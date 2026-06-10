البرنامج يشمل حلول التمويل التقليدية والإسلامية، وسرعة الحصول على الموافقة المسبقة الرقمية، ودعم التمويل العقاري المخصص

التمويل يتوفر ابتداءً من إنجاز 30 % من مرحلة البناء، على أن يكون العملاء قد استوفوا شرط سداد 50 % من قيمة العقار

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "دبي القابضة للعقارات"، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة في دبي، عن شراكتها مع بنك دبي التجاري لإطلاق برنامج جديد للتمويل السكني للعملاء المؤهلين الذين يقومون بشراء عقارات عبر علاماتها التجارية "نخيل" و"مِراس" ودبي للعقارات"".

يُتاح البرنامج لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، بما يشمل المؤهلين من الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة، الراغبين في شراء فلل وشقق على الخارطة أو مكتملة للسكن ضمن محفظة مشاريع "دبي القابضة للعقارات". ويهدف البرنامج إلى توفير مسار أكثر سلاسة وشفافية للتملك، بأسعار تفضيلية، وهياكل رسوم جاذبة، وسرعة إنجاز إجراءات التسجيل رقمياً، وإدارة علاقات مخصصة، وإمكانية الوصول إلى مجموعة مختارة من المزايا المصرفية المميزة.

يوفر البرنامج حلول تمويل تقليدية وإسلامية، رهناً باستيفاء شروط الأهلية والموافقة التنظيمية، ما يوسع مجال الخيارات أمام العملاء في أنحاء الدولة. كما يتضمن البرنامج موافقة مسبقة رقمية مدعومة بتقييم آلي لاستيفاء شروط الأهلية، بما يتيح للعملاء وضوحاً أكبر لمعرفة قدرتهم على الاقتراض منذ البداية، ويسهم في تسهيل إتمام عملية التمويل بكفاءة أكبر.

وتعد إمكانية الحصول على التمويل ابتداءً من إنجاز 30% من مرحلة البناء، على أن يكون العميل قد استوفى شرط سداد 50% من قيمة العقار، من أبرز مزايا البرنامج. ويتيح هذا للمشترين المؤهلين الاطلاع المبكر على خيارات التمويل المتاحة لهم، وبما يمنحهم مزيداً من الثقة واليقين عند التخطيط لشراء العقار. وقد صُمم البرنامج ليُلبّي احتياجات المشترين المميزين، حيث يوفر حلولاً لتمويل المنازل مخصصة للمشترين المؤهلين على العقارات قيد الإنشاء أو الجاهزة، مع خيارات فائدة ثابتة ومتغيرة جذابة.

وبالنسبة للعملاء الموظفين من أصحاب الرواتب، ستساهم الموافقة المسبقة الرقمية في توفير مزيد من الوضوح وتقليل الوقت اللازم لتنفيذ الإجراءات. أما المشترون من أصحاب الأعمال الحرة، بما يشمل رواد الأعمال والعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فسيستفيدون من تبسيط متطلبات الوثائق ومرونة أطر الأهلية التي تهدف لتحسين إمكانية الحصول على التمويل. كما سيتمكن العملاء المؤهلون من الاستفادة من امتيازات الخدمات المصرفية المتميزة التي يقدمها بنك دبي التجاري، بما في ذلك الخدمات المصرفية إيليت.

وبهذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ"دبي القابضة للعقارات": "لطالما شكّل تمكين العملاء من الوصول إلى خيارات التمويل السكني المواتية في مرحلة مبكرة من رحلة تملّك منازلهم أولوية قصوى لنا في ’دبي القابضة للعقارات‘. وتأتي شراكتنا مع بنك دبي التجاري استجابة لهذه الضرورة الملحة عبر إتاحة وصول مبكر وأكثر تنظيماً إلى حلول التمويل السكني في مشاريع ’نخيل‘ و’مِراس‘ و,دبي للعقارات‘، للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، بمن فيهم الموظفون وأصحاب الأعمال الحرة. ومن خلال توظيف ما تزخر به محفظتنا من خيارات سكنية، نمنح المشترين ثقة أكبر للتخطيط والمضي قدماً في قراراتهم، مما يرسّخ دور ’دبي القابضة للعقارات‘ في تطوير مجتمعات سكنية أكثر رقياً وسهولة في التملك ضمن أبرز وجهات دبي السكنية".

من جانبه، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "لم تعد تقتصر رغبة العملاء اليوم على مجرد الحصول على التمويل، بل إنهم يبحثون عن الوضوح والشفافية والسرعة والإرشاد الموثوق طيلة تجربتهم لامتلاك العقار. ومن خلال شراكتنا مع ’دبي القابضة للعقارات‘، نعمل على تسهيل الحصول على تمويل سكني من خلال سرعة إنجاز الموافقات المسبقة الرقمية، والخبرة المتخصصة في مجال التمويل العقاري، والكفاءة في عملية التسجيل. ويعكس كل ذلك التزام بنك دبي التجاري بدعم العملاء والمساهمة في النمو المستدام لسوق العقارات في دبي".

