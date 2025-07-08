دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، بالتعاون مع الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" - المزود الرائد لخدمات الاتصالات المتكاملة في سلطنة عمان والرائدة في مجال أعمال الجملة على المستوى الاقليمي، عن تفعيل كابل "بوابة عُمان الإمارات (OEG)"، وهو نظام كابلات بحرية من الألياف البصرية الدولية بطول 275 كم يربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، لتعزيز خدمات الاتصالات بين البلدين الشقيقين. ويمثل تفعيل هذا الكابل الحيوي خطوة محورية مهمة في مجال الاتصالات الإقليمية. وتهدف الشركتان من خلال هذا التعاون الوثيق إلى تلبية الطلب المتنامي على استخدام البيانات من المؤسسات والأفراد، وزيادة السرعات وتوسيع سعة الخدمات، بما يضمن أفضل تجربة للعملاء، وتوفير العديد من حلول الاتصالات الجديدة والمُبتكرة.

ويربط هذا المشروع المتطور بين ثلاث مراكز دولية استراتيجية للبيانات، الأول هو مركز "datamena DX1" في إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومركزي "Equinix MC1" في ولاية بركاء و"Equinix SN1" في ولاية صلالة، بسلطنة عُمان. حيث يعيد كابل "بوابة عُمان الإمارات" تعريف المشهد الرقمي للمنطقة من خلال توفير اتصال سريع يدعم تطور المنطقة وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاتصالات. كما تعزز هذه المبادرة كفاءة تشغيل الشبكات الحالية وزيادة السرعة والسعة، وتوسيع خدمات الاتصالات، وتحسين تجارب العملاء من خلال إتاحة المزيد العروض التجارية المتطورة.

من جانبه، قال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "دو": إن "كابل (بوابة عمان الإمارات) هو جسر آمن لتعزيز البنية التحتية الرقمية المستقبلية في المنطقة، إذ يعد محوراً أساسياً لأعمال الشركات الكبرى، ومزودي خدمات المحتوى، وشركات النقل الدولية، مما يرسخ حضورهم في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ويوسع قدراتهم التشغيلية لتلبية المتطلبات العالية للعصر الرقمي."

وبهذه المناسبة، قال سامي بن أحمد الغساني الرئيس التنفيذي للتقنية والرقمنة في "عُمانتل": إن تفعيل كابل بوابة عُمان الإمارات يمثل محور أساسي في رحلتنا نحو التحول الرقمي في سلطنة عمان وخارجها، إذ نفخر بمساهمتنا في إثراء المحتوى الإقليمي وإنشاء ممر عالي السعة والموثوقية يُساعد الشركات وقطاع الأعمال في سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة على النمو والازدهار. كما أن هذا الإنجاز، بالإضافة إلى كونه انعكاساً للتطور الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات، يمتد لتعزيز تحول المنطقة بأكملها نحو المزيد من ترسيخ الابتكار، وزيادة النمو، ودعم التنافسية العالمية."

يجلب كابل بوابة عُمان الامارات فوائد كبيرة مثل المرونة الشاملة في المسارات المزدوجة (الأرضية والبحرية) مما يضمن موثوقية واستمرارية لا مثيل لها لخدمات الاتصالات، فضلا عن حماية أداء الشبكة ووقت التشغيل، وتوفير سرعات أعلى تساهم بتحسين خدمات البث والحوسبة السحابية،.، كما يضمن الكابل ربطاً عالمياً يوفر اتصالات مباشرة بين مراكز البيانات الرئيسية في البلدين مما يعزز ازدهار النمو الدولي والتوسع العالمي، ويدعم جاهزية البنية الاساسية للمستقبل من خلال تصميمها لدعم التقنيات الناشئة، مما يضمن الاستدامة والقابلية للتوسع على المدى البعيد.

ويمثل تفعيل هذا المشروع تطوراً مهما لـكل من شركتي "دو" و "عُمانتل"، حيث يعزز مكانتهما كمؤسستين رائدين في قطاع الاتصالات على المستويين الإقليمي والدولي. كما تعكس الشراكة بين الجانبين التزاما مُشتركاً بتشجيع التطور وجذب كبرى شركات المحتوى العالمية إلى المنطقة، بما ينعكس على تحسين جودة خدمات الاتصالات وتجارب العملاء بشكل عام. كما تمتد فوائد مشروع كابل "بوابة عُمان الإمارات" إلى ما هو أبعد من تعزيز قدرات الشبكة، إذ يعمل كمحفز هام للنمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "دو": www.du.ae

نبذة عن "عمانتل":

وحدة أعمال الجملة في عمانتل منوطة بالتعامل و التعاون مع مختلف مشغلي الإتصالات وهي ذراع أعمال الجملة المحلي والدولي للشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع (عمانتل)، المزود الأول والرائد لخدمات الاتصالات المتكاملة في سلطنة عمان.

تأسست شركة عمانتل في عام 1970، وهي شركة مساهمة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية ومملوكة بنسبة 51٪ لجهاز الاستثمار العماني، وهو ذراع استثماري مملوك بالكامل للحكومة العمانية. تستثمر عمانتل في أكثر من 20 نظامًا للكابلات البحرية على مستوى العالم إلى جانب الربط من خلال مجموعة من وصلات برية عبر كوابل الألياف البصرية مع الدول المجاورة. كما تعد عمانتل الشركة الأولى والوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي قامت بإرساء كابل بحري في أوروبا وذلك بمدينة مرسيليا الفرنسية ضمن نظام الكابل البحري (AAE-1) مما ساهم بإيصال عمانتل إلى الأسواق العالمية. وتعتمد وحدة أعمال الجملة في عمانتل على شبكات متطورة ذات استجابة سريعة لتمكين الابتكار والتحول الرقمي على مستوى العالم والاستفادة الأمثل من الميزة الجغرافية لسلطنة عمان في تعزيز الاتصال والترابط بين مختلف الجهات لتمكين عملائها وشركائها

من تقديم خدماتهم بشكل يضمن الحصول على أفضل تجربة للمستخدم.

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