تتضمن الشراكة إنشاء مدرسة جديدة تابعة لـ "نورد أنجليا للتعليم" في مدينة دبي للإنتاج، مع خطط مستقبلية لتأسيس مدارس إضافية ضمن المجمعات السكنية المتكاملة التابعة لدبي القابضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت اليوم كل من دبي القابضة وشركة نورد أنجليا للتعليم، الرائدة عالمياً في تشغيل المدارس، عن خطة مشتركة لتطوير وتشغيل سلسلة من المدارس المتميزة في دبي لمراحل الروضة حتى الصف الثاني عشر (K-12) وفق أرقى المعايير العالمية. وستتولى "دبي القابضة لإدارة الأصول"، بموجب هذه الشراكة، مسؤولية تشييد مرافق مدرسية مصممة خصيصاً لتتولى نورد أنجليا للتعليم مهام تشغيلها، مما يسهم في إثراء المنظومة التعليمية داخل المجمعات السكنية التابعة لدبي القابضة، ويرسخ مكانة دبي كمركز عالمي للمعرفة والابتكار واستقطاب الكفاءات.

ومن المقرر افتتاح أولى مدارس "نورد أنجليا للتعليم"، والتي ستعتمد المنهج البريطاني، في مدينة دبي للإنتاج خلال السنوات القليلة المقبلة، رهناً بالحصول على الموافقات النهائية من هيئة المعرفة والتنمية البشرية. وتخدم المدرسة الجديدة العائلات المقيمة في المجمعات المجاورة، بما في ذلك جميرا جولف إستيت، وإميريتس ليفينج، وتلال الغاف؛ فيما تشمل الخطط المستقبلية توسيع نطاق الشراكة لتأسيس مدارس إضافية ضمن المجمعات الرئيسية الأخرى التابعة لدبي القابضة.

ومن خلال الاستفادة من محفظة الأراضي الواسعة والخبرات المتراكمة لدبي القابضة في مجال التطوير العقاري، إلى جانب المكانة العالمية الرائدة التي تتمتع بها "نورد أنجليا للتعليم" في تقديم حلول التعليم الدولي المتميزة، ستسهم هذه الشراكة في تحقيق قيمة طويلة الأجل وتعزيز الوصول إلى خيارات تعليمية عالية الجودة ضمن المجمعات السكنية المتكاملة التابعة لدبي القابضة، بما يدعم تلبية احتياجات التعداد السكاني المتنامي في دبي والذي يتجاوز 4 ملايين نسمة. وينسجم هذا التوجه مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي للتعليم 2033 (E33)، لضمان حصول الطلاب على تعليم عالمي المستوى يواكب المعايير الدولية.

وفي هذه المناسبة، قال عمر كريم، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للاستثمارات: "يمثل هذا التعاون محطة مهمة في مسيرة تنفيذ استراتيجيتنا لتنويع محفظتنا الاستثمارية عبر التوسع في قطاعات حيوية. ويأتي الاستثمار في التعليم كخطوة طبيعية ومنطقية تواكب مسيرة دبي المتواصلة في تعزيز اقتصاد المعرفة واستقطاب المواهب العالمية. ومن خلال دمج التميز التعليمي الذي تتمتع به ’نورد أنجليا’ ضمن مجمعاتنا السكنية، نعمل على تحقيق قيمة مستدامة وتعزيز جاذبية دبي ومكانتها العالمية. وينسجم هذا التوجه بسلاسة مع رؤيتنا لتطوير مجمعات مستقبلية تلبي متطلبات الغد وتحقق قيمة طويلة الأجل للأسر ولمحفظتنا الاستثمارية ولدولة الإمارات العربية المتحدة".

