تشمل الخطوات التالية استضافة ورش عمل تشغيلية مشتركة بين شركتيّ "دي إتش ال" إكسبرس ولود أوتونومس.

سيركز الفريقان على تحديد المسارات، وحالات الاستخدام، وكيفية دمج طائرة هيلي في عمليات توصيل الميل الأخير لشركة "دي إتش ال".

قطر، الدوحة: وقعت شركة "دي إتش ال" إكسبرس مذكرة تفاهم مع شركة لود أوتونومس لكشف سُبل دمج طائرات مسيّرة من طراز هيلي ضمن شبكة اسطولها. وفي هذا السياق، سيتم إدراج فرق من كلتا الشركتين في ورش عمل تشغيلية لتحديد المسارات ذات الأولوية، وحالات استخدام توصيل الشحنات بدون طيار.

وبهذه المناسبة، صرّح باكي سبيغا نائب رئيس عمليات شبكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "دي إتش ال" إكسبرس بقوله: "لقد تمكنا من الحفاظ على مكانتنا السوقية القوية كشركة رائدة عالميًا في مجال التوصيل الدولي السريع، بفضل السرعة والكفاءة التي نتمتع بها. وقد يُشكّل الازدحام المروري أحد أبرز التحديات القائمة في مناطق سريعة النمو، كدولة الإمارات العربية المتحدة. وعليه، تُقدّم ابتكارات مثل طائرات لود المسيّرة من طراز هيلي، حلًا مستدامًا لتلبية الطلب المتزايد بجودة عالية".

ومن جانبه، قال راشد المناعي الرئيس التنفيذي لشركة لود أوتونومس: "تعكس شراكتنا مع "دي إتش ال" إكسبرس مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتصدر الريادة في مجال النقل الجوي المتقدم والخدمات اللوجستية الذكية على الصعيد الدولي. فقد وُلدت فكرة طائرة "هيلي" بدون طيار في الإمارات، وتم تصميمها خصيصًا للتغلب على تحديات المتطلبات التشغيلية في المنطقة، وذلك بدءًا من الكثافة السكانية في المدن، ووصولًا إلى عبور المسافات الطويلة بأريحية. إن هذا التعاون يضع دولة الإمارات في طليعة عمليات الشحن ذاتية التشغيل، ويدعم رؤيتها لمواكبة المستقبل، عن طريق إرساء بنية تحتية مبتكرة. ومن خلال ورش العمل التشغيلية المشتركة، سنركز على تحديد المسارات، تحسين الحمولة، تقليل أوقات التسليم، وتعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة، بما يضمن توسيع نطاق وصولنا بشكل آمن وموثوق".

تأسست شركة "لود أوتونوموس" الرائدة في مجال النقل الجوي المتقدم عام 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة. وهي تلتزم بتحويل الخدمات اللوجستية للشحن، من خلال أنظمة ذاتية التشغيل من الجيل التالي. تُعد طائرات هيلي الحل الأمثل لتوصيل الشحنات في المراحل الأخيرة والمتوسطة بدون طيار، حيث تتميز بحمولة قصوى تبلغ 250 كيلوغرامًا، وقدرة على حمل منصتين نقالتين خشبيتين. كما تتميز بقدرتها على الإقلاع والهبوط عموديًا، ويصل مدى طيران إلى 700 كيلومتر (مع احتياطي 30 دقيقة). وعلاوة على ما سبق، يبلغ أقصى ارتفاع للطيران 14,000 قدم، مما يُمكّنها من العمل بكفاءة حتى في أصعب الظروف.

دي إتش ال – الشركة اللوجستية العالمية

تُعد "دي إتش ال" العلامة التجارية الرائدة عالميًا في صناعة الخدمات اللوجستية. وهي تقدم مجموعة متنوعة وغير مسبوقة من الخدمات اللوجستية، بدءًا من خدمات توصيل الطرود الوطنية والدولية، وشحنات التجارة الإلكترونية وحلول التنفيذ، وصولاً إلى النقل البري، الجوي، والبحري، بالإضافة إلى الدولي السريع، وإدارة سلسلة الإمداد الصناعية. ومع وجود نحو 400,000 موظف في أكثر من 220 دولة وإقليم حول العالم، تربط "دي إتش ال" الأشخاص والشركات بأمان وموثوقية، مما يتيح تدفقات تجارية عالمية مستدامة.

وتوفر "دي إتش ال" حلولًا متخصصة للأسواق الناشئة والصناعات المختلفة بما في ذلك التكنولوجيا، والعلوم الحياتية، والرعاية الصحية، والهندسة، والتصنيع، والطاقة، والنقل، والتجارة، لتتبوأ موقعًا حاسمًا يرسخ ريادتها كشركة لوجستيات عالمية.

وتعد "دي إتش ال" جزءًا من مجموعة "دي إتش ال"، التي حققت إيرادات تقارب 84.2 مليار يورو في عام 2024. ومن خلال تبني ممارسات أعمال مستدامة والالتزام تجاه المجتمع والبيئة، تسهم المجموعة بإيجابية على المستوى العالمي، وتطمح إلى تحقيق لوجستيات خالية من الانبعاثات بحلول عام 2050.

نبذة عن شركة لود أوتونومس

شركة لود أوتونومس شركة إماراتية تعمل في مجال اللوجستيات يقع مقرها الرئيسي في أبو ظبي، رائدة في ابتكار حلول لمستقبل نقل البضائع. تأسست الشركة في عام 2023، حيث تقوم بتصميم وتطوير ونشر أنظمة مستقلة من الجيل التالي لمواجهة التحديات الناشئة في لوجستيات النقل متوسطة المدى.

وفي صميم ابتكاراتها تأتي هيلي، الطائرة بدون طيار، المصممة لنقل حمولات تصل إلى 250 كيلوغراماً لمسافة 700 كيلومتر لتقدم هذا الحل المتطور لنقل البضائع ولتخدم مختلف القطاعات الحالية وتدعم تطلعاتها المستقبلية للنمو والتوسع.

ومن خلال اتباع استراتيجية عمل قائمة على الاستدامة وقابلية التوسع والكفاءة التشغيلية، تؤسس لود أوتونومس لبناء منظومة تنقل جوي متكاملة ستعيد تعريف قطاع اللوجستيات في دولة الإمارات وخارجها.

