دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، والمُدرجة في سوق دبي المالي، أن بنيتها التحتية للشبكة وأنظمتها الأساسية وقنوات خدمة العملاء تواصل العمل بصورة طبيعية، مع توفر كامل خدمات الاتصالات عبر قطاعات الهاتف المٌتحرك، والهاتف الثابت، وقطاع المؤسسات. وأكدت الشركة أن أطر استمرارية أعمالها لا تزال فعالة بالكامل، بما يضمن الجاهزية التشغيلية والإدارة الاستباقية للتعامل مع أي تحديات.

وبصفتها مزوداً رئيسياً للبنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل "دو" تقديم خدمات اتصال حيوية للأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية. وأكدت الشركة أن الطلب على خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة وحلول المؤسسات الموثوقة يتعزز بدعم من حيوية قطاع الاتصالات وقدرته على تلبية احتياجات العملاء، واستمراره في دعم مسيرة التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني. وتوفر "دو" حالياً خدماتها لنحو 9.7 مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول، و735 ألف مشترك في خدمات الهاتف الثابت، ما يعكس اتساع قاعدة عملائها وقوة نموذج أعمالها.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو": إن "أولويتنا هي ضمان استمرارية خدمات الاتصالات دون انقطاع، والحفاظ على مرونة العمليات التشغيلية، مع وضع سلامة موظفينا في المقام الأول. ومن خلال عملياتها التشغيلية للبنية التحتية الوطنية الحيوية لقطاع الاتصالات، فإن (دو) تواصل التزامها بالدور المحوري لترسيخ ازدهار ونمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي حين نواصل متابعة التطورات الحالية عن كثب، فإن أسس أعمالنا تظل قوية وراسخة، ومدعومة بقاعدة إيرادات متجددة، وإدارة رأسمالية مُنضبطة، ومركز سيولة قوي. ونؤكد التزامنا بتنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، بما يشمل الاستثمار في شبكات الجيل الخامس، والبنية التحتية للألياف الضوئية، والحلول الرقمية لقطاع المؤسسات، والتكنولوجيا المالية، وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، مع الحفاظ على نهج متوازن ومستدام في تعظيم عوائد المساهمين."

وتدعم "دو" وصول العملاء إلى خدماتها من خلال نموذج توزيع متعدد القنوات يجمع بين شبكة الفروع الفعلية والمنصات الرقمية المُتكاملة، بما يضمن استمرارية الخدمة ومرونة التفاعل مع العملاء في ظل مختلف الظروف التشغيلية. كما تواصل أنشطة الشركة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دعم احتياجات البنية الرقمية للقطاعين العام والخاص في جميع أنحاء الدولة.

وبنهاية عام 2025، حافظت "دو" على سيولة مُتاحة بقيمة 4.2 مليار درهم، تشمل النقد والتسهيلات الائتمانية غير المسحوبة، فيما يظل مركزها المالي محافظاً ويوفر مرونة كبيرة للتعامل مع أي مستجدات. كما أكدت الشركة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2025 بإجمالي 64 فلساً للسهم، تم توزيع 24 فلساً منها بالفعل على المساهمين. وتواصل "دو" متابعة التطورات عن كثب، مع الحفاظ على تركيزها على التميز التشغيلي، واستمرار جودة الخدمة، والانضباط في تخصيص رأس المال.

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