من جانبه، قال مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لـ "دبي القابضة لإدارة الأصول": "تعكس هذه الشراكة التزام دبي المتواصل ببناء مركز حضري مستقبلي متكامل وتوفير بيئة تمكّن الأفراد والشركات من الازدهار والنمو. ويُعد التعليم عالي الجودة ركيزة أساسية لتحقيق هذا الطموح، حيث ستسهم مسؤوليتنا في تطوير مرافق مدرسية جديدة في تلبية الاحتياجات المتنامية لمجمعاتنا السكنية. ومن خلال هذه الشراكة مع ’نورد أنجليا’، سيحظى الطلاب في دبي بتجربة تعليمية تواكب احتياجات المستقبل وتعزز الابتكار والإبداع ومفهوم المواطنة العالمية".

كما سيتسنى للطلاب التواصل والتعاون مع أكثر من 100,000 من أقرانهم حول العالم عبر منصة التعلم الإلكترونية "جلوبال كامبوس" (Global Campus) التابعة لـ "نورد أنجليا"، بالإضافة إلى المشاركة في تجارب عالمية حصرية تشمل رحلات استكشافية إلى تنزانيا ومنطقة لي مارتينيه في سويسرا، فضلاً عن المشاركة في فعاليات رياضية وفنية إقليمية عالية المستوى.

وعلق أندرو فيتز ماوريس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "نورد أنجليا للتعليم"، قائلاً: "من خلال شراكتنا مع دبي القابضة للاستثمارات، سنتمكّن من توفير فرص جديدة للعائلات في دبي التي تتطلع لتوفير أفضل تعليم دولي لأبنائها. إن النهج الشخصي الذي تتبناه ’نورد أنجليا‘ في التدريس والتعلم يهيئ الطلاب لدخول سوق العمل بكل جدارة ويفتح أمامهم أبواب الفرص العالمية، من خلال مساعدتهم على اكتساب الثقة بالنفس والقدرة على الإبداع والتفكير التعاوني، وهي المهارات الأساسية اللازمة للنجاح في المستقبل".

وستسهم علاقات التعاون التي تجمع "نورد أنجليا" مع نخبة من أبرز المؤسسات العالمية المرموقة، مثل منظمة "اليونيسف"، و"مدرسة جويليارد"، و"معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا"، و"أكاديمية IMG" في إثراء عمليات التعليم والتعلم التي توفرها. وتقدم هذه الشراكات للطلاب والمعلمين تجارب تعليمية استثنائية تدمج التأثير المجتمعي وفنون الأداء ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM) والرياضة وجودة الحياة في صميم المناهج التعليمية اليومية. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد الطلاب من المبادرات البحثية العالمية التي تقودها "نورد أنجليا" في مجالات معرفية محورية، مثل ما وراء المعرفة وتكنولوجيا التعليم.

تجدر الإشارة إلى أن مدارس "نورد أنجليا" في دبي، والتي تشمل "مدرسة نورد أنجليا انترناشيونال" و"المدرسة السويسرية الدولية العلمية"، حائزة على العديد من الجوائز وتتمتع بسجل حافل بالإنجازات وسمعة مرموقة في تحقيق التميز الأكاديمي. وقد أُدرجت كلتا المدرستين في مؤشر سبيرز المرموق للمدارس، الذي يصنف أفضل المدارس الخاصة في العالم، حيث يحقق طلابهما باستمرار نتائج استثنائية في امتحانات البكالوريا الدولية (IB) والمستوى المتقدم (A-Level) والشهادة العامة للتعليم الثانوي (GCSE)، وهو ما يؤهلهم للالتحاق بأفضل 100 جامعة على مستوى العالم ومواصلة مسيرتهم التعليمية في أرقى الصروح الأكاديمية.

