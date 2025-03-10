الرياض، المملكة العربية السعودية: تواصل دايسون تعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية من خلال افتتاح متجر دايسون ديمو الجديد في جدة، في خطوة تبرز أهمية السوق السعودية في استراتيجية الشركة الرامية لتوسعة وتطوير أعمالها في المنطقة. يقع المتجر الجديد في رد سي مول بجدة، ويوفر تجربة تفاعلية متكاملة تتيح للزوار استكشاف أحدث الابتكارات التقنية التي تطورها شركة دايسون.

ويقدم المتجر الجديد مجموعة متكاملة من منتجات دايسون، تشمل أجهزة العناية بالشعر، وتنظيف الأرضيات، وتنقية الهواء، والتقنيات الصوتية، مع إتاحة الفرصة للعملاء للحصول على استشارات متخصصة من خبراء العلامة التجارية لضمان تجربة تسوق تثقيفية وتفاعلية.

وتم افتتاح المتجر في 27 فبراير بمساحة تبلغ 120 مترًا مربعًا، ويتميز بموقعه الاستراتيجي عند المدخل الرئيسي للمركز التجاري، مقابل باتيل كافيه. ويتميز المتجر بمحطتين خاصتين لتصفيف الشعر، إلى جانب حوض غسيل هو الأول من نوعه في المملكة، ما يتيح تجربة متكاملة للعناية بالشعر. وتوفر هذه المحطات للعميلات المحجبات أجواء من الخصوصية التامة أثناء تجربة أحدث تقنيات دايسون المتطورة وهما متاحتان لحجز جلسات تصفيف عند الطلب. ويعرض خبراء التصفيف في المتجر أحدث إصدارات دايسون، من بينها جهاز (Dyson Airwrap i.d.™)، ومجفف الشعر (Supersonic Nural™)، وجهاز (Dyson Airstrait™،) إلى جانب جهاز تمليس الشعر اللاسلكي (Dyson Corrale™). كما يتيح المتجر جلسات استشارية مخصصة لمساعدة الزوار في اختيار الجهاز الأنسب لاحتياجاتهم.

وبالإضافة إلى محطات التصفيف الخاصة، يتيح متجر دايسون ديمو الجديد في جدة لزواره فرصة استكشاف مجموعة واسعة من أحدث ابتكارات دايسون، بما في ذلك مكنسة الروبوت (360Vis Nav™)، وجهاز تنقية الهواء (Big+Quiet™)، وسماعات الرأس (OnTrac™) التي تتميز بتصميمها الأنيق ووقت تشغيل يصل إلى 55 ساعة.

ويشكل افتتاح هذا المتجر الجديد محطة بارزة أخرى ضمن استراتيجية دايسون لتوسعة أعمالها في المملكة، حيث يأتي عقب الإطلاق الناجح لمتجرها الرئيسي في نخيل مول بالرياض العام الماضي. وتواصل العلامة التجارية التزامها بتوفير تجربة تسوق متطورة تمنح العملاء فرصة مباشرة لاختبار أحدث تقنياتها من خلال بيئات تفاعلية مصممة لتعزيز تجربة المستخدم. وتؤكد دايسون حرصها على تطوير تجربة العملاء داخل متاجرها من خلال اتاحة الفرصة للمستهلكين في المملكة العربية السعودية من التفاعل المباشر مع ابتكاراتها المتقدمة، واختبار أداء أجهزتها بأنفسهم، واكتشاف التقنيات التي تلبي احتياجاتهم اليومية بأعلى مستويات الكفاءة والابتكار.

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