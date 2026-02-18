دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت فيديرال إكسبريس كوربوريشن (فيديكس)، والتي تعد أكبر شركة للنقل السريع في العالم، عن إضافة 14 شاحنة كهربائية من طراز مرسيدس بنز إي سبرينتر إلى أسطولها المخصص لعمليات الاستلام والتسليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح الإمارات أول سوق لفيديكس في منطقة الشرق الأوسط يعتمد هذا الطراز من الشاحنات.

تدعم الشاحنات الكهربائية مسارات النقل اليومية في جميع أنحاء دولة الإمارات كما تتميّز بقدرات تحميل تصل إلى ثلاثة أطنان، مع مدى تقديري يصل إلى 380 كيلومترًا عند الشحن الكامل. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الشاحنات الجديدة مجتمعةً في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بحوالي 148 طناً مترياً سنوياً.

تعتمد فيديكس نهجًا مرحليًا للتحول إلى أسطول عالمي يعمل بالكهرباء بالكامل لعمليات الاستلام والتسليم بحلول عام 2040. ويعزز توسيع أسطول المركبات الكهربائية في دولة الإمارات وتيرة التقدم نحو خفض الانبعاثات الصادرة عن أنبوب العادم إلى الصفر في عمليات تسليم الميل الأخير، كما يجسّد مكانة الدولة كإحدى الجهات الرائدة في تمهيد الطريق لاعتماد هذه الحلول مستقبلًا على مستوى المنطقة.

وقال طارق هنيدي، نائب رئيس العمليات والتخطيط والهندسة في فيديكس الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، "إن لدى فيديكس التزام راسخ بتطوير شبكة أكثر ذكاءً وكفاءة لخدمة عملائنا." وأضاف، "لاتزال المركبات الكهربائية تثبت جدواها في جميع عملياتنا العالمية، ونحن نرى في توسيع أسطولنا في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة حقيقية لخفض انبعاثات الميل الأخير، مع ضمان توفير خدمات توصيل موثوقة تواكب النمو المستمر في قطاع التجارة الإلكترونية. وتأتي إضافة هذه الشاحنات الكهربائية الجديدة دعماً لاستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وتجعلنا أكثر قرباً من بلورة هدفنا المتمثل في تحقيق عمليات محايدة للكربون بحلول عام 2040".

وقال سيركان ساريكايا، رئيس قسم الشاحنات في مرسيدس-بنز لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، "تفخر مرسيدس-بنز للشاحنات بالتعاون مع فيديكس في هذا الإطلاق بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز خدمات التوصيل الكهربائي للميل الأخير في المنطقة." وأضاف، "صُمم طراز «إي سبرينتر» خصيصًا لتلبية متطلبات العمليات التجارية عالية الكثافة، حيث يجمع بين قدرة تحميل مرتفعة، ومدى تشغيل موثوق، وأنظمة سلامة متطورة. ويؤكد تخصيص هذه الشاحنات لتشغيلها ضمن عمليات فيديكس إمكانية دمج الشاحنات الكهربائية بسلاسة في شبكات التوصيل ذات الوتيرة العالية، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويدعم في الوقت ذاته طموحات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي. وتمثل هذه المبادرة معيارًا واضحًا للوجستيات مستدامة وقابلة للتوسع على مستوى الشرق الأوسط."

إلى جانب جهودها فيما يتعلق باعتماد الشاحنات الكهربائية، تواصل فيديكس استكشاف حلول مبتكرة لتعزيز استدامة عملياتها، بما يشمل رؤيتها لدمج مصادر الطاقة المتجددة والارتقاء بكفاءة منشآتها ، وقد تم إنشاء مركز فيديكس في مطار دبي وورلد سنترال بما يتوافق مع معايير بلدية دبي الخضراء، التي تهدف إلى تحسين أداء المباني من خلال تقليل استهلاك الطاقة والمياه والمواد. ويضم المركز منظومة متطورة لإدارة المباني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى محطات شحن كهربائية مخصصة لمركبات فيديكس والموظفين، وسيشهد المركز أيضاً تركيب ألواح طاقة شمسية في المستقبل القريب.

كما أطلقت فيديكس أداة سحابية للإطلاع على تقارير انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، تحت اسم "رؤى فيديكس للاستدامة" لتتيح للعملاء إمكانية الوصول إلى البيانات المتعلقة بانبعاثات الغازات الخاصة بشحناتهم المرسلة عبر شبكة فيديكس. ويمكن للعملاء الاستفادة من هذه البيانات لدعم قراراتهم ووضع استراتيجيات شحن مستقبلية أكثر استنارة، بما يساعدهم على الحد من تأثير عملياتهم في البيئة.

لمزيد من المعلومات حول برامج الاستدامة في الشركة، يرجى زيارة الموقع:

https://www.fedex.com/en-us/sustainability.html.

نبذة عن فيديرال إكسبريس كوربوريشن (فيديكس)

تُعد شركة فيدرال إكسبريس كوربوريشن (فيديكس) أكبر شركة للنقل السريع في العالم. تتركز أعمال الشركة في تقديم خدمات توصيل سريعة وموثوقة في أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم. كما تستخدم الشركة شبكة عالمية للشحن الجوي والبري لتسريع تسليم الشحنات العاجلة في أوقاتها المحددة.

-انتهى-

#بياناتشركات