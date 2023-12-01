فيديو حصري تم إنتاجه بالتعاون مع المخرجة الإماراتية عائشة الزعابي لحملة عيد الاتحاد

تقدم "دو" للعملاء بيانات مجانية وعروضاً مميزة لنشر روح السعادة احتفاءً بالتراث الثقافي الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

دبي - الإمارات العربية المتحدة- أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن احتفالها بعيد الاتحاد الثاني والخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر إطلاق حملتها المميزة التي تستعرض لوحات رائعة من أداء فن "الرزفة" التراثية الإماراتية. وتهدف حملة هذا العام إلى الاحتفاء بروح الاتحاد النابضة في قلوب أبناء الدولة، وذلك عبر تسليط الضوء على الرزفة الإماراتية، التي تجسد معاني الوحدة وغنى التراث الثقافي وتميز هوية الإمارات الوطنية.

ودعت "دو" مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها، بالإضافة إلى الزوار للمشاركة في أنشطتها الاحتفالية الاستثنائية احتفاء بعيد الاتحاد الثاني والخمسين تحت شعار "نحتفل بعيدها ونرزف لها" للاطلاع على ثراء الثقافة الإماراتية وتنوعها وحيويتها. وتعاونت "دو" في إطار هذه الأجواء الاحتفالية مع المخرجة الإماراتية المبدعة عائشة الزعابي، لإنتاج فيديو متميز تسرد فيه معنى فن "الرزفة" التقليدية. ويتمثل الهدف الأساسي من الفيديو في نشر مشاعر الفرح والبهجة في هذه المناسبة الغالية على أبناء الوطن، وتشجيعهم على التمسك بثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وتقاليدها والافتخار بها.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "يؤكد تعاوننا مع المخرجة الإماراتية عائشة الزعابي التزامنا بالعمل على دعم المواهب الشابة الإماراتية وتعزيز مسارها الإبداعي وتشجيعها على المساهمة في مسيرة الازدهار التي تشهدها دولتنا. ونتطلع عبر هذه الحملة لاستعراض "الرزفة" الإماراتية احتفالاً بثقافة السعادة التي يتميز بها مجتمعنا على نحو حيوي وفريد. وندعو جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة للانضمام إلينا ومشاركتنا احتفالاتنا باليوم الوطني الإماراتي، واستذكار القيم الخالدة والنبيلة التي أرسى دعائهما الآباء المؤسسون وسارت على نهجها قيادتنا الرشيدة، وكان لها بالغ الأثر في تبوؤ دولة الإمارات، اليوم، مكانة رفيعة على مستوى العالم".

واحتفاءً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تهدي دو عملائها من المشتركين في إحدى باقات الدفع الآجل 52 جيجبايت من البيانات المحلية مجاناًـ والتي يمكن تفعيلها عبر تطبيق "دو". كما يمكن لعملاء الدفع المسبق الاستفادة من البيانات المحلية المجانية بسعة 52 جيجبايت وذلك عند إعادة تعبئة رصيدهم بقيمة 30 درهماً إماراتياً أو أكثر، وسيكون هذا العرض صالح لمدة أسبوع من تاريخ التفعيل. كما يمكن لعملاء خدمات الاتصال المنزلي أيضاً الاستفادة من خصم بنسبة 50% على 52 فيلماً من خدمة الفيديو حسب الطلب خلال فترة الاحتفالات.

وأضاف الحساوي: "يسعدنا مشاركة عملائنا احتفالاتهم بعيد الاتحادالثاني والخمسين عبر إطلاق عروضنا الترويجية الحصرية. ويتجلى هدفنا الرئيسي في نشر مشاعر الفرح والسعادة احتفاء بالتراث الثقافي المميز والقيم الأصيلة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومجتمعها، ومنحهم الشعور بالتميز والإعراب عن امتناننا لهم بطريقة احتفالية فريدة".

وتدعو "دو" العملاء على امتداد الدولة لمشاركتها احتفالاتها باليوم الوطني الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والاستمتاع بهذه العروض المميزة للاحتفاء بأجواء من التميز والبقاء على اتصال بالعالم من حولهم على النحو الأمثل. ويمكن للعملاء تفعيل جميع الباقات والعروض عبر التطبيق.

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