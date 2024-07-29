يعزز التعاون أداء نقل البيانات على شبكة "دو" المتقدمة من الجيل الخامس، لتحسين كفاءة الاتصالات وزيادة سرعة إرسال البيانات بين أجهزة المستخدمين مثل الهواتف الذكية، وشبكة الاتصالات، ما يعني الاستفادة من خدمات الإنترنت بشكل أكثر فعالية، ويوفر تغطية موسعة للعملاء .

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، عن تحقيق انجازاً كبيراً في مجال تعزيز شبكتها المتقدمة من الجيل الخامس، بالتعاون مع شركتي "نوكيا"، و"ميدياتيك"، الرائدتان في مجال تكنولوجيا الاتصالات. وتمكنت "دو" من إنجاز تجربة مُبتكرة جديدة لأول مرة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لتعزيز أداء نقل البيانات (UL) بنسبة 70% على شبكة "دو" المتقدمة من الجيل الخامس، ما يعني تحسين كفاءة وسرعة إرسال البيانات بين أجهزة المستخدمين مثل الهواتف الذكية، وشبكة الاتصالات، بما يُمكن المستخدمين من تحميل الملفات بسرعة أكبر، وهو ما يعني الاستفادة من خدمات الإنترنت بشكل أكثر سلاسة وفعالية، ويوفر تغطية موسعة للعملاء.

وقد تم تنفيذ التجربة بنجاح في أبوظبي، وذلك باستخدام شبكة الجيل الخامس المتقدمة من "دو"، حيث أثبتت التجربة تحقيق تقدم لافت في سرعات تحميل البيانات على الشبكة وتعزيز جودة التغطية. وتوفر التقنية المُبتكرة اتصالاً قوياً وفعالاً، وتحقق كفاءة فائقة لشبكة الاتصالات من خلال دمج نطاقات تردد متعددة وتعزيز مسارات إرسال وانتقال البيانات بين الأجهزة ومحطات الشبكة، ما يعد أمراً ضرورياً لتحسين تجارب العملاء عند استخدام التطبيقات التي تعتمد على سرعة نقل البيانات مثل مكالمات الفيديو والبث المباشر وتحميل البيانات الضخمة.

وصرح حسن الشميلي، مدير إدارة تنفيذي – تخطيط الشبكات في "دو" بأن "التنفيذ الناجح لتجربة تعزيز أداء نقل ورفع البيانات على الشبكة ينسجم تماما مع التزام "دو" المستمر بالعمل لتوفير أفضل خدمات الاتصالات، خصوصا منذ انطلاق شبكة الجيل الخامس في عام 2019، وهو ما يضمن ترقية دائمة لبنية "دو" التحتية المتطورة، وتحسين تجربة العملاء وتوفير خدمات لا مثيل لها من خلال شبكتها المتقدمة من الجيل الخامس".

وتتميز التجربة باستخدام تقنية رائدة تعتمد على ثلاث هوائيات إرسال (3Tx) لتحسين الأداء، مقترنة بتجميع ناقلين للبيانات إلى الشبكة عبر نطاقات تعرف بـــ " FDD"، و" TDD"، ويعملان لزيادة سعة الشبكة، مع دمج تقنية تعرف بـــ (TDD UL MIMO) في البنية التحتية الحالية لشركة "دو"، مما يحسن من كفاءة إرسال البيانات. كما يمتد دور "نوكيا" إلى استخدام مجموعة من حلول (AirScale) المتطورة التي تتضمن وحدات لقاعدة البيانات، والهوائيات الضخمة (MIMO)، والأبراج اللاسلكية لزيادة السعة وتعزيز التغطية ورفع كفاءة الأداء. كما ساهمت "ميدياتك" من خلال منصتها المتقدمة ((T830 لشبكات الجيل الخامس للاتصال اللاسلكي الثابت، مما يعزز من الجهود المشتركة التي قادت إلى تحقيق هذا الإنجاز الكبير .

من جهته، قال محمد سمير، نائب الرئيس لشبكات الهاتف المحمول - منطقة الشرق الأوسط في شركة "نوكيا": إن "نجاح التجربة يؤكد التزام "نوكيا" بتوفير كافة الحلول التكنولوجية المتطورة اللازمة لتلبية وتجاوز احتياجات الاتصالات الديناميكية لمجتمعاتنا، حيث تم تصميم تقنياتنا لتمكين مشغلي الهاتف المحمول من تعظيم أداء وزيادة كفاءة شبكات البث بشكل فعال".

من جانبه، قال الدكتور هو تشي هوانج، المدير العام لنظم الاتصالات اللاسلكية والشراكات في "ميدياتيك"، إن "التجربة المشتركة مع "دو"، و"نوكيا"، تضع معياراً جديداً ومهماً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ تؤكد من جديد على التزام "ميدياتيك" بالعمل دائما على تطوير تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية، حيث إن منصة ((T830 لشبكات الجيل الخامس، والتي باتت متاحة للعملاء حالياً، تقود اتجاهات الأسواق من خلال اثبات قدراتها عالية الأداء".

الجدير بالذكر أن تعزيز نقل البيانات خلال شبكة الاتصالات هو عامل محوري لتمكين مشغلي الهواتف المحمولة من تحسين استخدام الطيف الترددي بكفاءة أكبر وتعزيز إمكانات الشبكة الخاصة بهم، وهو ما ينعكس على تعزيز تجارب الاتصال للمستخدمين من خلال توفير معدلات أعلى للبيانات وتحسين سرعة وجودة التغطية بشكل واسع.

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