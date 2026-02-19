مدينة الكويت، الكويت: كشفت ديلويت اليوم عن توسيع شراكتها مع سيرفس ناو لتشمل الكويت، ما يمثّل خطوة كبيرة في التزام الشّركتَيْن بتسريع التحوّل الرقمي، وتعزيز التّميّز التشغيلي، وتمكين النموّ القائم على التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط.

ومن خلال إتاحة منصّة سيرفس ناو الرائدة في إدارة سيْر العمليات الرقمية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، ضمن عمليات ديلويت الشرق الأوسط، ستقدّم الشركة برامج تحوّل متكاملة ومصمّمة خصّيصاً لتلبية احتياجات القطاعيْن العام والخاص في دولة الكويت.

وبموجب الشراكة الموسَّعة، ستزوّد ديلويت المؤسسات في دولة الكويت بحزمة متكاملة من القدرات عبر منصّة الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة سيرفس ناو، وهي تشمل ما يلي:

• خدمات استشاريّة شاملة تغطي جميع المراحل، من التّوجيه والتّصميم إلى التّنفيذ والخدمات المُدارة، عبر مجالات تقنيّة المعلومات، وسيْر عمليات كلّ من الموظفين والعملاء والقطاعات المختلفة.

• برامج تحديث متخصصة بحسب القطاع، تشمل الجهات الحكومية، والخدمات المالية، وقطاع الطاقة، والبُنْيَة التّحتيّة الوطنية.

• تنفيذ محلّي عبر فِرَق مقرّها الكويت، يدعمهُ الحضور الإقليمي لشركة ديلويت والخبرة العالمية لشركة سيرفس ناو.

• إتاحة أحدَث ابتكارات سيرفس ناو، بما في ذلك أتمتة سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والحلول المصمّمة خصّيصاً لمتطلّبات القطاعات المختلفة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تامر شريف، قائد نموّ التكنولوجيا والتحوّل في ديلويت الشرق الأوسط: "تدخل الكويت مرحلة جديدة من تسارع التحوّل الرقمي، مما يستدعي شراكات تستند إلى خبرات مثبّتة وقادرة على تحقيق أثر واسع النطاق. ويُسْهِم توسيع شراكتنا مع سيرفس ناو في تعزيز قدرتنا على دعم العملاء في تحديث العمليّات، والارتقاء بمستوى الخدمات، وبناء مؤسّسات مهيَّأة لمتطلّبات المستقبل".

وفي هذا السّياق، قال ويليام أونيل، نائب رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، سيرفس ناو: "يسرّنا توسيع شراكتنا مع ديلويت لتشمل دولة الكويت، ونتطلّع إلى رؤية الدّور الذي ستؤديه ديلويت في تمكين المؤسسات من تعزيز الكفاءة، وإطلاق إمكانات الإنتاجية، والاستفادة من قدرات سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر منصّة سيرفس ناو".

وأضاف راشد بشير، الشريك وقائد التكنولوجيا والتحوّل في ديلويت الشرق الأوسط: "يعكس هذا التوسّع التزامنا بدعم مسيرة التحديث المستمرة في دولة الكويت. ومن خلال الجمع بين قوة ديلويت الاستشارية ومنصّة الذكاء الاصطناعي من سيرفس ناو، نتطلّع إلى مساعدة المؤسسات على تطوير جودة تقديم الخدمات، وتسريع وتيرة التّنمية الاقتصادية، وتعزيز تجارب المواطنين والعملاء".

محطة بارزة لمنظومة ديلويت وسيرفس ناو في الشرق الأوسط

يمثّل التوسّع إلى دولة الكويت محطّة محْوَريّة في مسار نموّ منظومة الشراكة بين ديلويت وسيرفس ناو ضمن المنطقة. ومن خلال تقديم خبرات محليّة راسخة مدعومة بأفضل الممارسات العالميّة، يهدف هذا التّحالف إلى تمكين المؤسسات من:

• ترسيخ نماذج تشغيل رقمية جديدة.

• الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز مرونتها.

• تعزيز الإنتاجية عبر أتمتة سير العمل.

• بناء أسس رقمية قابلة للتوسّع تدعم النموّ الطّويل الأمد.

وستواصل ديلويت الشرق الأوسط الاستثمار في تنمية الكفاءات، وتطوير القدرات، وتعزيز الابتكار الموجَّه للقطاعات، دعماً لمسيرة الكويت نحو مستقبل رقمي متقدّم.



