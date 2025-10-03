ميكي كوسي، مؤسِّس وولت، يتولى منصب الرئيس التنفيذي الجديد لشركة ديليفرو، إلى جانب دوره الحالي كرئيس للأعمال الدولية في دور داش

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ديليفرو الإمارات اليوم انضمامها رسميًا إلى دور داش، وذلك عقب إتمام عملية الاستحواذ بنجاح.

وفي هذا الصدد، وجّه المؤسِّس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة دور داش توني شو رسالة مفتوحة إلى مجتمع ديليفرو، من شركائها من المطاعم والمتاجر، وعملائها الأوفياء وسائقي التوصيل قائلاً فيها: "اليوم، نكتب معاً فصلاً جديداً بانضمام ديليفرو إلى عائلة دور داش. وبهذه المناسبة، أود الإشارة إلى أن تطبيق ديليفرو والمنتجات التي تعرفونها وتحبونها ستبقى كما هي ولن تتغير.". وقد أكد في الرسالة أيضاً أنه "من خلال الجمع بين نطاق دور داش العالمي وتقنياتها المتقدمة، لدينا الفرصة لخدمة عدد أكبر من المجتمعات، في مزيد من الأماكن، وبأثر أكبر.

وتوجه الرسالة خطاباً مباشراً إلى جمهورها، بما في ذلك المستهلكين، وشركائها من المطاعم والمتاجر، وسائقي التوصيل، مما يوضح تطلعات دور داش للاستفادة من القاعدة المتميزة لمنصة ديليفرو وعملياتها الراسخة ونجاحها الواسع.



خاطب شو قاعدة العملاء الأوفياء للمنصة التي تضم ما يقارب 7 ملايين مستخدم قائلاً: "سنبذل قصارى جهودنا لمنحكم تجربة أسرع تقوم على أعلى مستويات الذكاء".

كما خاطب شبكة شركاء ديليفرو المؤلفة من 178 ألف شريك من المطاعم والمتاجر تقريباً، متحدثاً عن تطلعات الشركة لتقديم أدوات مبتكرة وحلول عملية وخدمات ذكية تساعد الشركات على الازدهار سواء عبر الإنترنت أو خارجه.

وإلى سائقي التوصيل المميزين لدى ديليفرو، البالغ عددهم 130 ألف سائق، أكد شو أن "المرونة" التي تميز عملهم ستبقى جزءاً رئيسياً من رسالة الشركة، مضيفاً التزاماً جديداً بالقول: "سنواصل تقديم أفضل مستويات الدعم والحماية، لتصبح مهامكم اليومية أسهل وأكثر راحة وأماناً".

وسيتولى ميكي كوسي، المؤسِّس الشريك لشركة وولت، منصب الرئيس التنفيذي الجديد لشركة ديليفرو، إلى جانب مهامه الحالية كرئيس لقطاع الأعمال الدولية في دور داش. ومن المقرر أن ينتقل كوسي إلى لندن خلال الأشهر المقبلة لمباشرة مهامه الجديدة.

وأضاف ميكي كوسي، الرئيس التنفيذي لشركة ديليفرو ورئيس قطاع الأعمال الدولية في دور داش: "لقد عرفت وِل شو وعددًا من أعضاء فريق ديليفرو على مدى سنوات طويلة، وكنت دائمًا معجبًا بما أنجزوه: علامة تجارية راسخة، منتج مميز، وعمليات تشغيلية بمستوى عالمي. أود أن أشكر وِل بشكل خاص على كل ما قدّمه لشركة ديليفرو وللقطاع ككل. ما حققه هذا الفريق يعد إنجازًا استثنائيًا بكل المقاييس. وأنا متحمس للغاية لأن نتبادل الخبرات ونتعلم من بعضنا البعض بينما نرتقي بمهمتنا المشتركة إلى آفاق جديدة.

عن دور داش

تُعد دور داش (ناسداك: DASH) واحدة من أبرز منصات التجارة المحلية في العالم، حيث تساعد مختلف أنواع الشركات على النمو والابتكار، وتربط المستهلكين بأفضل ما تقدمه أحيائهم، كما توفر للأفراد طرقًا سريعة ومرنة لكسب الدخل. منذ تأسيسها عام 2013، توسعت دور داش لتشمل أكثر من 30 دولة، مستفيدةً من التكنولوجيا والخدمات اللوجستية في تشكيل مستقبل التجارة. ومن خلال منصتها السوقية (Marketplace) ومنصتها التجارية (Commerce Platform)، تسهم دور داش في تعزيز الحيوية الاقتصادية في المناطق التي تخدمها حول العالم

عن ديليفرو

ديليفرو هي خدمة توصيل حائزة على عدة جوائز، تأسست عام ٢٠١٣ من قبل ويليام شو و جريج أورلوسكي. تعمل ديليفرو مع أكثر من ١٧٨٠٠٠ من أفضل المطاعم المحبوبة والبقالات، بالإضافة إلى أكثر من ١٣٠٠٠٠ سائق لتقديم أفضل تجربة توصيل في العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة ديليفرو في لندن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. تعمل ديليفرو في ٩ أسواق، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا وقطر وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والكويت، والمملكة المتحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات