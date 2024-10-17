دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "كوجنيزانت"، (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CTSH)، وشركة "دو" الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم عن إبرام اتفاقية تعاون استراتيجي لمدة خمسة أعوام. وتهدف الاتفاقية ترسيخ الإمكانات الداخلية الرائدة لـــ "دو" لضمان مواصلة الشركة تصدرها قطاع الاتصالات سريع التطور، وترسيخ تميزها وجهودها في مجال خدمات الاتصالات والتحول الرقمي.

وقد تم الإعلان رسمياً عن التعاون بين الجانبين على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2024"، الذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر، حيث تشارك فيه "دو" لعرض أحدث ابتكاراتها وخدماتها الرقمية في مجال الاتصالات، تحت شعارها: "وتحيا طموحات الغد بالابتكار، باستخدام الحلول المتكاملة". ويمثل التعاون خطوة نحو تعزيز استفادة "دو" من قوة الخدمات التقنية التي توفرها شركة " كوجنيزانت" لضمان الجودة وتحسين العمليات عبر مختلف الأنظمة والمجالات التقنية.

وفي هذا السياق، تؤكد "دو" مواصلة التزامها في تقديم خدمات أكثر مرونة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة بما ينسجم مع أهداف الابتكار والنمو الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وستقوم "كوجنيزانت" بموجب هذا التعاون بتزويد "دو" بخدمات شاملة لهندسة الجودة وضمان كفاءة الأنظمة والعمليات، وتنظيم عمليات إطلاق التحديثات والإصدارات الجديدة للأنظمة والتطبيقات، وخدمات الأتمتة التي تحسن العمليات باستخدام أحدث التقنيات، وإدارة أنظمة دعم الأعمال وأنظمة الدعم التشغيلي وأنظمة الدعم المؤسسي، وفي المجالات الرقمية والبيانات من خلال التكامل بين الأنظمة وإدارة البيانات. كما تدعم "كوجنيزانت" المبادرات الاستراتيجية لشركة "دو" من خلال تعزيز الهيكل المؤسسي، وتصميم حلول رفيعة المستوى تضمن تحسين مستويات الجودة، وتقليل الوقت اللازم للوصول إلى الأسواق. وسيسهم هذا التعاون مع "كوجنيزانت" في تمكين "دو" من مواصلة ترسيخ جودة خدماتها وتوفير تجربة رقمية مُخصصة تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائها.

وصرح فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو": أن "التعاون بين (دو) و(كوجنيزانت) يتيح تعزيز القدرات الداخلية وضمان استمرار بقاء (دو) في موقعها المتميز الذي يمكّنها من تلبية الاحتياجات المستقبلية للعملاء وتعزيز الابتكار وتقديم أفضل الممارسات والخدمات عالمية المستوى. كما يجسد هذا التعاون التزامنا بتقديم حلول هادفة تستشرف المستقبل وقادرة على تحسين حياة المجتمعات التي نعمل فيها".

من جانبه، قال ماجد وسيم، رئيس شركة "كوجنيزانت" لمنطقة الشرق الأوسط: "نحن مسرورون للتعاون مع شركة (دو) في مسيرة التحول الرقمي التي بدأتها، ونهدف من خلال توظيف خبراتنا في مجال هندسة الجودة إلى ترسيخ روح الابتكار لشركة (دو) وتعزيز مستوى جودة عملياتها التشغيلية، بما يمكّنها من تزويد العملاء بتجربة استثنائية تحدد معايير جديدة في قطاع الاتصالات على امتداد منطقة الشرق الأوسط".

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