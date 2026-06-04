مسقط: أطلقت خدمة، المنصة الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية في سلطنة عُمان، مؤخراً خدمة الدفع التلقائي للفواتير المجدولة، مما يعزز تجربة المستخدم ويجعلها أكثر سلاسة. تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين إعداد دفعات تلقائية منتظمة للفواتير، مثل فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت وغيرها، وذلك من خلال تفعيل بسيط يُجرى مرة واحدة فقط.

تُخصم المدفوعات تلقائياً وبكل سلاسة كل شهر من بطاقات الخصم والائتمان العُمانية المرتبطة بحساب المستخدم،مما يضمن عدم تفويت أي دفعة أو تأخيرها. ولتعزيز ثقة العملاء ومنحهم مزيداً من التحكم، تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين تحديد حد أقصى للخصم لكل فئة من فئات الفواتير عند إعداد الدفعات المجدولة. ومن خلال هذا التحسين، تواصل خدمة ترسيخ التزامها بتبسيط الإدارة المالية اليومية عبر توفير تجربة دفع أكثر كفاءة وموثوقية وسلاسة.

وفي تعليقه على إطلاق الخدمة، قال محمد الجابري، مدير تجربة العملاء في خدمة: "لطالما انصبّ تركيزنا في خدمة على تقديم حلول رقمية مبتكرة تُبسّط المعاملات المالية الروتينية وترتقي بتجربة العملاء بشكل عام. ويُمثّل إطلاق خدمة الدفعات المُجدولة خطوةً مهمة في هذا المسار، حيث يُتيح للمستخدمين أتمتة دفع فواتير الخدمات المتكررة بمرونة وتحكم أكبر وراحة بال تامة. ومن خلال الجمع بين سهولة الاستخدام وإدارة الدفعات المُحسّنة، نهدف إلى مساعدة عملائنا على إدارة التزاماتهم الشهرية بكفاءة أكبر".

من أهم مزايا تفعيل هذه الخاصية عبر تطبيق خدمة هي فرصة ربح مكافآت على كل عملية شراء من خلال مكافآت خدمة. يمكن للمستخدمين الانتقال إلى مستويات أعلى في المكافآت والوصول إلى مجموعة أوسع من العروض والخصومات الحصرية المصممة خصيصًا لهم. كما يمكن استبدال هذه المكافآت المتراكمة للحصول على توفير في خدمة ديلفيري، مما يضيف قيمة أكبر للعميل.

خدمة هي منظومة رقمية متكاملة تُسهّل سداد الفواتير لمجموعة واسعة من الخدمات، تشمل الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت، وشحن رصيد الهاتف المحمول، ومخالفات المرور، واشتراكات صندوق الحماية الاجتماعية، والتبرعات الخيرية، وخدمات تأمين المركبات، وذلك كله عبر منصة واحدة. ومن خلال تبسيط طريقة إدارة المستخدمين لالتزاماتهم المالية وسدادها في الوقت المحدد، تواصل خدمة الارتقاء بتجربة الدفع الرقمي الشاملة. وبصفتها أحد الركائز الرئيسية لأجندة التحول الرقمي في سلطنة عُمان، تواصل خدمة تطوير وتحديث خدماتها باستمرار، بما يرسّخ معايير جديدة في سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول والراحة.

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