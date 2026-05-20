مسقط ، يتميز مشروع ينايير ريزيدنسز" Yenaier Residences " المشروع الرائد لدى شركة أدانتي ريالتي "Adanté Realty "، بمدينة السلطان هيثم، بأنه يتضمن مزيج من أبرز عناصر التميز كونه يوفّر للمشترين وحدات عقارية فاخرة إلى جانب طريق ميسّر للحصول على الإقامة في السلطنة.

يبرز هذا المشروع الرائد في وقت أصبحت فيه القيمة لا تُقاس فقط بجودة الأصل العقاري الذي سيقتنيه أي من المستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص عقارية في سلطنة عُمان، بل تقاس فيه القيمة أيضًا بسهولة الإجراءات وبشفافية المعاملات وبالمزايا طويلة الأمد المصاحبة للمشروع كاستثمار عقاري جاذب للمستثمرين الدولين.

يمتد مشروع ينايير ريزيدنسز على مساحة " 56,166 "متر مربع ، حيث تم تصميمه كمجمع متعدد الاستخدامات يركّز على مفهوم المجتمعات المتكاملة، ويضم أكثر من 700 وحدة سكنية موزعة على ستة أبراج مترابطة، إلى جانب مرافق تجارية وخدمية وترفيهية.

وقد استند المشروع في تصميمه وتنفيذه إلى مبادئ الاستدامة والبنية الأساسية الذكية وأنماط الحياة الحضرية الحديثة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040 والطموحات الأوسع لمجتمعات نابضة بالحياة ومهيأة للاستمتاع بمستقبل مشرق .

وعليه فقد بدى واضحاً بأن بيع كامل المرحلة الأولى من مشروع ينايير ريزيدنسز يعكس ثقة قوية من المستثمرين بالمشروع ومميزاته ، فيما يشير إطلاق المرحلة الثانية منه إلى استمرار الطلب من المشترين الإقليميين والدوليين.

ومن بين هؤلاء المستثمرين المشترين من الوحدات العقارية بمشروع ينايير ريزيدنسز المستثمر اللبناني محمد شحادة الذي يحمل الجنسية السويسرية، اذ يعكس بخلفيته العالمية تنامي شريحة المستثمرين الدوليين الباحثين عن الاستقرار والقيمة والمزايا المعيشية الراقية في الأسواق الناشئة الجاذبة كالسوق العقاري العماني .

وقد جاء استثمار محمد شحادة في إحدى شقق “ينايير ريزيدنسز” مدفوعًا ليس فقط بفخامة المشروع وفرص ارتفاع قيمته السوقية على المدى الطويل، وإنما أيضًا بمنظومة الاستثمار المتكاملة التي توفرها سلطنة عُمان.

ونشير هنا بأن تمكين المستثمرين المؤهلين من الحصول على الإقامة الدائمة يعتبر أحد أبرز عناصر المنظومة المحفزة للاستثمار في سلطنة عمان ، لما تمثله من حافز جاذب يعزز العوائد المالية والمزايا المعيشية في آنٍ واحد.

كما يشار أيضا بأن برنامج الإقامة الدائمة صادر من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني و بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية ، فهو يشمل أقارب الدرجة الأولى، بمن فيهم الزوج أو الزوجة والأبناء والوالدان مما يساعد في توفير استقرارًا طويل الأمد وسهولة في المعيشة داخل سلطنة عمان .

وحول تجربته قال شحادة: " أود أن أتقدم بخالص الشكر للمعنيين و للفريق المختص بالشركة على جهودهم السريعة ودعمهم الذي قدموه لنا في معالجة طلب الإقامة الدائمة الخاص بي ، وعلى سرعة الحصول عليها خلال فترة زمنية قصيرة" .

وأضاف : "لقد أسهمت مهنيتهم العالية وتعاونهم الممتاز ونهجهم الداعم في جعل الاجرائات بأكملها سلسة وفعالة ".

ويعكس هذا المستوى من الخدمة تحوّلًا أوسع في القطاع العقاري العُماني نحو نموذج أكثر تركيزًا على الخدمات واحتياجات المستثمرين.

وفي شركة أدانتي ريالتي "Adanté Realty "، لا يقتصر التركيز فقط على تطوير مشاريع تتميز بالفخامة وانماط الحياة الراقية ، بل يمتد أيضًا إلى ضمان تجربة متكاملة وسلسة للمستثمر، بدءًا من اختيار العقار وشرائه، وصولًا إلى تسهيل إجراءات الإقامة وخدمات ما بعد البيع.

ومن خلال الجمع بين توفير العقارات الفاخرة والدعم الإداري الفعّال والمسارات الواضحة نحو الإقامة طويلة الأمد، يرسّخ مشروع ينايير ريزيدنسز مكانته باعتباره أكثر من مجرد استثمار عقاري، بل منظومة متكاملة تلتقي فيها جودة الحياة والعوائد المالية والاستقرار المعيشي.

ومع استمرار سلطنة عُمان في استقطاب المستثمرين العالميين، تسهم مثل هذه التجارب في تعزيز الثقة بسوق العقارات في السلطنة، مؤكدة أن القيمة الحقيقية للاستثمار لا تكمن فقط في الأصل العقاري ذاته، وإنما أيضًا في الثقة والشفافية والدعم الذي يرافق المستثمر طوال رحلته الاستثمارية.

