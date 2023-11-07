من المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من عام 2027

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركتا "دتكو" و"إلينغتون العقارية" اليوم عن إطلاق مشروعهما الجديد "وان ريفر بوينت" على الواجهة البحرية في دبي. ويندرج هذا المشروع في إطار التعاون الاستراتيجي الذي أبرمته الشركتان في وقت سابق من العام الحالي لتطوير العديد من المشاريع السكنية المميزة في عدد من المجتمعات الرئيسية التي تمتد لما هو أبعد من دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد "دتكو"، التي تأسست عام 1974، مجموعة رائدة في مجال العقارات والبناء والضيافة والتجارة والطاقة؛ أما "إلينغتون العقارية"، فهي شركة تطوير عقاري راقية حائزة على العديد من الجوائز وتركز على جماليات التصميم في دبي.

ومن المقرر الانتهاء من مشروع "وان ريفر بوينت" في الربع الثاني من عام 2027، وسيغدو أحد أبرز المشاريع السكنية في منطقة الخليج التجاري المزدهرة، حيث سيقدم لقاطنيه تجربة معيشة استثنائية. ويجمع المشروع بين الجماليات العمرانية المعاصرة وأحدث التقنيات، وسيضم مجموعة من 295 شقة استوديو وشقق سكنية بغرفة نوم واحدة أو اثنتين، أو ثلاث غرف، ومنازل بنتهاوس تضم ثلاث أو أربع غرف نوم، بالإضافة إلى شقق دوبلكس فاخرة من أربع غرف ومزودة بحمامات سباحة خاصة. وستتميز جميع الوحدات السكنية بإطلالات بانورامية خلابة على أبرز معالم دبي، ومنها قناة دبي المائية، وبرج خليفة، وبرج العرب.

وبهذه المناسبة، قال نيلسون جيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دتكو": "يمثل إطلاق مشروع ’وان ريفر بوينت‘ بدايةً موفقةً لشراكتنا طويلة الأجل مع ’إلينغتون العقارية‘، وخطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة لتعزيز عروض المجتمعات السكنية الرئيسية في دبي مثل منطقة الخليج التجاري. ونحن واثقون بأن هذا المشروع سيحظى باستجابةٍ وإقبالٍ واسعين من عملائنا الحاليين والمستقبليين".

ومن جهته، قال إيلي نعمان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي- الدولي في شركة "إلينغتون العقارية": "بينما نواصل تقديم وحدات سكنية ملهمة تركز على جماليات التصميم في الأحياء السكنية الرئيسية في دبي، يأتي تعاوننا الاستراتيجي مع مجموعة ’دتكو‘ بما تمتلكه من خبرة واسعة في قطاع العقارات لتعزز مساعينا لتوفير أساليب حياة عالية الجودة وقيمة طويلة الأجل للمزيد من المجتمعات السكنية في المدينة. ويمثل إطلاق ’وان ريفر بوينت‘ خطوةً بارزةً في خطتنا التوسعية تحت العلامة التجارية ’دتكو إلينغتون‘".

وإلى جانب الوحدات السكنية الاستثنائية، سيقدم مشروع "وان ريفر بوينت"، الذي يندرج تحت العلامة التجارية "دتكو إلينغتون"، مجموعة من وسائل الراحة العالمية التي تلبي أسلوب الحياة الراقي والصحي للسكان، حيث سيضم المشروع استوديو متطور للياقة البدنية، مع اثنين من مسابح المنتجعات على طراز "إنفينيتي"، ومسبح مخصص للأطفال، وتجربة تسلق للبالغين، بالإضافة إلى استوديو يوغا مع مدرب افتراضي على شاشة العرض. علاوةً على ذلك، يمكن للسكان أيضاً الوصول إلى غرفة للتجارب الغامرة مع شاشة عرض كاملة، ومناطق لعب داخلية وخارجية للأطفال، ومنطقة مخصصة لتسلية الحيوانات الأليفة والعناية بنظافتها، وتراسات مفتوحة بإطلالات ساحرة على قناة دبي المائية إلى جانب منطقة مخصصة للشواء على السطح، ونادٍ حصري. وسيوفر المشروع كذلك العديد من خيارات الأطعمة والمشروبات ومتاجر التجزئة المطلة على قناة دبي المائية.

علاوةً على ذلك، يضمن الموقع الاستراتيجي للمشروع اتصالاً سلساً بأهم مناطق المدينة، حيث يتميز بقربه من مطار دبي الدولي، ومنطقة وسط مدينة دبي النابضة بالحياة.

تمتلك "إلينغتون العقارية" محفظة متنوعة من المشاريع المهمة الحائزة على الجوائز، بما في ذلك إلينغتون بيتش هاوس وأوشن هاوس في نخلة جميرا، وذا كيسايد وذا كريستمارك في الخليج التجاري، ومشروع دي تي 1 (DT1) في وسط مدينة دبي. ومن بين المشاريع الأخرى الرائدة للشركة: إلينغتون هاوس في دبي هيلز إستيت، وبلغرافيا 1 وبلغرافيا 2، وبلغرافيا سكوير، وبلغرافيا هايتس 1، وإيتون بليس، وسومرست ميوز، وهارينغتون هاوس وتقع جميعها في قرية جميرا الدائرية، إضافة إلى ويلتون تيراسز، وويلتون بارك ريزيدنسز في مدينة محمد بن راشد، وأبّر هاوس في أبراج بحيرات جميرا، وبورتو بلايا، في جزيرة الحياة في ميناء العرب، وإلينغتون ڤيوز في جزيرة الحمراء في رأس الخيمة.

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لمحة حول "دتكو":

تأسست "دتكو" عام 1947، ويرتبط تطور الشركة بشكل وثيق مع تطور مدينة دبي نفسها، حيث نمت لتصبح مؤسسة متنوعة ومتعددة الجوانب تعمل في قطاعات العقارات، والبناء، والضيافة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، والطاقة. وتدير "دتكو" أعمالها في 9 دول، ويعمل لديها أكثر من 10.000 موظف. تتوفر المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني: www.dutco.com

لمحة عن "إلينغتون العقارية"

تسعى "إلينغتون العقارية"، شركة التطوير العقاري الرائدة والتي تأسست عام 2014 وتتخذ من دبي مقراً لها، إلى تطوير بيئات ومجمعات سكنية استثنائية تتيح لقاطنيها أنماط حياة استثنائية وعالية الجودة. وانطلاقاً من كونها علامة تجارية تضع العملاء في صميم اهتمامها، فقد أخذت على عاتقها تشييد محفظة من المباني ذات التصاميم الحائزة على جوائز. وفضلاً عن التصاميم المعمارية المذهلة، تركّز إلينغتون أيضاً على مفاهيم الجودة والتقنية المتطورة والقيّمة المرتفعة. تشمل محفظة الشركة الحالية طيفاً من المباني الفاخرة الشاهقة والمجتمعات العائلية في عدد من أبرز الأحياء الراقية في دبي، مثل وسط مدينة دبي، ومدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، ودبي هيلز استيت، وتلال الإمارات، وأبراج بحيرات جميرا، وقرية جميرا الدائرية، ومثلث قرية جميرا ولامير. وفي رأس الخيمة، مثل جزيرة الحياة في ميناء العرب والحمراء. www.ellingtonproperties.ae