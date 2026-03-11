المنامة، مملكة البحرين: أكد خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، استمرار تقديم خدماته المصرفية لعملائه عبر فروعه المفتوحة وقنواته الرقمية، إلى جانب مواصلة حملة السحوبات اليومية الخاصة بشهر رمضان المبارك لعملاء حساب "الوافر"، وذلك في إطار حرص البنك على ضمان استمرارية خدماته المصرفية وتقديم تجربة مصرفية مرنة وآمنة تلبي احتياجات العملاء في مختلف الظروف.

وتتيح الحملة لعملاء حساب "الوافر" فرصة الفوز بجائزة نقدية يومية بقيمة 1,000 دينار بحريني طوال أيام الشهر الفضيل، حيث يتم الإعلان عن أسماء الفائزين يوميًا عبر تلفزيون البحرين وصفحة البنك الموثقة على إنستغرام قبل موعد الإفطار، في أجواء رمضانية مميزة تعكس روح المشاركة والفرح التي يحرص خليجي بنك على ترسيخها مع عملائه.

كما يواصل البنك استقبال عملائه عبر فروعه المفتوحة، حيث يعمل فرع الحد من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:30 مساءً، ويوم السبت من 9:00 صباحًا حتى 2:00 مساءً، بينما يعمل فرع وادي السيل من الأحد إلى الأربعاء من 9:00 صباحًا حتى 2:30 مساءً، ويوم الخميس من 9:00 صباحًا حتى 2:00 مساءً. في المقابل، سيظل فرعا المرفأ المالي وسند مغلقين حتى إشعار آخر، على أن يتم الإعلان عن أي تحديثات عبر القنوات الرسمية للبنك.

وفي هذا السياق، يوصي خليجي بنك عملاءه بالاستفادة من القنوات الرقمية التي يوفرها البنك، بما في ذلك تطبيق خليجي للهاتف النقال والخدمات المصرفية الإلكترونية، لإجراء معاملاتهم المصرفية بكل سهولة وأمان وعلى مدار الساعة، بما يضمن استمرار حصولهم على الخدمات المصرفية بسلاسة وراحة.

وتعليقًا على ذلك، صرحت السيدة أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، بالقول: "نحرص في خليجي بنك على أن تبقى خدماتنا متاحة لعملائنا بكل سهولة ومرونة، سواء من خلال الفروع العاملة أو عبر القنوات الرقمية المتطورة التي تتيح إنجاز مختلف المعاملات المصرفية بأمان وعلى مدار الساعة. كما يسعدنا أن نواصل مشاركة عملائنا أجواء شهر رمضان المبارك من خلال السحوبات اليومية لحساب ’الوافر‘، تقديرًا لثقتهم المستمرة في البنك."

وأضافت: "نؤكد لعملائنا الكرام أن فريق خليجي بنك يعمل بشكل متواصل لضمان استمرارية الخدمات المصرفية وتقديم أفضل مستويات الدعم والرعاية لهم، مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والسلامة وأن يكون شهر رمضان المبارك شهر خير وبركة على الجميع. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين أرضًا وقيادةً وشعبًا، وأن يديم على دول مجلس التعاون والأمتين العربية والإسلامية نعمة الأمن والاستقرار، وأن يجنبها كل مكروه."

ويجدد خليجي بنك التزامه بمواصلة تقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع الحرص على تعزيز تجربة العملاء وتلبية تطلعاتهم، متمنيًا للجميع شهر رمضان مباركًا مليئًا بالخير والطمأنينة.

الجدير بالذكر أن خليجي بنك هو أحد البنوك الإسلامية المتميزة التي تسعى لتحقيق طموحات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.