للاستفسارات:

مجموعة برونزويك

dubaiholding@brunswickgroup.com

نورد أنجليا للتعليم

NordAnglia@fgsglobal.com

لمحة حول دبي القابضة

دبي القابضة هي شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة وتضم فريق عمل يتجاوز الـ 45,000 موظف. تأسست دبي القابضة في عام 2004، وهي تسهم في إثراء حياة الملايين من سكان دبي وزوّارها عبر محفظتها الواسعة التي تزيد قيمتها على 500 مليار درهم إماراتي من الأصول، داعمةً بذلك مسيرة نمو وتنويع اقتصاد دبي ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، بما في ذلك العقارات، والضيافة، والترفيه، والتجزئة، والإعلام، والاستثمارات.

تتكون محفظة دبي القابضة من سبع شركات رئيسية هي:

دبي القابضة للعقارات، وهي أحد أبرز مُطوّري المشاريع المتكاملة الرئيسية في دبي التي تجمع بين الخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"دبي للعقارات". تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع وإدارة المرافق والمناطق؛

وهي أحد أبرز مُطوّري المشاريع المتكاملة الرئيسية في دبي التي تجمع بين الخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"دبي للعقارات". تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع وإدارة المرافق والمناطق؛ دبي القابضة لإدارة الأصول، التي تضم "دبي ريتيل"، محفظة عالمية المستوى تشمل 56 مركز تسوق ووجهة عصرية، إضافةً إلى 21 مجمّعاً سكنياً، كما تُعد المساهم الاستراتيجي الأكبر في مساكن دبي ريت، أكبر وأول صندوق استثمار عقاري مدرج في دول مجلس التعاون الخليجي يركّز حصرياً على التأجير السكني، وكذلك في مجموعة تيكوم ش.م.ع. التي تضم 10 وجهات أعمال متخصصة تلبي احتياجات ست قطاعات اقتصادية حيوية قائمة على المعرفة؛

التي تضم "دبي ريتيل"، محفظة عالمية المستوى تشمل 56 مركز تسوق ووجهة عصرية، إضافةً إلى 21 مجمّعاً سكنياً، كما تُعد المساهم الاستراتيجي الأكبر في مساكن دبي ريت، أكبر وأول صندوق استثمار عقاري مدرج في دول مجلس التعاون الخليجي يركّز حصرياً على التأجير السكني، وكذلك في مجموعة تيكوم ش.م.ع. التي تضم 10 وجهات أعمال متخصصة تلبي احتياجات ست قطاعات اقتصادية حيوية قائمة على المعرفة؛ دبي القابضة للضيافة، التي تمتلك وتدير 52 فندقاً إضافةً إلى العلامات التجارية الفندقية الفاخرة بما فيها جميرا، شركة الفنادق الفاخرة العالمية والعلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة والتي تدير 29 فندقاً عالمياً، كما تضم محفظة دبي القابضة للضيافة مجموعة متنوعة من وجهات الطعام والشراب ذات المفاهيم المختلفة الحائزة على الجوائز؛

التي تمتلك وتدير 52 فندقاً إضافةً إلى العلامات التجارية الفندقية الفاخرة بما فيها جميرا، شركة الفنادق الفاخرة العالمية والعلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة والتي تدير 29 فندقاً عالمياً، كما تضم محفظة دبي القابضة للضيافة مجموعة متنوعة من وجهات الطعام والشراب ذات المفاهيم المختلفة الحائزة على الجوائز؛ دبي القابضة للترفيه، هي أكبر الشركات الإعلامية والتّرفيهية في المنطقة وأكثرها تنوعاً، حيث تضم عدداً من أبرز المنتزهات والمعالم مثل القرية العالمية، وعين دبي، ودبي باركس آند ريزورتس، وذا فيو بالم، بالإضافة إلى مؤسسات الإعلام ومناطق الترفيه الرائدة مثل روكسي سينما، وكوكاكولا أرينا، وشبكة الإذاعة العربية؛

