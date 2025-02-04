دبي، الإمارات العربية المتحدة- في خطوة استراتيجية جديدة، يُعلن عن إطلاق "ذا سلايس" الشهر المقبل في مركز دبي المالي العالمي، ليكون أول وجهة في المنطقة تضم تراساً حصرياً بمساحة 3500 قدم مربع، مع إطلالة متميزة على برج خليفة. يعد هذا المكان متعدد الطوابق بتقديم تجربة متكاملة وفاخرة للزوار، بدءاً من المشروبات أثناء غروب الشمس مع إطلالة ساحرة على برج خليفة، مروراً بأشهى أطباق الستيك في دبي، وصولاً إلى تجربة مشروبات كوكتيل ليلية فاخرة. يأتي هذا المفهوم المبتكر نتيجة لرؤية رائد الضيافة توم موير، بالتعاون مع مجموعة جروبو أندرسون المكسيكية الرائدة في الضيافة، وبالتنسيق مع مدير العمليات دانييل بيتيرمان، الذي سبق له العمل في مطاعم "زوما" و"روكا".

ثلاث وجهات، تجربة واحدة

يُقدّم مطعم "روليز"، الذي يُعدّ واحدًا من أعرق مطاعم الستيك في لندن والذي تأسس في منطقة سانت جيمس منذ 50 عامًا ولا يزال معلمًا رئيسيًا في مايفير، تجربة فريدة في دبي من خلال مفهوم الطبق الواحد. يشمل المنيو مجموعة مختارة من الأطباق البسيطة والمصممة خصيصًا لمحبي الستيك - ستيك، سلطة، بطاطا مقلية وكعكة - مع التركيز على تقديم أعلى جودة من اللحوم، التي تم اختيارها بعناية بعد رحلة تذوق استمرت ستة أشهر لضمان أفضل القطع. يُعدّ "روليز" في "ذا سلايس" أول مطعم دولي يحمل اسم "روليز" في تاريخه الممتد لأكثر من 50 عامًا، وهو الافتتاح الأول الدولي للمطعم في دبي، حيث سيتم تقديم الستيك الشهير والبطاطا المقلية في مركز دبي المالي العالمي.

تم تصميم "روليز" في "ذا سلايس" ليكون وجهة فاخرة تقدم أعلى مستويات الجودة في الطعام طوال اليوم بأسعار معقولة، في وقت تتزايد فيه تكاليف الطعام في مركز دبي المالي العالمي. سيتم تقديم ستيك بوزن 200 جرام مع بطاطا مقلية وسلطة غير محدودة مقابل 150 درهمًا إماراتيًا، دون الحاجة للحجز المسبق. سيقدم المطعم وجبتي الغداء والعشاء في قلب "مركز دبي المالي العالمي الجديد"، لينضم إلى مجموعة من الوجهات الراقية مثل "سيكسي فيش"، "شيك نونا"، و"باريز بوتكامب".

أما "ذا ليدج"، فيُعدّ موقعًا مميزًا على السطح بمساحة 3500 قدم مربع في مركز دبي المالي العالمي، ويقدم إطلالات مذهلة على برج خليفة وأفق دبي. يعد هذا المكان الوجهة المثالية للاستمتاع بغروب الشمس في دبي، ويقع على بُعد دقائق قليلة سيرًا على الأقدام من مكاتب ومساكن المركز، مما يجعله الخيار الأمثل للمشروبات بعد العمل أو للاسترخاء في المساء. كما سيتاح "ذا ليج" للحجز الخاص، مما يجعله وجهة مثالية للفعاليات الاجتماعية أو المؤسسية.

"تاب لاين"، الذي يقع أسفل "ذا ليج" يكون مدخله من خلال "روليز"، هو مفهوم مبتكر بانتظار من يكتشفه. يُعدّ أول بار كوكتيل في مركز دبي المالي العالمي يقدم مجموعة من الكوكتيلات المسحوبة مباشرة من الصنبور الآلي. مع وجود خبير في الكوكتيلات دائمًا في المكان، سيستمتع الزوار بالكلاسيكيات مثل الموهيتو، والبالوما، والنيغروني، التي تُحضّر بسرعة ودقة، مما يضمن تجربة مميزة لا تُنسى.

وبهذه المناسبة، قال توماس موير، مؤسس ومدير تنفيذي لـ "ذا سلايس": "أنا فخور للغاية بأن أول مشروع ضيافة مستقل لنا في دبي هو وجهة جديدة تضم ثلاث مناطق مبتكرة. "روليز" هو مطعم ستيك أحببته طوال سنوات إقامتي في لندن، ويسعدنا أن نُقدمه هنا في دبي. سيُصبح "ذا ليج" وجهة بارزة في مركز دبي المالي العالمي حيث يمكن للزوار الاسترخاء على تراس السطح مع إطلالة برج خليفة بعد يوم عمل طويل. أما "تاب لاين"، فسيُقدم الكوكتيلات الممتازة من الصنبور الآلي بأسعار معقولة، مما يخلق تجربة فريدة للزوار. أنا واثق من أن "ذا سلايس" في موقعه المثالي سيكون معلمًا في مركز دبي المالي العالمي، حيث سيخدم المجتمع العامل خلال النهار، ويُعزز الحياة الليلية المتطورة في مركز دبي المالي العالمي."

-انتهى-

#بياناتشركات