دبي، أعلنت ديليفرو الإمارات إطلاق خدمة "حجوزات ديليفرو"، وهي ميزة جديدة لحجز طاولات المطاعم ضمن التطبيق مدعومة بتقنية سيفين رومز، ما يمثل محطةً هامة ضمن مسيرة الشركة للتحول إلى منصة متكاملة لتجارب تناول الطعام.

وتدمج هذه الخدمة تقنية الحجوزات المتقدمة التي توفرها سيفين رومز ضمن تطبيق ديليفرو، لتمنح العملاء وصولاً مباشراً إلى مطاعم منتقاة بعناية في مختلف أنحاء دبي.

وتندرج الخدمة الجديدة ضمن التزام ديليفرو بدعم شركائها من المطاعم عبر وسائل متعددة لا تقتصر على خدمات التوصيل، إذ تسهم هذه الميزة في رفع نسب مبيعاتهم داخل المطعم وتعزيز وصولهم إلى شريحة أوسع من العملاء.

وتعقب هذه الخطوة استحواذ دورداش على ديليفرو وسيفين رومز في عام 2025، لتشكّل أول اندماجٍ متكامل بين منتجات وخدمات الشركات الثلاث بعد انضوائها تحت مظلة واحدة.

تعزيز حضور المطاعم وزيادة الإقبال على فروعها

تُعد سيفين رومز واحدة من أبرز المنصات التقنية المتخصصة في قطاع المطاعم، بفضل ما توفره من أدوات رائدة لإدارة علاقات العملاء، وتحسين تجربة الضيوف، والتسويق، بما يسهم في زيادة المبيعات داخل المطعم وتعزيز علاقته مع العملاء.

ويقدم دمج تقنيات الشركة في منصة ديليفرو حلاً تكاملياً مثالياً لقاعدة المستخدمين النشِطة والواسعة على التطبيق، يتيح لهم تصفّح مجموعة كبيرة من المطاعم والحجز فيها ضمن منصة واحدة.

ولا تقتصر الميزة على تعزيز ظهور المطاعم وانتشارها، بل تمتد أيضاً إلى ربط الحجوزات مباشرة بمنصة سيفين رومز، بما يمكّن المستخدمين من الاطلاع على الأماكن المتاحة والمحجوزة وتلك المُلغاة لحظةً بلحظة، دون أي تدخل مباشر من المستخدم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال نِك برايس، المدير العام لديليفرو الشرق الأوسط: "يندرج إطلاق "حجوزات ديليفرو" في دبي ضمن طموحنا الأوسع لدعم النمو المستدام لقطاع الضيافة في دولة الإمارات. فمن خلال توسيع خدمات المنصة لتشمل إجراء الحجوزات إلى جانب طلب الطعام إلى المنزل، فإننا نفتح أمام شركائنا من المطاعم فرصاً جديدة لزيادة مبيعاتهم ورفع مستويات إشغال الطاولات لديهم، فضلاً عن منحهم وصولاً إلى شرائح جديدة من الزبائن، بما يعزز حضورهم وقدرتهم على مواكبة التحديات والنجاح على المدى الطويل، في سوق يشهد تنافسية متزايدة باستمرار".

ومن جانبه، قال جويل مونتانيل، نائب الرئيس والمؤسس المشارك ورئيس سيفين رومز: "تنبع أهمية خدمة "حجوزات ديليفرو" من دورها في توطيد علاقات المطاعم مع الضيوف، التي تُعد ركيزةً ضرورية لازدهار المطاعم ونجاحها على المدى الطويل. فالميزة تمنح مطاعم دبي وسيلة جديدة لتنمية أعمالها والتواصل مع روادها، مع تسهيل عملية الوصول إليها والحجز فيها".

وتشكل "حجوزات ديليفرو" امتداداً لتوسع الشركة المستمر في مجالات الطعام والمواد الغذائية والتجزئة، كما تعكس الإقبال المتزايد للمستهلكين على التجارب السلسة والمتكاملة، فهي تجمع بين سهولة التصفّح، وتنوّع خيارات الطعام المتاحة، والاستخدام المريح.

وقد أُطلقت الخدمة في دبي في مرحلتها الأولى، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل مزيداً من المناطق في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

عن ديليفرو

تعيد ديليفرو تعريف تجربة الطعام والتسوّق من خلال توصيل كل ما ترغب به في منطقتك إلى بابك، لتمنحك باقة واسعة من الخيارات المحليّة من المطاعم والبقالات ومتاجر التجزئة، مع توصيل سريع وموثوق وبقيمة تناسب الجميع.

أُسِّست ديليفرو عام 2013 من قبل وليام شو وغريغ أورلوفسكي، وفي عام 2025 أصبحت جزءاً من دور داش (NASDAQ: DASH). نعمل معًا اليوم في أكثر من 40 دولة، بينها تسع دول بعلامة ديليفرو. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة موقع ديليفرو.

لمحة حول سيفين رومز

سيفين رومز هي منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء والتسويق والعمليات، صُممت لدعم نمو المطاعم في قطاع الضيافة، من الوجهات الحائزة على نجمة ميشلان إلى الوجهات المحلية المحبوبة. وتساعد هذه المنصة الشاملة عملاءها على زيادة المبيعات والارتقاء بمستويات رضا الضيوف، لرفع معدل الزيارات المتكررة وبالتالي دعم النشاط التجاري.

وتضم مجموعة منتجات المنصة حلول الحجوزات، وقوائم الانتظار، وإدارة الطاولات، وجمع التقييمات، وإدارة الإيرادات، إلى جانب الإحالات، والتسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وأتمتة التسويق. كما أطلقت الشركة مؤخراً خاصية المساعد الصوتي بالذكاء الاصطناعي لأتمتة المكالمات الواردة، إلى جانب حلول إدارة الفعاليات لتنظيم جلسات العشاء الخاصة والحجوزات. يُذكر أن سيفين رومز تأسست عام 2011، وتمتلك اليوم أكثر من 13,000 وجهة بين مطاعم وفنادق ووجهات ترفيهية ونوادي حفلات حول العالم.

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