المنامة، مملكة البحرين: أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن تعزيز مزايا حساب "أجيال" المخصص للقاصرين دون عمر 21 عام، في خطوة تهدف إلى تقديم حلول مصرفية عملية تدعم حاملي البطاقة من الطلبة الذين يدرسون خارج المملكة أو خلال التنقل، وتساعدهم على إدارة مصروفاتهم اليومية بكل سهولة وأمان أثناء إقامتهم في الخارج.

ويُعد حساب "أجيال" من الحلول الادخارية المتميزة التي يقدمها خليجي بنك، حيث يوفر عائدًا متوقعًا يصل إلى 3.025%، إلى جانب مجموعة من المزايا المصرفية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الطلبة وأولياء أمورهم، بما يسهم في توفير تجربة مصرفية مرنة تتماشى مع متطلبات الدراسة والحياة اليومية خارج البحرين.

وتشمل هذه المزايا استردادًا نقديًا بنسبة 2.7% على معاملات الدولار الأمريكي و2% على معاملات العملات الأجنبية، ما يجعل بطاقة خليجي المرتبطة بالحساب من بين أفضل البطاقات المتاحة للاستخدام بالنسبة للعملاء دون سن 21 عامًا الذين يستخدمون بطاقاتهم المصرفية خارج البحرين. وتتيح هذه الميزة إجراء مدفوعاتهم مباشرة عبر البطاقة والاستفادة من الاسترداد النقدي، دون الحاجة إلى استخدام بطاقات أخرى أو إجراء تحويلات مالية إضافية، الأمر الذي يوفر عليهم الوقت والتكاليف ويساعدهم على إدارة نفقاتهم اليومية بكفاءة.

كما يشمل هذا الاسترداد النقدي جميع معاملات الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية التي تتم باستخدام البطاقة لجميع عملاء حساب "أجيال" دون استثناء، سواء داخل البحرين أو خارجها. كما تشمل هذه الميزة أيضاً المعاملات الإلكترونية التي تتم عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية، ما يتيح للعملاء الاستفادة من الاسترداد النقدي عند إجراء مشترياتهم أو مدفوعاتهم الدولية عبر المنصات الرقمية.

وفي هذا السياق، صرحت السيدة أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، قائلة: "نحرص في خليجي بنك على تطوير حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، ومن بينها الطلبة الذين يدرسون خارج المملكة. ويأتي تعزيز مزايا حساب ’أجيال‘ في إطار التزامنا بتوفير أدوات مصرفية عملية تساعدهم على إدارة مصروفاتهم اليومية بسهولة وأمان، بعائد متوقع يصل إلى 3.025%، إلى جانب استرداد نقدي بنسبة 2.7% على معاملات الدولار الأمريكي و2% على معاملات العملات الأجنبية، بما يمنحهم قيمة مضافة أثناء استخدام بطاقاتهم المصرفية خارج البحرين. كما يشمل هذا الاسترداد النقدي جميع عملاء حساب ’أجيال‘، ويغطي أيضاً المعاملات الإلكترونية التي تتم عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية، مما يوفر لهم مزيدًا من المرونة عند استخدام بطاقاتهم لإجراء المدفوعات أو التسوق عبر المنصات الرقمية.""

وأضافت: "نسعى من خلال هذه المزايا إلى توفير تجربة مصرفية أكثر مرونة للطلبة وأولياء أمورهم، بما يعزز قدرتهم على متابعة مصروفاتهم وإدارتها بكفاءة، مع الاستفادة من مزايا الاسترداد النقدي على المعاملات الدولية دون الحاجة إلى استخدام بطاقات أخرى أو إجراء تحويلات مالية إضافية، مما يجعل بطاقة خليجي المرتبطة بالحساب من بين أفضل البطاقات المتاحة لهم."

ويجدد خليجي بنك التزامه بمواصلة تقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع الحرص على تطوير خدمات ومنتجات مصرفية تواكب احتياجات العملاء وتدعم تطلعاتهم المالية.

الجدير بالذكر أن خليجي بنك هو أحد البنوك الإسلامية المتميزة التي تسعى لتحقيق طموحات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.

