دبي، الإمارات العربية المتحدة- أفاد المشاركون خلال جلسة مناقشة في معرض الصحة العالمي (WHX) دبي 2026 أن التطورات في العلاج الخلوي والجيني، وتنامي القدرات الصحية في منطقة الخليج، تخلق فرصًا لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة.

وخلال الجلسة نقاش بعنوان "موجات العلاج الخلوي والجيني: من الإنجازات العلمية إلى التطبيق السريري الواقعي"، ناقش أطباء وخبراء من حول العالم عن تجارب عالمية في البحث الأكاديمي، ونقل التكنولوجيا، والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، بهدف تعزيز جاهزية أنظمة الرعاية الصحية للعلاجات المتقدمة.

وأدارت الجلسة إبرو يافوز، المدير العام لشركة "دار الدواء العربية" في الإمارات، وشارك فيها البروفيسور ماركوس دي ليما من مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو، والدكتور ربيع حنا من مستشفى كليفلاند كلينك للأطفال. وقدّم المتحدثون رؤاهم حول التطورات الناشئة في العلاجات الخلوية، بما في ذلك علاج CAR-T، بالإضافة إلى اعتبارات تتعلق بالحوكمة السريرية، والرقابة التنظيمية، وتوليد الأدلة على المدى الطويل.

كما أشار الخبراء إلى أن نماذج الابتكار التعاوني تُدرس عالميًا لدعم أنظمة الرعاية الصحية في معالجة الأمراض المعقدة، بما في ذلك أمراض الدم مثل فقر الدم المنجلي والثلاسيميا. وأكدوا أن التبني المسؤول للعلاجات المتقدمة يتطلب أطرًا تنظيمية قوية، وبنية تحتية متخصصة، وتخطيطًا مستدامًا للرعاية الصحية.

وعلّقت إبرو يافوز قائلةً: "يستمر التقدم العلمي في العلاج الخلوي والجيني بالتطور بوتيرة متسارعة. وسيعتمد توسيع نطاق وصول المرضى إلى هذه العلاجات على التعاون المسؤول بين مقدمي الرعاية الصحية، والجهات التنظيمية، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الصناعي لضمان الحوكمة الواعية، والتطوير الأخلاقي، والتوافق مع أولويات الرعاية الصحية الوطنية".

وأضافت: "تواصل دول الخليج، بما فيها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية، والقدرات البحثية، وأنظمة الابتكار. ويمكن للتعاون بين القطاعات، بما في ذلك مساهمات أصحاب الشركات في سلسلة التوريد، أن يدعم تبادل المعرفة والاستعداد على مدى الطويل لأنظمة الرعاية الصحية المتقدمة".

وتعكس هذه المناقشة أولويات إقليمية أوسع نطاقًا تتعلق بالابتكار، وجودة الرعاية، والتعاون العلمي، بما يتماشى مع أجندات تطوير الرعاية الصحية الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي. تُوفّر فعاليات مثل مؤتمر WHX دبي منصاتٍ للحوار بين مختلف المجالات العلاجية الناشئة.

نبذة عن "دار الدواء العربية"

تأسست "دار الدواء العربية " في عام 1977، وهي شركة رائدة في توزيع الأدوية والرعاية الصحية في الإمارات، وهي إحدى شركات مجموعة غباش. تركز الشركة على الأدوية، والصحة الاستهلاكية، ورعاية الحيوانات. تساعد الشركة الشركاء العالميين على التنقل في السوق الإماراتي من خلال الخبرة التنظيمية، والعلاقات القوية بين القطاعين العام والخاص، وفهمها العميق للأسواق الإقليمية. مع محفظة تشمل مجالات علاجية عالية التأثير مثل السرطان والسكري، تلتزم "دار الدواء العربية " بتحسين الوصول إلى المرضى وتعزيز نتائج الرعاية الصحية في المنطقة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://arabianethicals.ae/:

أو الكتابة إلى info@arabianethicals.ae :

يمكنكم أيضاً متابعة "دار الدواء العربية " على LinkedIn

معلومات الاتصال

طوني حمد

مدير تنفيذي للتسويق للمجموعة

ميان سعد

مدير حسابات

البريد الإلكتروني: mhsaad@golin-mena.com