر آب”.

