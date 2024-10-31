دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، ، اليوم، عن تدشين مركز دو للابتكار، في خطوة تهدف إلى الاستثمار في الإمكانات الاستثنائية التي توفرها الابتكارات التكنولوجية والاستفادة من القدرات الهائلة للجيل الجديد من التكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. ويقع المركز الجديد في المقر الرئيسي لشركة "دو" بمنطقة "دبي هيلز". وتركز أعماله على استكشاف تطبيق حلول تقنيات شبكة الجيل الخامس المتقدمة، والمعروفة أيضاً بـ “5G Advanced”، والجيل التالي المتطور من التكنولوجيا، والتي تعمل على تحسين وتعزيز أداء الشبكات الحالية عبر مستويات عدة، ما يجعلها نقلة نوعية في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تُرسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في ريادة شبكات الجيل الخامس المتقدمة والجيل الجديد من التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.

وفي هذا السياق، صرح فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ "دو": أنه "في الوقت الذي تواصل فيه (دو) العمل على أجندتها الخاصة بدعم رحلة التحول الرقمي والتوسع في مختلف مجالات النمو، يأتي افتتاح مركز دو للابتكار امتداداً لرؤيتنا التي تركز على دعم التطور والابتكار الرقمي والعمل على تقديم أحدث الخدمات والحلول لعملائنا، بالإضافة إلى تعزيز التمكين الرقمي لتفعيل تجارب لا مثيل لها في مجال الاتصالات، والعمل على استكشاف نماذج وحلول جديدة توفرها أحدث الابتكارات التكنولوجية الرائدة. ونأمل من خلال استخدام الإمكانات المتقدمة للتكنولوجيا الجديدة ابتكار تطبيقات تناسب وتلبي احتياجات العملاء سواءً على المستوى الشخصي أو لدعم أعمالهم ومشاريعهم التجارية، مما يعزز مواصلة التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ويعمل "مركز دو للابتكار" على الاستفادة من قوة تقنية "5G- Advanced " المتقدمة والجيل التالي من التكنولوجيا، جنباً إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي، لتوسيع نطاق اعتماد الخدمات المبتكرة في قطاعات المستهلكين سواء للاستخدامات الفردية في نطاق المنازل أو على مستوى المؤسسات والشركات، حيث يهدف إلى تقديم تجارب متعددة الأبعاد، وتعزيز خدمات الإنترنت الثابت اللاسلكي (FWA)، وتقنيات الألعاب المتقدمة التي تعزز محفظة العروض التي نوفرها لعملائنا، وخدمات الشبكات الذكية الجديدة، وشبكات الجيل الخامس الخاصة المتقدمة والمخصصة للهواتف المحمولة، والتطبيقات التجارية المتكاملة.

التطورات التقنية المنزلية والتميز في قطاع الأعمال

وتسعى "دو" للتكامل بين تقنية "5G- Advanced "، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم مزايا وخدمات وعروض غير مسبوقة مُصممة خصيصاً لتناسب احتياجات المستخدمين ودعم اتخاذ القرارات المدروسة في المواقف المختلفة. وسوف تُعيد تحسينات البث المباشر، والألعاب ذات الاستجابة المنخفضة، والحلول الفعالة للعمل عن بعد، تعريف تجارب المستخدمين. كما ستوفر الخدمات المتخصصة الإضافية تحسينات متطورة في مجال الفعاليات الحية وقطاع النقل من خلال الاتصال المتقدم.

كما يستفيد قطاع المنازل من الترقية للجيل التالي من شبكات الإنترنت الثابت اللاسلكي (FWA)، مما يتيح سرعات عالية لمشاهدة الفيديوهات والألعاب بجودة فائقة. أما على مستوى الأعمال، فإن الشركات تستفيد من اتصالات شبكية قوية تضمن استمرارية الأعمال بكفاءة. كما ستشهد الشركات تحولاً ملحوظاً بفضل تقنية "5G- Advanced " المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ تؤدي لحدوث ثورة في مجالات التصنيع الذكي، والخدمات اللوجستية الذكية. وتُعد هذه التطورات رئيسية لمجموعة جديدة من العروض التجارية الديناميكية التي تساعد المؤسسات خلال رحلتها للتحول الرقمي.

وتواصل "دو" ريادتها العالمية بفضل تغطيتها الفائقة لشبكة اتصالات الجيل الخامس وسرعتها المتميزة، وخدماتها وعروضها التجارية الفريدة القائمة على هذه الامكانات، حيث تقوم بنشر شبكات بتردد (TDD 3CC 300) ميجاهرتز، لدعم نشر شبكة الجيل الخامس المتقدمة بتقنية "5G- Advanced " على مستوى الدولة، حيث قامت "دو" بالعمل على تعزيز ونشر شبكات الجيل الخامس المتقدمة في بدايات عام 2023، وتعتبر المراحل المقبلة من نشر الشبكة واعدة بتقديم تجربة اتصال غير مسبوقة للعملاء، مما يعزز الابتكار على أوسع نطاق في مجال الأعمال، ويسهم في تحقيق سرعات اتصال فائقة تدعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

نبذة عن دو:

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل متقدماً رقميا وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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