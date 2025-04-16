يوفر إطلاق شركة "دي بي آي فينشر كابيتال" للمستثمرين إمكانية الوصول إلى الشركات الناشئة المتميزة التي تعمل على تطوير التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقّعت شركة "دي بي آي فينشر كابيتال" اتفاقية لإعادة الهيكلة وتقديم الخدمات الاستشارية لصندوق رأس المال الجريء "إنكلود" ومقره مصر والذي تبلغ أصوله الخاضعة للإدارة 105 ملايين دولار.

ستقدم شركة "دي بي آي فينشر كابيتال" خدمات الاستشارات الاستثمارية لصندوق "إنكلود" لاستثماراته الحالية والمستقبلية من خلال فريقها المتخصص.

تتولى أشلي لويس، الشريكة الإدارية ورئيسة شركة "دي بي آي فينشر كابيتال"، إلى جانب فريق مقره في مصر، يضم الشريك العام، محمد علاء الدين، إدارة ​​منصة "دي بي آي فينشر كابيتال" وصندوق "إنكلود".

لندن، القاهرة: أعلنت شركة "ديفيلوبمنت بارتنرز إنترناشيونال" (دي بي آي)، إطلاق شركة "دي بي آي فينشر كابيتال" لرأس المال الجريء بهدف الاستثمار في الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا التي تستهدف تعزيز التنمية على مستوى القارة الأفريقية.

وتمتلك (دي بي آي) سجلًا حافلًا بالاستثمارات يمتد لثمانية عشر عامًا في دعم الشركات الابتكارية سريعة النمو، وقد رصدت العديد من الفرص الفريدة لتوسيع استراتيجيتها للاستثمار في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والتي يمكنها إحداث تأثير إيجابي على المجتمعات النامية في القارة الأفريقية. وستستفيد شركة "دي بي آي فينشر كابيتال" من الحضور القوي لشركة (دي بي آي) في أكثر من 43 دولة أفريقية حيث تستثمر في قرابة اثني عشر قطاعًا من بينها شركات التكنولوجيا، حيث تركز محفظتها الاستثمارية على مجالات الرقمنة لتحسين فرص وصول مجتمعات القارة الأفريقية إلى مجموعة من السلع والخدمات المتميزة.

ويتزامن إطلاق شركة "دي بي آي فينشر كابيتال" مع إتمام عملية إعادة هيكلة صندوق رأس المال الجريء "إنكلود" الرائد في مصر، حيث بدأت شركة (دي بي آي) تقديم خدماتها الاستشارية لهذا الصندوق الذي يعد الأكبر على مستوى القارة الأفريقية في مجال تمويل التكنولوجيا المالية. ومنذ إنشائه في مارس 2022، استثمر "إنكلود" أكثر من 28 مليون دولار أمريكي في تسع شركات تكنولوجية، من بينها "باي موب" و"خزنة" و"فلاب كاب" و"كونيكت موني". ويدعم "إنكلود" مجموعة من الشركاء الذين يمثلون أكبر البنوك الوطنية المصرية، ومن بينها "بنك مصر" و"البنك الأهلي المصري" و"بنك القاهرة"، بالإضافة إلى شركاء آخرين يعملون في مجال الخدمات المالية مثل مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية و"شركة بنوك مصر" للتقدم التكنولوجي و"ماستر كارد". وقد تم إطلاق صندوق "إنكلود" بدعم من البنك المركزي المصري، ويستثمر نحو 30% من رأس ماله في صفقات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمساعدة شركات التكنولوجيا المالية على التوسع في السوق المصري.

ويحظى السوق المصري باهتمام شركة (دي بي آي) التي استثمرت فيه نحو 850 مليون دولار أمريكي خلال العقد الماضي، وأسهمت مشاريعها في تعزيز التحول الرقمي من خلال شركات تابعة لها مثل مجموعة "إم إن تي-حالًا" و"كازيون". وبالتوازي مع تولي (دي بي آي) مهمة تقديم الاستشارات الاستثمارية لصندوق "إنكلود"، ستقدم الشركة أيضًا خدماتها الاستشارية لكل الأصول المُدارة ضمن صندوق "إنكلود" والبالغة قيمتها الإجمالية، 105 ملايين دولار أمريكي. وتسعى (دي بي آي) لضمان مساهمة صندوق "إنكلود" في بناء منظومة مزدهرة للتكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي في مصر.

