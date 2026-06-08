المنامة، مملكة البحرين : أعلن خليجي بنك عن إطلاق "شيخة"، مساعده الصوتي الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي"Khaleeji AI Voice Assistant"، ليصبح بذلك أول بنك في مملكة البحرين يتيح لعملائه إجراء محادثات صوتية طبيعية عبر الهاتف والحصول على الدعم والمعلومات المصرفية على مدار الساعة.

وتتيح الخدمة الجديدة للعملاء التواصل مع المساعد الصوتي عبر الرقم 77540054 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، للحصول على الدعم والمساعدة بطريقة مبتكرة وسلسة تتماشى مع تطلعات العملاء واحتياجاتهم المتنامية. ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن استراتيجية خليجي بنك الرامية إلى تبني أحدث الحلول الرقمية المدعومه بالذكاء الصطناعي والتقنيات الذكية التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المصرفية، وتعزيز قنوات التواصل مع العملاء بأساليب أكثر تطوراً وتفاعلية.

ويعمل المساعد الصوتي الجديد على توفير تجربة متقدمة تُمكن العملاء من الحصول على الدعم والإجابة عن استفساراتهم في أي وقت، إلى جانب دوره كقناة ذكية للتفاعل مع العملاء من خلال جمع آرائهم وملاحظاتهم، وإطلاعهم على أحدث العروض والحملات والمستجدات المتعلقة بخدمات ومنتجات البنك.

وبهذه المناسبة، صرح السيد عبدالكريم محمد الزكري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في خليجي بنك، قائلاً: "يأتي إطلاق المساعد الصوتي الذكي في إطار التزام خليجي بنك المستمر بتطوير تجربة مصرفية أكثر تطوراً ومرونة، من خلال تبني الحلول التقنية الحديثة التي تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات وتلبية تطلعات العملاء المتغيرة. ويمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة الابتكار الرقمي لدى البنك، حيث يعزز موقع خليجي بنك كأول بنك في مملكة البحرين يتيح لعملائه إجراء محادثات صوتية طبيعية عبر الهاتف للحصول على الدعم والمعلومات المصرفية على مدار الساعة. ونحرص في البنك على مواصلة الاستثمار في المبادرات الرقمية التي تدعم جودة الخدمات وتواكب التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي".

وأضاف: "يمثل الابتكار الرقمي أحد المحاور الرئيسية ضمن استراتيجية خليجي بنك، حيث نسعى باستمرار إلى تقديم خدمات وحلول ذكية تعزز مستويات التفاعل مع العملاء وتوفر لهم تجربة مصرفية أكثر سهولة وراحة. ويعكس إطلاق هذه الخدمة توجه البنك نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم قيمة مضافة للعملاء وتعزيز تنافسية البنك في السوق المصرفي".

من جانبها، صرحت السيدة أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، بالقول: "يمثل إطلاق المساعد الصوتي الذكي خطوة مهمة في تطوير تجربة العملاء، من خلال توفير قناة تواصل سهلة ومتاحة على مدار الساعة تتيح لهم الحصول على الدعم والمعلومات بسرعة ومرونة. ونحرص في خليجي بنك على تبني الحلول التي تواكب أنماط الحياة الحديثة وتلبي تطلعات العملاء للحصول على خدمات أكثر سلاسة وراحة."

وتابعت بالقول: "تسهم هذه الخدمة في تعزيز قدرة البنك على الاستماع إلى العملاء وفهم احتياجاتهم بصورة أعمق من خلال قناة ذكية تتيح التفاعل المباشر وجمع الملاحظات والآراء بشكل مستمر. ويمثل المساعد الصوتي الذكي قناة جديدة للتواصل مع البنك، بما يكمل قنوات التواصل الحالية التي تشمل مركز الاتصال وشبكة فروع البنك. ونؤمن بأن تطوير تجربة العملاء لا يقتصر على تقديم منتجات مصرفية متميزة فحسب، بل يشمل أيضًا توفير قنوات دعم مبتكرة تساعدهم على إنجاز احتياجاتهم اليومية بسهولة وثقة. ويسعدنا دعوة عملائنا إلى الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة عبر الرقم 77540054، والتواصل مع المساعد الصوتي الذكي في أي وقت للحصول على الدعم والمعلومات حول خدمات ومنتجات البنك."

وفي تعليقه بهذه المناسبة، قال السيد أسامة علي حسن، رئيس تقنية المعلومات في خليجي بنك: "يمثّل إطلاق المساعد الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في أسلوب تفاعل العملاء مع خدماتنا المصرفية، ويجسّد التزام خليجي بنك بالابتكار وتبنّي أحدث التقنيات الرقمية لتقديم تجربة مصرفية أكثر تطوراً وسلاسة. ويتيح هذا الحل للعملاء التواصل والحصول على الدعم والمعلومات عبر محادثات صوتية طبيعية على مدار الساعة، بما يوفّر تجربة أكثر سرعة وسهولة ومرونة."

وأضاف: "تأتي هذه الخدمة في انسجامٍ مع رؤيتنا لتسخير الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المصرفية وتعزيز تجربة العملاء عبر قنوات رقمية متقدمة، وبما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتلبية تطلعات عملائنا المتنامية. ونواصل العمل على تطوير البنية الرقمية والخدمات التقنية في البنك بما يدعم تقديم حلول عملية ومبتكرة تواكب تطورات القطاع المصرفي، وتسهم في تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستخدم عبر قنوات ذكية وآمنة".

ويهدف خليجي بنك من خلال مثل هذه المبادرات الرقمية المتنوعة إلى مواكبة الحلول التقنية المتقدمة التي تعزز كفاءة خدماته وترسخ مكانته كمؤسسة مصرفية مواكبة للتطورات التكنولوجية، وذلك انطلاقاً من التزامه بتقديم تجربة مصرفية عصرية تركز على راحة العملاء وتلبي متطلبات العصر الرقمي المتسارع.

ويُعد "خليجي بنك" من أبرز المصارف الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، ويقدم نموذجاً مصرفياً متكاملاً يجمع بين الابتكار والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، من خلال باقة متنوعة من الخدمات المصرفية والاستثمارية الموجهة للأفراد والشركات، إلى جانب مبادراته المجتمعية والتنموية الهادفة إلى دعم الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة.

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