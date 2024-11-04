دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم، عن إطلاق مبادرة جديدة في مجال الاستدامة من خلال إعادة تدوير جميع بطاريات الرصاص الحمضية التي يتم استخدامها لتوفير الطاقة الكهربائية ضمن عملياتها التشغيلية، وذلك بالتعاون مع شركة "دوبات"، أول منشأة صناعية متكاملة بالكامل في الإمارات، والمتخصصة في إعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية المستعملة، التي يتم استخدامها في مجالات عدة، وتتسم بقدرتها على توفير طاقة كهربائية عالية بتكلفة منخفضة.

وتتصدر "دو" قطاع خدمات الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال اتباعها لكافة الإجراءات التي ترسخ مبادئ الاستدامة وتعزز الحفاظ على البيئة، وتدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي، بالإضافة إلى اعتماد كافة معايير الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير الموارد المستعملة ذات القيمة. كما تنسجم مبادرة إعادة تدوير بطاريات الطاقة مع التزام "دو" الراسخ بالاستدامة البيئية، لتضع معياراً جديداً للإدارة المسؤولة للموارد في قطاع الاتصالات.

وتعليقاً على المبادرة، قال عادل الريس، مدير إدارة تنفيذي - الاتصال المؤسسي، في "دو": إن "استراتيجيتنا لإعادة التدوير هي جزء أساسي من التزامنا الأوسع بتحقيق أهداف الدولة للحياد المناخي، وتعزيز دورنا القيادي ومسؤوليتنا في اتباع أفضل الممارسات في مجال الاستدامة داخل قطاع الاتصالات. وتفخر "دو" بأن تكون مثالاً يُحتذى به في إدراج عملية إعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية كجزء رئيسي من أجندتنا للاستدامة، والسعي باستمرار لتشجيع الممارسات المستدامة في قطاع الأعمال."

وتتضمن استراتيجية "دو" للاستدامة مبادرات بارزة لرفع كفاءة استخدام مصادر الطاقة، بما في ذلك تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أبراج الاتصالات، وتطبيق أنظمة التبريد الذكية، واعتماد ممارسات توريد مستدامة، وإدارة صارمة للمواد المستخدمة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم "دو" بتركيب شاشات من نوعية (M3)، الواقية من الشمس وأجهزة استشعار الحركة، ضمن اعتماد التقنيات الموفرة لاستهلاك الطاقة الكهربائية، مما يؤكد التزامها بالحفاظ على البيئة.

من جانبه، قال شمس الدين بن محيي الدين، رئيس مجلس إدارة "دوبات": إن "التقنيات المُتقدمة المستخدمة في عمليات إعادة تدوير البطاريات تضع معياراً جديداً للاستدامة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، إذ لا نكتفي بتلبية الحاجة الملحة لإعادة التدوير، بل نساهم أيضاً في تعزيز الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات العربية المتحدة، للتأكيد على مدى التناغم بين الابتكار والحفاظ على البيئة."

وتعتبر مبادرة "دو" لإعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية مكوناً رئيسياً لتحقيق أهدافها في مجال الاستدامة، حيث تركز على خفض الانبعاثات، والحفاظ على الموارد المتاحة. كما تدعم المبادرة التطور التقني في مجال الممارسات البيئية والاستدامة، حيث تتوافق مع أهداف الحفاظ على البيئة من خلال إعادة استخدام وتدوير المواد القيمة المكونة للبطاريات مثل الرصاص وحمض الكبريتيك. كما تسهم في دعم النمو الاقتصادي المحلي في قطاع الصناعات الخضراء، وتعزز الابتكار في أساليب إعادة التدوير، وترسخ قوة منظومة الأعمال المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن دو:

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل متقدماً رقميا وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن "دوبات"

تعد "دوبات لإعادة تدوير البطاريات" أول منشأة صناعية متكاملة بالكامل في الإمارات ومتخصصة في مجال إعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية المستعملة. وتقع في مدينة دبي الصناعية، حيث تملك قدرة استيعابية كبيرة على إعادة تدوير ما يصل إلى 50 ألف طن متري من البطاريات المستعملة سنوياً. وتعتمد على أفضل التقنيات الإيطالية ومعايير التحكم في التلوث لضمان إعادة تدوير البطاريات بأكثر الطرق صديقة للبيئة، وإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تُستخدم في تصنيع بطاريات جديدة، مما يعزز الاقتصاد الدائري.

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