الإمارات العربية المتحدة / الكويت : أعلنت ديليفرو الشرق الأوسط عن شراكة جديدة مع مجموعة الشايع، الشركة الرائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لإتاحة مجموعة من أشهر العلامات العالمية عبر منصة ديليفرو في كل من الإمارات والكويت، بما يشمل علامات متخصصة في الجمال والعناية الشخصية والمنزل والأطفال.

وتدير مجموعة الشايع، التي تتخذ من الكويت مقراً رئيسياً لها، محفظة واسعة ومتنوعة من العلامات التجارية العالمية عبر العديد من القطاعات في المنطقة. ومن خلال هذه الشراكة، ستنضم أكثر من 10 علامات مميزة إلى منصة ديليفرو، لتقدم للزبائن تجربة تسوق أكثر تنوعاً ضمن فئات تشمل مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، ومنتجات الأطفال، والألعاب، إضافة إلى المستلزمات المنزلية.

ويأتي هذا التعاون في إطار التوسع المستمر لخدمات التجزئة لدى ديليفرو، بما يمنح الزبائن وصولاً سلساً وسريعاً إلى احتياجاتهم اليومية بما يتجاوز قطاعي الأغذية والبقالة.

وفي هذا الإطار، قال براشانت تلوار، مدير قطاع الخدمات الجديدة في ديليفرو الشرق الأوسط: "تمثل شراكتنا مع مجموعة الشايع خطوة مهمة في رحلتنا لتقديم المزيد من الخيارات والقيمة والسهولة لزبائننا. ومن خلال إضافة مجموعة مختارة من العلامات العالمية المحبوبة إلى منصة ديليفرو، نواصل تعزيز عروضنا في قطاع التجزئة وتوسيع خدماتنا بما يتجاوز الطعام والبقالة. وهذه مجرد البداية، ونتطلع إلى البناء على هذه الشراكة وإضافة المزيد من العلامات مستقبلاً."

من جانبه، قال روب سيلسبري، نائب الرئيس للتسويق والتجارة الإلكترونية في مجموعة الشايع: "يسعدنا التعاون مع ديليفرو لتقديم طريقة جديدة ومميزة تتيح لزبائننا الاستمتاع بعلاماتنا التجارية من خلال تجربة توصيل سلسة وموثوقة. وتأتي هذه الشراكة ضمن التزامنا المستمر بتعزيز النمو وتوفير المزيد من خيارات والمرونة لزبائننا في طريقة تسوقهم".

وأصبح بإمكان الزبائن الآن التسوق من مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية التابعة لمجموعة الشايع، بما في ذلك بووتس، باث آند بودي وركس، نِكس، مذركير، موجي، ألتا بيوتي، د. فرانيس، ومتجر ديزني، المتوفرة حالياً حصرياً عبر ديليفرو. وتمثل هذه المرحلة البداية لخطة توسع أكبر ستشهد انضمام المزيد من العلامات التجارية إلى المنصة مستقبلاً.

وتعكس هذه الشراكة استمرار استثمار ديليفرو في منطقة الشرق الأوسط، ودورها في دعم تطور قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية في المنطقة، إلى جانب تمكين شركائها من الوصول إلى شريحة أوسع من الزبائن وإيجاد فرص نمو جديدة.

كما سيستفيد مشتركو ديليفرو بلس من مزايا إضافية تشمل العروض والمكافآت وخدمة التوصيل المجاني على الطلبات المؤهلة.

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عن مجموعة الشايع

مجموعة الشايع، هي شركة عائلية تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجلاً ثابتاً من النمو والابتكارات. أثبتت الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة مع أكثر من 50 علامة من العلامات التجارية المفضلة لدى الزبائن.

تُدير المجموعة عدداً كبيراً من العلامات التجارية وفق أعلى مستويات الخدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا، مع أكثر من 3500 محل ومقهى ووجهة ترفيهية، ومركز عمليات لوجستية رئيسية ومنشآت مركزية لإنتاج الأغذية، بالإضافة إلى أكثر من 125 منصة تسوق إلكترونية ورقمية بما في ذلك "أورا"، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع التجزئة في المنطقة.

يعمل لدى الشركة أكثر من 50,000 موظف في قطاعات متعددة تشمل الأزياء والأغذية والصحة والجمال والصيدلة والضيافة والتسلية والترفيه العائلي، ويجمعهم الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوق فريدة لدى مختلف علامات الشركة التجارية.

تعكس مجموعة العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع التطور الدائم الذي تختبره المجموعة وتقدم خيارات واسعة تتماشى مع أسلوب حياة زبائنها. بدءاً من المحلات والمطاعم المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية، إلى المقاهي المحلية وخدمة طلبات السيارات والتسوق أونلاين، حيث تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل ستاربكس، أمريكان إيجل، فوت لوكر، فيكتوريا سيكريت، اتش آند ام، باث آند بودي وركس، شارلوت تلبوري، ريزينج كينز، شيك شاك، تشيبوتلي، برايمارك، وألتا بيوتي.

اكتشفوا المزيد عن مجموعة الشايع عبر www.alshaya.com.

عن ديليفرو

تعيد ديليفرو تعريف تجربة الطعام والتسوّق من خلال توصيل كل ما ترغب به في منطقتك إلى بابك، لتمنحك باقة واسعة من الخيارات المحليّة من المطاعم والبقالات ومتاجر التجزئة، مع توصيل سريع وموثوق وبقيمة تناسب الجميع.

أُسِّست ديليفرو عام 2013 من قبل وليام شو وغريغ أورلوفسكي، وفي عام 2025 أصبحت جزءاً من دور داش (NASDAQ: DASH). نعمل معًا اليوم في أكثر من 40 دولة، بينها تسع دول بعلامة ديليفرو. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة موقع ديليفرو.

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع ديانا كعدان عبر البريد الإلكتروني: diana.kaadan@deliveroo.com.kw