دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" اليوم توقيع اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها على حصة 100% من ماكواري إيرفاينانس ليمتد (“MAF”) بقيمة إجمالية تقارب 7 مليارات دولار أمريكي.

وعند اكتمال الاستحواذ، ستضم الشركة أسطولاً مبدئياً يبلغ 1,029 طائرة مملوكة ومدارة وقيد الالتزام، وستقدم خدماتها إلى 191 عميلاً في 79 دولة. وستمثل الطائرات ذات البدن الضيق نحو 70% من الأسطول المشترك. ومن المتوقع عند إتمام الصفقة أن تنضم 37 شركة طيران جديدة إلى محفظة عملاء دبي لصناعات الطيران، بما يوسع حضورها ليشمل 7 دول جديدة.

وسيتم تمويل الصفقة وفق نهج مالي منضبط من خلال مزيج من الدين وحقوق الملكية، بما يحافظ على التصنيفات الائتمانية الحالية لدبي لصناعات الطيران ويدعم مسار ترقيتها، وذلك في ظل النمو القوي الذي شهدته أعمال الشركة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وقال خليفة الدبوس، العضو المنتدب لشركة دبي لصناعات الطيران: "تمثل هذه الصفقة محطة استراتيجية مهمة لتعزيز مكانة دبي لصناعات الطيران ضمن نخبة شركات تأجير الطائرات عالمياً. كما تؤكد استمرار نهجنا المالي المنضبط في الاستحواذ على منصات وأساطيل ذات جودة عالية تضيف قيمة نوعية إلى أعمالنا، وتعزز حضورنا التنافسي، وتحقق عوائد مستدامة ومجزية لمساهمينا."

ومن جانبه، قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "يشكل ضم أسطول وكفاءات ماكواري إيرفاينانس خطوة استراتيجية نوعية تعزز نطاق عمليات دبي لصناعات الطيران وتوسع حضورها العالمي، وترسخ مكانتها كشركة تأجير طائرات أكبر حجماً وأكثر تنوعاً ومتانة من حيث القاعدة الرأسمالية. ويعزز هذا التوسع، إلى جانب تعزيز سجل الطلبيات، قدرتنا على خدمة شريحة أوسع من العملاء عبر حلول تنافسية مدعومة بكفاءة تشغيلية ومالية أعلى. كما أن منصتنا التشغيلية ذات القدرات المؤسسية المتقدمة مهيأة لاستيعاب هذه الصفقة بكفاءة عالية، ومن المتوقع عند اكتمالها أن تؤدي إلى أكثر من مضاعفة حجم أسطول الشركة مقارنة بنهاية عام 2024."

وقد وافق مجلس إدارة دبي لصناعات الطيران على هذه الصفقة. وتخضع لشروط الإتمام المعتادة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، ومن المتوقع إتمامها خلال النصف الثاني من عام 2026.

وقدمت شركتا "ألن أوفري شيرمان ستيرلينغ" و"كيه بي إم جي" المشورة لدبي لصناعات الطيران في ما يتعلق بهذه الصفقة.

نبذة عن دبي لصناعات الطيران

"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة عالمية متخصصة في خدمات الطيران وتزاول نشاطها عبر قسمين هما قسم تأجير الطائرات "دي ايه إي كابيتال" وقسم الهندسة "دي ايه إي للهندسة". وتقدم الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها خدماتها لأكثر من 200 عميل من شركات الطيران في ما يزيد عن 80 دولة من مواقعها في دبي ودبلن وليمريك وعمّان وسنغافورة وميامي وسياتل.

قسم تأجير الطائرات في الشركة "دي ايه إي كابيتال" والحائز على الجوائز لديه أسطول يضم نحو 700 من الطائرات التي تتراوح بين المملوكة والمدارة وقيد الطلب والمفوض بإدارتها من طرازات "إيرباص" و"إيه تي آر" و"بوينغ"، بقيمة 25 مليار دولار، بينما يقدم قسم الهندسة في الشركة "دي ايه إي للهندسة" خدماته في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات لعملائه في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من منشأته المتطورة في العاصمة الأردنية عمّان والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 24 من الطائرات ذات البدن العريض أو الضيق. وقد تم اعتماد الشركة للعمل على 16 طرازاً من الطائرات كما تحظى باعتماد أكثر من 30 جهة تنظيمية عالمية.

المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني للشركة: www.dubaiaerospace.com