ويُرسّخ إطلاق شركة "دي بي آي فينشر كابيتال"، وتوقيع الاتفاقية مع صندوق "إنكلود"، مكانة (دي بي آي) باعتبارها شركة رائدة في مجال الاستشارات الاستثمارية الخاصة على مستوى القارة الأفريقية، كما يعزز قدرتها على تقديم المزيد من فرص الاستثمارات لعملائها والدخول إلى أسواق أفريقيا. وستتولى أشلي لويس، الشريكة الإدارية ورئيسة شركة "دي بي آي فينشر كابيتال"، إلى جانب فريق مقره في مصر، يضم الشريك العام، محمد علاء الدين، إدارة ​​منصة "دي بي آي فينشر كابيتال" وصندوق "إنكلود".

وقالت رونا علم، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة (دي بي آي): "بإطلاق شركة "دي بي آي فينشر كابيتال"، تسعى (دي بي آي) إلى تحقيق تطلعاتها بتزويد عملائها من المستثمرين بمجموعة مجزية من استراتيجيات الاستثمار في القارة الأفريقية، وستتيح لهم هذه المنصة فرصة الاستثمار في الشركات الناشئة والمتميزة في مجال التكنولوجيا المالية في أفريقيا. وتُعد الاتفاقية الموقعة مع صندوق "إنكلود"، فرصة لمواصلة البناء على ما تحقق من نجاحات استثمارية سابقة في شركات التكنولوجيا، وتمكين عملائنا المستثمرين من تعزيز حضورهم في هذه الشركات المبتكرة والواعدة."

ومن جهتها، قالت آشلي لويس، الشريك الإداري في شركة "دي بي آي فينشر كابيتال": "ما يزال لدى قطاع رأس المال الاستثماري في أفريقيا المزيد من الفرص الواعدة، وبالتالي فهناك فرصة رائعة للصناديق الاستثمارية التي تركز على أفريقيا لإحداث تأثير ملموس في قطاع التكنولوجيا. ويسرنا في "دي بي آي فينشر كابيتال"، الترحيب بفريق صندوق "إنكلود"، والشركات التابعة لمحفظته الاستثمارية وشركاءه، لمساعدتهم على توسيع خبراتهم وعلاقاتهم الوثيقة مع كبار المستثمرين ورواد قطاع التكنولوجيا في مصر."

حصلت شركة (دي بي آي) على خدمات استشارية من قبل "شركة ديبيفويز وبليمبتون" للاستشارات القانونية؛ وقدمت شركة "نورتون روز تقديم المشورة لمستثمري صندوق "إنكلود".

نبذة عن شركة " ديفيلوبمنت بارتنرز إنترناشيونال" (دي بي أي)

(دي بي أي)، شركة استثمارات خاصة متعددة الاستراتيجيات، تُركز على القارة الأفريقية، وتدير أصولًا تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي، بالإضافة إلى استثمارات مشتركة عبر ثلاثة صناديق، تستهدف الشركات الواعدة القائمة على التأثير والابتكار. ومنذ تأسيسها في عام 2007، أنجزت صناديق (إيه دي بي) التابعة للشركة، 33 استثمارًا والعديد من عمليات التخارج على مستوى أفريقيا.

باعتبارها أحد الموقعين على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (PRI) ومبادئ التشغيل لإدارة التأثير، تعمل (دي بي آي) على تعزيز معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الواعدة وتسعى إلى المساهمة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

https://www.dpi-llp.com/Venture-Capital/

نبذة عن صندوق "إنكلود"

يعد صندوق "إنكلود" للتكنولوجيا المالية، أول محفّز لجهود ابتكارات التكنولوجيا المالية في المنطقة، وهو أكبر صندوق رأس مال جريء يركز على تطوير التكنولوجيا المالية في أفريقيا. وبالشراكة مع البنوك المصرية الرائدة وشركات التمويل المُحدودة المُركّزة على النظام المالي، يعتمد الصندوق استراتيجيةً تُركّز على المؤسسين، بدءًا من التمويل التأسيسي وصولًا إلى تمويل الشركات من الفئة "ج"، حيث يركز الصندوق على شركات التكنولوجيا المالية المُبتكرة التي تُساهم في تعزيز الشمول المالي في مصر وخارجها.

-انتهى-

#بياناتشركات