وتعكس هذه الشراكة استمرار التوافق بين القطاعين العقاري والمصرفي في دبي، حيث يتعاون القطاعان لدعم مرونة السوق وثقة العملاء والنمو الاقتصادي المستدام.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي واحدة من شركات التطوير العقاري المتكاملة الرائدة في المنطقة، وجزء من محفظة "دبي القابضة" المتنوعة. ومن خلال خبرتها في التطوير العقاري التي تمتد إلى أكثر من 30 عاماً، تجمع "دبي القابضة للعقارات" بين إرث وخبرة وابتكار شركات "نخيل" و"مِراس" و"دبي للعقارات"، لتساهم في تشكيل المشهد الحضري والساحلي في دبي من خلال معالم أيقونية بارزة ترسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمارات العقارية.

تضم محفظة "دبي القابضة للعقارات" أكثر من 1.2 مليون ساكن في أكثر المواقع رواجاً في دبي. وتحقق قيمة مضافة من خلال التخطيط العمراني والتطوير وبيع الأراضي الاستراتيجية وإدارة الأصول، وذلك بما يتماشى مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 لدعم النمو المستدام وطويل الأمد.

تقدم شركة "نخيل" معالم مبتكرة خلابة على الواجهة البحرية ومجمّعات سكنية مخطط لها بعناية، بما في ذلك "نخلة جميرا" و"نخلة جبل علي" المرتقبة والمصممة لتلبية الاحتياجات الحضرية والسكانية المستقبلية في دبي. كما تضم "نخيل" محفظة "ميدان" المرموقة، بما في ذلك "مدينة محمد بن راشد آل مكتوم"، و"الحي الأول".

تبتكر شركة "مِراس" وجهات فريدة من نوعها تجمع بين الابتكار المعماري والإبداع وأسلوب الحياة، بما في ذلك "بولغري ريزيدنسز"، و"بلوواترز"، و"سنترال بارك في سيتي ووك"، و"بورت دو لا مير"، و"ذا إيكرز"، و"تشيري وودز"، و"فيلا أمالفي".

وتتخصص "دبي للعقارات" في تطوير مجمّعات مصممة خصيصاً للعائلات، وتولي أهمية كبيرة لتوفير سهولة الوصول والمرافق ذات المستوى العالمي وتشمل مشاريعها البارزة "جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)"، والخليج التجاري، ودبي لاند.

تتميز مشاريع محفظة الشركة بتصاميمها الجاذبة وامتلاكها أسساً قوية تضمن ريادتها الدائمة في السوق، حيث تجمع بين الجودة والبنية التحتية المستدامة والمرافق التي تركز على المجتمع لخلق قيمة طويلة الأمد للسكان والشركاء والمستثمرين على حدٍ سواء.

لمحة حول "دبي القابضة"

"دبي القابضة" هي شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة وتضم فريق عمل يتجاوز الـ 45,000 موظف. تأسست دبي القابضة في عام 2004، وهي تسهم في إثراء حياة الملايين من سكان دبي وزوّارها عبر محفظتها الواسعة التي تزيد قيمتها على 500 مليار درهم إماراتي من الأصول، داعمةً بذلك مسيرة نمو وتنويع اقتصاد دبي ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، بما في ذلك العقارات، والضيافة، والترفيه، والتجزئة، والإعلام، والاستثمارات.

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بيرسون

dubaiholding@bursonglobal.com

لمحة حول بنك دبي التجاري

بنك دبي التجاري (رمز التداول في سوق دبي المالي CBD) هو شركة مساهمة عامة تأسست في عام 1969 بموجب مرسوم أميري أصدره الراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. يقدم البنك مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات عبر شبكة واسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي في الإمارات.

وحتى نهاية الربع الأول من عام 2026، سجل البنك أصولًا إجمالية بقيمة 157.9 مليار درهم وصافي أرباح بقيمة 912 مليون درهم قبل الضريبة، ما يعكس مكانته القوية في السوق ونموه المستمر. كما يوفر البنك مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للأفراد، النخبة، الجهات الخاصة، والأعمال، والشركات والمؤسسات، سواء بالطرق التقليدية أو المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويدعم هذه الخدمات منصات رقمية متقدمة، بما في ذلك تطبيق الهاتف المحمول من الجيل الجديد ومنصة iBusiness الحائزة على جوائز. ويدعم بنك دبي التجاري، معترف به على مستوى الابتكار والريادة الرقمية، بنشاط الأهداف الوطنية للتنمية من خلال التكنولوجيا المالية، وتمكين المواطنين الإماراتيين، والشراكات الاستراتيجية.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريق العلاقات العامة والإعلام في البنك على البريد الإلكتروني: cbd.ogilvypr@ogilvy.com

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