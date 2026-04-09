دبي، الإمارات العربية المتحدة / نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية: أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة"، شركة خدمات الطيران الرائدة عالمياً، و"بلاكستون للائتمان والتأمين" (BXCI)، اليوم عن اتفاقية شراكة لإطلاق برنامج استثماري عالمي جديد طويل الأجل يحمل اسم "إكواتور" للاستثمار في الطائرات المؤجرة إلى شركات الطيران التجارية، باستثمارات مستهدفة تبلغ حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي سنوياً.

وسيعمل "إكواتور" على بناء محفظة متنوعة من الطائرات التجارية المؤجرة لشركات طيران رائدة حول العالم. وسوف تتولى "دبي لصناعات الطيران" توفير الأصول من جهات خارجية، بينما ستتولى منصة خدمات مستثمري الطائرات التابعة لها إدارة الأصول المملوكة لـ "إكواتور".

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "يشكّل رأسمال بلاكستون المرن وواسع النطاق أساساً متيناً لدعم خططنا لتوسيع أعمال إدارة أساطيل الطائرات لصالح جهات خارجية. كما أن حجم أسطولنا وانتشار شبكة عملائنا وشركائنا عالمياً، إلى جانب فريقنا المتخصص في دعم العملاء، يضع دبي لصناعات الطيران في موقع متميز لدعم نجاح "إكواتور" على المدى البعيد. ونتطلع بثقة إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال توحيد خبراتنا مع القدرات الاستثمارية لبلاكستون لبناء محفظة طائرات ذات نوعية وقيمة عالية لإكواتور".

وقال أنيك ماميك، المدير الإداري الأول ورئيس الخدمات المالية لتمويل الأصول في شركة بلاكستون للائتمان والتأمين: "يسعدنا تعزيز حضورنا في قطاع الطيران من خلال شراكتنا مع دبي لصناعات الطيران، الشركة الرائدة في مجال تأجير الطائرات، والتي تتمتع بخبرات فنية متقدمة وعلاقات استراتيجية وطيدة مع شركات الطيران والشركات المصنّعة للطائرات. ويعكس هذا البرنامج التزام بلاكستون بتوظيف رأس المال المرن في استثمارات نوعية مدعومة بأصول حقيقية، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة على المدى البعيد."

ومن المتوقع أن توفّر "بلاكستون للائتمان والتأمين" حزمة متكاملة من حلول رأس المال لدعم هذا البرنامج، بما يضمن تقديم تمويل مرن وموثوق وقادر على مواكبة مختلف دورات السوق والفرص الاستثمارية. كما ستضم مجموعة مستثمري "بلاكستون للائتمان والتأمين" مساهمات من صناديق تديرها شركة ITE Management، الشريك الاستراتيجي لـ" بلاكستون للائتمان والتأمين".

وتعدّ شركة دبي لصناعات الطيران، التي تدير ما يقارب 700 طائرة، من بينها أكثر من 100 طائرة بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2025، واحدة من أكبر شركات تأجير الطائرات على مستوى العالم. كما تعمل الشركة كمزود خدمات في 17 اتفاقية إدارة وخدمات لصالح مستثمرين مؤسسيين وماليين، مقدّمةً خبراتها في مجال إدارة الطائرات.

من جهتها، تدير مجموعة الائتمان القائم على الأصول والبنية التحتية التابعة لشركة "بلاكستون للائتمان والتأمين" أصولاً تُقدّر بأكثر من 100 مليار دولار أمريكي، ويضم فريقها أكثر من 90 متخصصاً في الاستثمار، وذلك حتى 31 ديسمبر 2025. وتركّز المنصة على تقديم حلول ائتمانية متنوعة تشمل الائتمان بدرجة استثمارية، والائتمان دون الدرجة الاستثمارية، إلى جانب الاستثمارات المهيكلة عبر قطاعات الاقتصاد الحقيقي، بما في ذلك البنية التحتية، والتمويل التجاري، وتمويل الصناديق، والتمويل الاستهلاكي، والإقراض العقاري.

نبذة عن دبي لصناعات الطيران

"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة عالمية متخصصة في خدمات الطيران وتزاول نشاطها عبر قسمين هما قسم تأجير الطائرات "دي ايه إي كابيتال" وقسم الهندسة "دي ايه إي للهندسة". وتقدم الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها خدماتها لأكثر من 200 عميل من شركات الطيران في ما يزيد عن 80 دولة من مواقعها في دبي ودبلن وعمّان وسنغافورة وميامي وسياتل.

قسم تأجير الطائرات في الشركة "دي ايه إي كابيتال" والحائز على الجوائز لديه أسطول يضم نحو 700 من الطائرات التي تتراوح بين المملوكة والمدارة وقيد الطلب والمفوض بإدارتها من طرازات "إيرباص" و"إيه تي آر" و"بوينغ"، بقيمة 25 مليار دولار، بينما يقدم قسم الهندسة في الشركة "دي ايه إي للهندسة" خدماته في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات لعملائه في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من منشأته المتطورة في العاصمة الأردنية عمّان والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 24 من الطائرات ذات البدن العريض أو الضيق. وقد تم اعتماد الشركة للعمل على 16 طرازاً من الطائرات كما تحظى باعتماد أكثر من 30 جهة تنظيمية عالمية.

نبذة عن بلاكستون للائتمان والتأمين

تعدّ بلاكستون للائتمان والتأمين ("BXCI") واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في مجال الاستثمار الائتماني. وتشمل استثماراتنا أسواق الائتمان، بما في ذلك القروض الخاصة ذات التصنيف الاستثماري، والإقراض المضمون بالأصول، والقروض العامة ذات التصنيف الاستثماري والعائد المرتفع، والموارد المستدامة، وديون البنية التحتية، والتزامات القروض المضمونة، والإقراض المباشر، والائتمان القائم على انتهاز الفرص. كما نسعى إلى تحقيق عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر للمستثمرين المؤسسيين والأفراد من خلال توفير رأس المال اللازم للشركات لتعزيز أعمالها وتنميتها. وتعدّ بلاكستون مزودًا رائدًا لخدمات إدارة الاستثمار لشركات التأمين، حيث تساعد هذه الشركات على تقديم خدمات أفضل لحاملي بوليصات التأمين من خلال قدراتنا عالمية المستوى في مجال الائتمان الخاص ذي التصنيف الاستثماري.

