دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دبي القابضة للاستثمارات، الذراع الاستثمارية التابعة لدبي القابضة، بالتعاون مع بروكفيلد العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق مشروع المجمع السكني "سولايا"، الذي يضم مجموعة حصرية من 234 وحدة سكنية على شاطئ البحر في حي جميرا 1 بدبي.

ويأتي هذا المشروع الريادي تحت مظلة علامة مِراس التابعة لدبي القابضة للعقارات، ليجسّد فصلاً جديداً في مسيرة الشراكة الراسخة بين دبي القابضة للاستثمارات وبروكفيلد. فبعد أن نجحت الشركتان في تصميم وتطوير أبرز الوجهات التجارية والعصرية في دبي، توظّفان اليوم خبراتهما العميقة لإرساء معايير جديدة ترتقي بسوق العقارات السكنية في الإمارة إلى آفاق أكثر تميزاً وابتكاراً.

يضم المشروع تسعة مبانٍ موزعة على مساحة 40 فداناً، موفراً مزيجاً من الوحدات السكنية المكونة من غرفتين، وثلاث، وأربع، وخمس غرف نوم، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من شقق البنتهاوس، و18 منزلاً بحدائق خاصة مزودة بمسابح إنفينيتي وساحات منعزلة، فضلاً عن وحدات دوبلكس بترّاسات واسعة للمعيشة في الهواء الطلق. وتوفر شقق البنتهاوس مستويات استثنائية من الخصوصية من خلال ردهات ومصاعد خاصة، وتراسات فسيحة مزودة بمسابح إنفينيتي.

وقد قام بتصميم المشروع شركة "فوستر آند بارتنرز" العالمية الشهيرة، فيما نفذت شركة "1508 لندن" التصاميم الداخلية. وتم تصميم كل وحدة سكنية بعناية فائقة لتعزيز مفهوم المعيشة الداخلية والخارجية المتكاملة، عبر مساحات مفتوحة، وارتفاعات شاهقة للأسقف، وعناصر تصميمية مميزة، وإطلالات بانورامية على الخليج العربي وأفق دبي المعماري.

وفي هذه المناسبة، قال عمر كريم، الرئيس التنفيذي في دبي القابضة للاستثمارات: "تعكس شراكتنا الممتدة مع بروكفيلد التزام ’دبي القابضة’ الراسخ بترسيخ تحالفات عالمية تُسهم في إحداث قيمة مستدامة وطويلة الأمد لإمارة دبي. فبعد أن طوّرنا معاً أبرز الوجهات التجارية والعصرية في المدينة، نخطو اليوم مع مشروع ’سولايا’ خطوة واثقة نحو القطاع السكني، لنترجم طموحنا المشترك وثقتنا الراسخة بالنمو المتواصل لدبي بوصفها مدينة عالمية. ومن خلال تعاوننا مع شركاء بحجم ’بروكفيلد’، فإننا نضمن أن تحقق استثماراتنا تأثيراً ملموساً، وتدعم مجتمعاتنا، وتعزز المكانة العالمية لدبي كمركز للابتكار والفرص".

ومن جانبه، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في دبي القابضة للعقارات: "يعكس إطلاق مشروع ’سولايا‘ التزامنا الراسخ بإنشاء وجهات استثنائية ترتقي بالرفاهية وتعزز الروابط الأصيلة مع الطبيعة، وهي قيم تحظى دائماً بجاذبية واعتزاز وتقدير أصحاب المنازل المتميزين. ومع تطور الخيارات المفضلة للأفراد نحو المساحات ذات التصاميم التي تركز على الصحة والعافية والبيئات المنسقة بعناية، يأتي ’سولايا‘ ليقدم مستوى جديداً من المعيشة السكنية في واحدة من أرقى وأكثر المناطق المرغوبة في دبي".

من جهته، قال روب ديفيرو، الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد العقارية: "يسعدنا إطلاق مشروع ’سولايا‘ في إطار شراكتنا المتميزة مع دبي القابضة للاستثمارات ومِراس. وهذا المشروع الفريد يتيح تجربة معيشة شاطئية في قلب جميرا 1، بالقرب من أبرز وجهات الطعام ونمط الحياة العصري في المدينة. ويعكس ’سولايا‘ التزامنا المستمر تجاه المنطقة، إذ يقدم نموذجاً أصيلاً للحياة الساحلية حيث تلتقي الخيارات الحصرية والفخامة البسيطة بالطبيعة الخلابة".

