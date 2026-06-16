لوس أنجلوس والرياض - أعلنت شركة ذا تيم (THE·TEAM)، الرائدة عالمياً في مجالات الرياضة والموسيقى والترفيه، عن استحواذها على شركة ديزرت روتس (Desert Roots)، إحدى الشركات الرائدة في مجال العلامات التجارية واللافتات الإعلانية، والتي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها. وقد تم الإعلان عن الصفقة اليوم من قبل ألاستير بيويك، المدير الإداري للمجموعة في لايف تيم (LIVE·TEAM)، الذراع المتخصصة في العلامات التجارية واللافتات الإعلانية والتصنيع المخصص وإنتاج الفعاليات الحية والعمليات التجريبية التابعة لشركة ذا تيم.

وكجزء من عملية الاستحواذ، سينضم مجدي صعب، مؤسس شركة ديزرت روتس، إلى فريق القيادة الإقليمي لشركة لايف تيم في الشرق الأوسط بمنصب نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية. كما ستواصل الشركة ممارسة أعمالها وعملياتها التشغيلية في مدينتي الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية.

تأسست شركة ديزرت روتس عام 2017، وبرزت في وقت محوري بدأت فيه الفعاليات الحية الدولية تكتسب زخماً متزايداً في المملكة العربية السعودية. وإدراكاً لهذه الفرصة في مرحلة مبكرة، عمل مجدي صعب على تطوير الشركة تدريجياً لتصبح مؤسسة متكاملة متخصصة في الإنتاج والتنفيذ. وتدير الشركة اليوم 18 آلة طباعة، وتوفر قدرات متخصصة في أعمال التشطيب والتصنيع، كما تضم فريقاً متمرساً في أعمال التركيب، وذلك من خلال منشأتين للإنتاج.

يمثل هذا الاستحواذ إضافة نوعية وتعزيزاً مهماً للخدمات التي تقدمها لايف تيم في منطقة الشرق الأوسط، حيث تضم الشركة بالفعل أكثر من 120 موظفاً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وسيتولى مجدي صعب قيادة أعمال الفعاليات الحية في المملكة العربية السعودية إلى جانب هوبرت هيلتشوك، نائب الرئيس في لايف تيم. كما تعكس هذه الخطوة التزام ذا تيم طويل الأمد تجاه منطقة الشرق الأوسط، وتؤكد ثقتها في مسار النمو القوي الذي تشهده المنطقة وما تزخر به من فرص واعدة ومتنوعة.

وقال بيويك: "بعد أن عملنا عن كثب مع مجدي وفريقه في مجموعة متنوعة من المشاريع، فإن هذه الخطوة تمثل تطوراً طبيعياً لمسيرة لايف تيم. فبفضل قدراتهم الاستثنائية وفهمهم العميق للسوق السعودية، إلى جانب علاقاتهم القوية مع العملاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة في مختلف أنحاء المملكة، فإنهم يشكلون شريكاً استراتيجياً ذا قيمة كبيرة. ولا يقتصر أثر هذا الاستحواذ على توسيع نطاق حضورنا الجغرافي فحسب، بل يعزز أيضاً قدرتنا على تقديم حلول متكاملة وشاملة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط."

وقال مجدي صعب: "أشعر بفخر كبير بما حققه فريق ديزرت روتس على مدار السنوات التسع الماضية، ويُعد هذا الاستحواذ محطة فارقة في مسيرة الشركة. فما بدأ كعملية صغيرة قائمة على الطموح والإبداع والعمل الجاد، تطور ليصبح شريكاً إنتاجياً موثوقاً لبعض من أكثر الفعاليات والتجارب الحية طموحاً في المنطقة. ويمثل انضمامنا إلى لايف تيم فصلاً جديداً ومثيراً في مسيرة أعمالنا، ولموظفينا، ولعملائنا."

ويعزز انضمام ديزرت روتس استراتيجية النمو الطموحة التي تنتهجها ذا تيم في قطاع الفعاليات الحية، وهو ما يتجلى أيضاً في استحواذاتها الأخيرة على شركة بلوميديا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وشركة سبورت سيجنيج التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها. وقد أصبحت ذا تيم إحدى الشركات الرائدة في مجالات التسويق والإدارة والتمثيل والمبيعات، بفضل قدرتها على تقديم خدمات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، مدعومة بشبكة استثنائية من العلاقات والخبرات والمهارات والتخصصات المتنوعة.

نبذة عن ذا تيم

تفخر ذا تيم بتقديم خدمات التمثيل والتسويق للمواهب والعلامات التجارية والجهات المالكة للحقوق والأصول التجارية في 28 دولة وأكثر من 70 مدينة حول العالم. وتتخصص لايف تيم في تقديم خدمات العلامات التجارية واللافتات الإعلانية، والتصنيع المخصص، وإنتاج الفعاليات الحية، والعمليات والتجارب التفاعلية في قطاعات الرياضة والموسيقى والترفيه والثقافة. ومن خلال العمل مع أبرز العلامات التجارية والجهات الرائدة عالمياً، تسهم الشركة في الارتقاء بالفعاليات الحية وتحويلها إلى تجارب استثنائية لا تُنسى.

وانطلاقاً من إيمانها بقدرة الرياضة والموسيقى والترفيه على توحيد الناس وإلهامهم، تقود ذا تيم أعمالها بالاعتماد على المعرفة والأفكار المؤثرة والقدرة على صناعة الأثر. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع ذا تيم.

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