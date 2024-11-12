القاهرة، مصر : أعلنت شركة دي دي مصر، الشركة الرائدة عالميًا في مجال النقل الذكي، عن توسيع خدماتها لتشمل أربع مدن جديدة: الغردقة، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، بدءًا من 12 نوفمبر. يعكس هذا التوسع الاستراتيجي التزام دي دي مصر بتقديم حلول تنقل مبتكرة وموثوقة وبأسعار معقولة في مختلف أنحاء مصر، مما يسهم في النمو الاقتصادي للمجتمعات المحلية.

وفي إطار هذا التوسع، توفر دي دي مصر خدمات التنقل الذكية في هذه المدن الحيوية، مما يتيح للمقيمين والزوار سهولة الوصول إلى خيارات تنقل آمنة ومناسبة. تقع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد في موقع استراتيجي على طول قناة السويس، وتعتبر مراكز نقل حيوية تضم موانئ مزدحمة ومناطق صناعية ونشاطًا اقتصاديًا كبيرًا. ويمكن لشركة دي دي مصر أن تسهم بشكل كبير في تقديم حلول نقل فعالة للعاملين والشركات في هذه المناطق. من جهة أخرى، تُعد الغردقة وجهة سياحية رئيسية في مصر، معروفة بشواطئها الجميلة ومنتجعاتها، وقربها من المعالم السياحية الشهيرة، مما يجعلها سوقًا جذابًا لخدمات نقل الركاب. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية مصر لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتحسين البنية التحتية للتنقل.

وبهذه المناسبة، صرح محمد حلمي، مدير الشؤون الخارجية لشركة دي دي مصر، قائلا: "يمثل إطلاق خدماتنا في الغردقة، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد خطوة مهمة في مسيرة دي دي مصر نحو تسهيل التنقل وجعله أكثر مرونة في جميع أنحاء البلاد. ومن خلال إتاحة مجموعة متنوعة من الخيارات بأسعار تنافسية، نواصل التزامنا بتحسين الحياة اليومية للجميع وخلق فرص اقتصادية للمجتمعات المحلية."

يشكل هذا التوسع جزءًا من رؤية دي دي مصر لبناء بيئة أكثر ترابطًا وسهولة في الوصول في جميع أنحاء مصر.

كما تهدف الشركة من خلال تقديم خدماتها في هذه المدن الجديدة إلى دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير مصدر دخل جديد للسائقين وتقديم خيارات مرنة للكسب.

توفر التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها شركة دي دي مصر ميزة تنافسية في المناطق التي تسود فيها خيارات النقل التقليدية. وتلتزم الشركة بمعايير السلامة من خلال مجموعة من الميزات مثل: مشاركة الرحلة، وزر الطوارئ، وخيار التسجيل أثناء الرحلة، مما يسهم في أمان السائقين والركاب، مع وجود ما يصل إلى 20 إجراءً أمنيًا إضافيًا.

يعتبر هذا التوسع جزءًا من خطط النمو الطموحة لشركة دي دي مصر، ويعكس التزامها بتطوير خدماتها باستمرار. تقود دي دي مصر فريقًا محليًا متخصصًا يسعى إلى تعزيز تجربة التنقل لكل من الركاب والسائقين، من خلال إتاحة مرونة في الأسعار وميزات سلامة فريدة.

عن شركة دي دي

.DiDi Global Inc هي منصة تكنولوجيا التنقل الرائدة . تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات عبر التطبيقات الرقمية وذلك في عدة أسواق حول العالم مثل آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. تشمل خدمات النقل التشاركي، وسيارات الأجرة، والتوصيل وغيرها من أنماط التنقل المشترك بالإضافة إلى بعض حلول الطاقة والمركبات، وتوصيل الطعام، وخدمات الشحن والخدمات المالية داخل المدن.

توفر شركة دي دي لأصحاب السيارات والسائقين وشركاء التوصيل فرص عمل والحصول على دخل وفقا لساعات عمل مرنة. وهي ملتزمة بالتعاون مع صانعي السياسات، والهيئات المعنية بخدمات سيارات الأجرة وصناعة السيارات لطرح حلول لتحديات النقل والبيئة والتوظيف في العالم من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وابتكار وسائل نقل ذكية محلية. تسعى شركة دي دي جاهدة لخلق تجارب حياة أفضل وقيمة اجتماعية أكبر من خلال بناء منظومة نقل شاملة وخدمات محلية آمنة ومستدامة لمدن المستقبل.

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