ويوفر المشروع لسكانه مجموعة واسعة من المرافق الاستثنائية تشمل منتجعاً صحياً يضم ساونا علاجية وغرفاً للعلاج، ومركز لياقة بدنية متطور مع استوديوهات مخصصة، وسينما خاصة، وقاعات طعام واجتماعات، وصالة حصرية للسكان.

يتيح موقع "سولايا" في جميرا 1 للسكان سهولة الوصول إلى المشهد الثقافي النابض بالحياة في دبي، حيث يقع على بُعد دقائق من شاطئ J1 ومسافة قريبة من وسط مدينة دبي، ما يجسد المزيج المثالي من خصوصية الفخامة ووسائل الراحة العالمية.

حول دبي القابضة للاستثمارات

تُعد دبي القابضة للاستثمارات شركةً عالميةً رائدةً في مجال الاستثمار وذراع دبي القابضة المتخصصة في إدارة استثماراتها، كما أنها مسؤولة عن وضع وتنفيذ استراتيجية النمو المستدام للمجموعة على الأجل الطويل. وتدير الشركة محفظةً استثماريةً متنوعةً تتجاوز قيمتها 18 مليار دولار أمريكي، وتهدف إلى تحقيق قيمةٍ مستدامةٍ وعوائد مجزية معدلة حسب المخاطر من خلال نهجها الاستثماري المُنضبط الذي يجمع بين الإدارة النشطة للمحفظة والتوزيع الاستراتيجي للأصول في دولة الإمارات والسوق الدولية.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي عضو في "دبي القابضة" وواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة في دبي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المجمعات السكنية مدعومةً بمحفظة قوية من الأراضي المخصصة للبيع في مواقع متميزة في الإمارة. ومن خلال الجمع بين الخبرة الطويلة والخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"ميدان" " و"دبي للعقارات"، تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع والمرافق. ويتم بناء كل مشروع بهدف البيع، ما يوفر فرصة فريدة للمشترين بأن يكونوا جزءاً من مستقبل دبي النابض بالحياة. ويحظى سكان مشاريعها بفرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد ضمن بيئات عمرانية جاذبة تلبي احتياجاتهم المتطورة باستمرار.

تلعب "مِراس" دوراً جوهرياً في تطوير المجمّعات المتكاملة التي تعكس نمط الحياة العصري والراقي والمبدع وتضم عدداً من أكثر المناطق المرغوبة للسّكن في دبي. وتشمل المجمّعات السكنية التابعة لـ "مِراس": "بولغري ريزيدنسز" و"بلو ووترز ريزيدنسز" و"نيكي بيتش ريزيدنسز" و"سيتي ووك ريزيدنسز" و"سنترال بارك في سيتي ووك" و"تشيري وودز" و"بورت دو لا مير" و"فيلا أمالفي" وغيرها.

تشكل مشاريع شركة "نخيل"، محفظة متنوعة ورائعة من المجمّعات الرئيسية والتي تعتبر محورية في تحقيق رؤية دبي. وتغطي مشاريعها الرئيسية، بما في ذلك "نخلة جبل علي" و"جزر دبي" و"نخلة جميرا" المشهورة عالمياً، مساحة 15 ألف هكتار وتوفر السكن لنحو 740 ألف شخص.

انبثقت فكرة شركة ميدان من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله). وتشمل محفظة مشاريعها كلاً من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، وكنال فرونت ريزيدنسز.

تتولى "دبي للعقارات “الإشراف على أهم المشاريع الرائدة وأشهر الوجهات في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك منطقة الخليج التجاري ومشاريع و"جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)" وهو أول مشروع سكني في العالم يضم 40 برجاً تم تطويرها في نفس المرحلة. وتشمل مجمّعاتها السكنية في منطقة دبي لاند "ذا فيلا" و"الواحة" و"سيرينا" و"فيلانوفا" و"مُدُن" و"رِمرام"، بينما تضم مشاريعها حول منطقة خور دبي "جداف ووتر فرونت" و"دبي وورف" و"منازل الخور".

حول بروكفيلد العقارية

تُعد بروكفيلد العقارية من الشركات الرائدة عالميًا في إدارة العقارات، حيث تدير مجموعة أصول عقارية تضم أكثر من 1100 عقار وتشرف على أكثر من 400 مليون قدم مربعة من المساحات العقارية في مختلف الأسواق العالمية. وبصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة العقارات بالنيابة عن بروكفيلد، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، تنشط الشركة في معظم القطاعات العقارية، بما في ذلك المكاتب، وتجارة التجزئة، والوحدات السكنية، والضيافة، واللوجستيات. ونعمل بالشراكة مع المستأجرين لتحقيق النجاح المشترك وبناء مستقبل مستدام.