هي أكبر الشركات الإعلامية والتّرفيهية في المنطقة وأكثرها تنوعاً، حيث تضم عدداً من أبرز المنتزهات والمعالم مثل القرية العالمية، وعين دبي، ودبي باركس آند ريزورتس، وذا فيو بالم، بالإضافة إلى مؤسسات الإعلام ومناطق الترفيه الرائدة مثل روكسي سينما، وكوكاكولا أرينا، وشبكة الإذاعة العربية؛ دبي القابضة للاستثمارات، وهي الذراع المسؤولة عن تطوير وتنفيذ استراتيجية الاستثمار للمجموعة بهدف تحقيق قيمة طويلة الأمد ومستدامة، عبر استكشاف طيف واسع من الفرص الاستثمارية عبر مختلف فئات الأصول والمناطق الجغرافية، مع اعتماد نهج نشط في إدارة محفظتها الاستثمارية؛

وهي الذراع المسؤولة عن تطوير وتنفيذ استراتيجية الاستثمار للمجموعة بهدف تحقيق قيمة طويلة الأمد ومستدامة، عبر استكشاف طيف واسع من الفرص الاستثمارية عبر مختلف فئات الأصول والمناطق الجغرافية، مع اعتماد نهج نشط في إدارة محفظتها الاستثمارية؛ دبي القابضة لإدارة الأراضي التي تعمل على إدارة الأراضي المتاحة للتطوير لدى دبي القابضة، ودعم التزامها بالتنمية الحضرية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040؛

التي تعمل على إدارة الأراضي المتاحة للتطوير لدى دبي القابضة، ودعم التزامها بالتنمية الحضرية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040؛ دبي القابضة لإدارة المجمّعات وهي شركة متكاملة تركز على إنشاء وإدارة مجمّعات مستدامة وحيوية، وتلتزم بتعزيز الشعور بالانتماء والتواصل بين أكثر من 1.32 مليون نسمة يعيشون في أكثر من 54 مجمّعاً رئيسياً تحت إدارتها في جميع أنحاء دبي.

www.dubaiholding.com

www.x.com/dubaiholding

www.instagram.com/dubaiholding

www.facebook.com/dubaiholding

www.youtube.com/user/dubaiholding

https://www.linkedin.com/company/dubai-holding

حول "نورد أنجليا للتعليم"

انطلاقاً من مكانتنا كمؤسسة عالمية رائدة في قطاع المدارس الدولية، فإننا نسهم في إعداد جيل من المواطنين العالميين المبدعين والقادرين على التكيف مع متغيرات المستقبل، ليتخرجوا من مدارسنا وهم يمتلكون كل المقومات اللازمة للنجاح، أياً كان المسار الذي يختارونه في حياتهم.

ترتكز أسسنا الأكاديمية المتينة على مزيج فريد يجمع بين أساليب التدريس والمناهج عالمية المستوى وأحدث التقنيات والمرافق المتطورة، لنقدم لطلابنا تجارب تعليمية لا مثيل لها. ونعمل داخل الفصول الدراسية وخارجها على إلهام طلابنا لتحقيق إنجازات تفوق توقعاتهم، وتشجيعهم على إطلاق العنان لطاقاتهم الكامنة.

نؤمن بأن لكل طفل أسلوبه الخاص في التعلم، ولهذا السبب تحرص مدارسنا المنتشرة حول العالم على تبني نهج شخصي في التعليم يلبي الاحتياجات الفردية لكل طالب على حدة. يحقق طلابنا، بفضل الإلهام الذي يستمدونه من معلمينا الأكفاء، نتائج أكاديمية متفوقة تؤهلهم للالتحاق بأفضل الجامعات العالمية ومواصلة رحلتهم نحو التميز.

وتضم عائلة "نورد أنجليا" العالمية 89 مدرسة نهارية وداخلية في 37 دولة، وتوفر التعليم لأكثر من 100,000 طالب تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاماً.

لمعرفة المزيد أو التقديم لحجز مقعد لطفلك في إحدى مدارسنا، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.nordangliaeducation.com.

-انتهى-

#بياناتشركات