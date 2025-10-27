المنامة، مملكة البحرين: استضاف خليجي بنك، أحد أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين، يوم الاثنين الموافق 20 أكتوبر 2025، وفداً طلابياً من جامعة البحرين في زيارة هدفت إلى تعريف الطلبة بطبيعة العمل المالي والمصرفي، وأحدث التطورات في الخدمات المصرفية الرقمية.

واطلع الوفد الطلابي خلال الزيارة على آليات العمل في عدد من إدارات البنك الرئيسية، وطبيعة الخدمات المصرفية والفرص المهنية المتاحة في هذا القطاع الحيوي. كما حظي الطلبة بفرصة للتفاعل المباشر مع عدد من موظفي البنك، حيث ناقشوا معهم المسارات الوظيفية والمهارات المتخصصة المطلوبة للنجاح في المجال المصرفي.

وتأتي هذه الزيارة امتداداً لجهود خليجي بنك المتواصلة في دعم وتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة، وضمن برنامجه التدريبي السنوي لعام 2025، استقبل البنك مؤخراً دفعة جديدة من طلبة الجامعات، وشكلت هذه المبادرة الهامة تجربة تعليمية متكاملة جمعت بين الجانبين النظري والعملي، وأسهمت في توسيع مدارك الطلبة وصقل مهاراتهم العملية، بما يعزز من جاهزيتهم للانضمام الى سوق العمل.

ويعكس هذا النهج التزام "خليجي بنك" الراسخ بتمكين وتأهيل الشباب البحريني، من خلال فتح أبوابه أمام الطلبة الجامعيين، وتزويدهم بالمعلومات والخبرات العملية التي تعينهم على تخطيط مستقبلهم المهني. كما تؤكد هذه المبادرات حرص البنك على تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع جامعة البحرين وكافة المؤسسات الأكاديمية والتعليمية داخل وخارج المملكة، انطلاقاً من إيمانه بدور التعليم في بناء جيل واع ومؤهل يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني واستدامته.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة فاطمة أحمد آل بن علي، مدير إدارة الموارد البشرية في خليجي بنك، قائلة: "نعتز في خليجي بنك باستضافة طلبة جامعة البحرين في هذه الزيارة التي أتاحت لهم فرصة التعرف على واقع العمل المصرفي، ونؤمن بأن تمكين الشباب يبدأ من منحهم الفرصة للاطلاع والتجربة، ودعمهم ليكونوا جزءاً فاعلاً من مسيرة التطوير في القطاع المالي بالمملكة".

وأضافت: "دعم الشباب البحريني هو محور أساسي في استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية والوطنية، إذ نحرص على المساهمة في نشر الوعي المالي وبناء الجسور بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل. وسنواصل بإذن الله استقبال مثل هذه الزيارات وتنظيم المبادرات التدريبية التي تصقل مهارات الطلبة البحرينيين وتثري تجربتهم التعليمية، وتُعزز جاهزيتهم للمستقبل".

ويعتبر "خليجي بنك" من أبرز المصارف الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، ويسعى البنك لتحقيق تطلعات عملائه من خلال نموذج مصرفي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة وفرصاً استثمارية متوافقة والشريعة الإسلامية الغراء للأفراد والشركات، إلى جانب مبادراته المجتمعية الهادفة إلى دعم التعليم وتمكين الشباب وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة.

