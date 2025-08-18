دبي: أعلنت «دريم دبي»، المنصة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن شراكتها الجديدة مع «تمارا» الشركة الرائدة في مجال خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" في المنطقة، في خطوة تهدف إلى تسهيل تجربة التسوق وتعزيزها من خلال إتاحة خيار الدفع على أقساط بدون فوائد مباشرة عبر المنصة.

وبفضل هذه الشراكة، سيتمكن مستخدمو «دريم دبي» من التسوّق من مختلف الحملات المتوفرة على المنصة، وتقسيط قيمة مشترياتهم على دفعات متعددة دون أي رسوم أو فوائد. كل ما عليهم فعله هو اختيار «تمارا» كخيار للدفع عند إتمام عملية الشراء، للاستفادة من تجربة تسوق أكثر سلاسة وسرعة وشفافية.

وتعكس هذه الشراكة التزام «دريم دبي» الدائم بتقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير تجربة المتسوّق، وجعل المنصة أكثر مرونة وجاذبية وملاءمة لمختلف شرائح العملاء في المنطقة، مما يمنحهم الفرصة لتحقيق أحلامهم والفوز بجوائز قيّمة وتجارب لا تُقدّر بثمن.

تُعد «تمارا» من أبرز الشركات المالية المبتكرة في المنطقة، حيث ساهمت في إعادة تعريف تجربة التسوّق والدفع من خلال حلول مرنة تركز على راحة العميل واحتياجاته. وبفضل شراكاتها مع نخبة من العلامات التجارية العالمية مثل شي إن وجرير وإيكيا ونون وأمازون، أصبحت «تمارا» خياراً موثوقاً للملايين من المتسوّقين في دول الخليج، وعلامة بارزة في مشهد التسوّق العصري.

نبذة عن دريم دبي

«دريم دبي» من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي – مؤسسة دبي للمهرجانات و التجزئة، تجمع بين التسوّق والربح في بيئة مبتكرة وسهلة الاستخدام. تتيح المنصة للمستخدمين شراء "رصيد مدهش" من خلال حملات محددة بمدة زمنية أو كمية معينة، مقابل الحصول على تذاكر مجانية للدخول في سحوبات على جوائز مميزة وتجارب فريدة من نوعها لا تُشترى بالمال.

نبذة عن تمارا

تُعتبر «تمارا» الشركة الرائدة في مجال خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" في دول الخليج، حيث توفّر حلولاً مالية مرنة وشفافة وبدون رسوم خفية، ما يمنح المستهلكين حرية أكبر في اتخاذ قراراتهم الشرائية. وتخدم «تمارا» ملايين المستخدمين من خلال شراكاتها مع آلاف العلامات التجارية العالمية والإقليمية، ويقع مقرّها الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض، حيث تُعد أول شركة "يونيكورن" في قطاع التكنولوجيا المالية بالمملكة، بدعم من مستثمرين عالميين مثل "سنابل للاستثمار"، و"الأهلي كابيتال"، و"Checkout.com".

-انتهى-

