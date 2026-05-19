دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم، عن إطلاق “National Hypercloud – Huawei Edition”منصة سحابية جديدة ومُصممة خصيصاً لدعم الشركات الصينية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، في تأسيس أعمالها وتوسيع حضورها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي ذلك في وقت تعزز فيه الشركات الصينية أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها باعتبارها بوابة استراتيجية إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط والعالم. وتوفر منصة "du Tech" البنية التحتية الأساسية التي تُمكّن الشركات الصينية من تنفيذ خطط توسيع أعمالها بثقة، من خلال تقديم حلول سحابية سيادية مُتكاملة تُلبي احتياجاتها التشغيلية المتنوعة، لا سيما في القطاعات سريعة النمو مثل صناعة المركبات الكهربائية، إلى جانب توفير الدعم اللازم الذي تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الطموحة.

وبهذه المناسبة، صرح جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في "دو": إن "دولة الإمارات العربية المتحدة رسّخت مكانتها كمركز عالمي رائد للابتكار والتجارة والتنمية المستدامة، حيث يأتي إطلاق المنصة السحابية الجديدة والمُصممة خصيصاً لمساعدة الشركات الصينية في تعزيز أعمالها وتوسعها الإقليمي. وقد عملت (دو) على تطوير منظومة سحابية سيادية قابلة للتوسع، تُلبي أولويات واحتياجات هذه الشركات، من حيث استضافة البيانات محلياً بما يضمن الامتثال للوائح التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب توفير اتصال سلس وآمن لتبادل البيانات. ويعكس هذا الإطلاق مواصلة التزامنا بإعادة تشكيل المستقبل، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، وبناء منظومة رقمية أكثر ترابطاً واستدامة."

وتجمع المنصة بين استضافة البيانات محلياً والامتثال الكامل للأطر واللوائح التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن تمكين الشركات الصينية من العمل بكفاءة ضمن المنظومة القانونية والتجارية للدولة. كما توفر حلاً متكاملاً يشمل بنية تحتية متقدمة للاتصال وبروتوكولات آمنة لتبادل البيانات، وذلك من خلال شريك واحد متكامل، مما يُسهم في تعزيز مرونة دخول الأسواق الجديدة التي غالباً ما تتطلب التنسيق مع عدة مزودين لتحقيق نفس المستوى من التعاون.

وتكتسب المنصة أهمية استراتيجية خاصة لمصنّعي المركبات الكهربائية من الصين، والاستفادة من المكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز إقليمي للتنقل المُستدام والاستثمار في التقنيات النظيفة. وتضمن البنية السحابية السيادية حماية البيانات الحيوية، بما في ذلك برمجيات المركبات، وبيانات العملاء، ومواصفات التصنيع، داخل حدود الدولة، مع الحفاظ على مستويات الأداء المطلوبة للعمليات التشغيلية الحديثة في قطاع صناعة السيارات.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "دو": www.du.ae

-انتهى-

#بياناتشركات