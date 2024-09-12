حصول حياة مصر على شهادات الـ ISO يعكس التزامها بأعلى معايير الجودة والبيئة والسلامة المهنية

يعكس التزامها بأعلى معايير الجودة والبيئة والسلامة المهنية تعتبر مصر مركزًا للإنتاج والتصدير لمنتجات شركة حياة لـ 60 دولة حول العالم

تكريم والاحتفال بتجار الجملة كشركاء النجاح لنتائجهم الاستثنائية خلال النصف الأول من عام 2024

قامت حياة مصر، الذراع المصري لشركة حياة، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال المنتجات الاستهلاكية سريعة الاستهلاك ومقرها تركيا وواحدة من أكبر منتجي الحفاضات وأكبر منتج للمناديل الورقية، باستعراض أحدث تقنياتها التشغيلية والإنتاجية في مصنعها في العين السخنة. جاء هذا الحدث كجزء من احتفال الشركة بإنجازاتها، بما في ذلك تحقيق نمو بنسبة 30% في القيمة النقدية للشركة بالدولار خلال 2024، وتقدير جهود شبكتها المتنامية من تجار الجملة كشركاء في النجاح.

ونظمت حياة مصر جولة في المصنع لتجار الجملة المميزين، حيث قام فريق الانتاج بتسليط الضوء على التقنية الحديثة وعمليات الإنتاج المبتكرة التي جعلت حياة مصر الشركة الرائدة في أسواق الحفاضات والمناديل في السوق المصري لعام ٢٠٢٤. ويُعد مصنع العين السخنة أحد الأعمدة الأساسية لعمليات شركة حياة مصر، حيث يضم عدة خطوط إنتاج مجهزة بأحدث الآلات والأذرع الروبوتية، والتي يتخصص معظم هذه الخطوط في تحويل الورق الخام وإنتاج مجموعة متنوعة من المناديل الورقية، بما في ذلك ورق مناديل المطبخ، لفائف ورق مناديل التواليت، المناديل الورقية للوجه، ومناديل الجيب.

ينتج المصنع لأربع علامات تجارية رئيسية: بابيا، وفاميليا، وجودكير، وفوكس، ويتميز مستودعه بسعة تصل إلى3,500 طن و 20,000 وحدة تخزين، مما يضمن تخزين المنتجات بكفاءة عالية. وفي إطار التزامها المستمر بالنمو والابتكار، تخطط حياة مصر للاستثمار في آلات جديدة لإضافتها لخطوط الإنتاج الحالية في عام 2025، مما سيعزز قدراتها الإنتاجية بشكل أكبر.

صرح السيد/ شينول كيسرلي أوغلو، المدير العام لحياة مصر "تلتزم حياة مصر التزاماً راسخاً بتطوير واستخدام أحدث التقنيات، حيث لا يقتصر دور مصنعنا في العین السخنة على تلبية احتياجات السوق المصري فحسب، بل يعد من الركائز الأساسية للشركة التي لعبت دوراً حيوياً في جعل مصر تتخذ مكانتها كمركز لإنتاج وتصدير منتجات الشركة لـ 60 دولة حول العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، المغرب، باكستان، وتركيا." وأضاف، "كشركة رائدة، نحن فخورون للغاية بنهجنا القائم على الابتكار، الذي كان له الفضل في ريادتنا لسوق الحفاضات والمناديل، مما يؤكد التزمنا تجاه السوق المحلي من خلال تعزيز وتطوير القدرات التقنية لمصانعنا والمساهمة في نمو الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط الاقتصادية القوية بين مصر وتركيا."

وقد شهد المصنع مؤخرًا توسعات باستثمار قدره 105 ملايين دولار، والتي أدت إلى خلق أكثر من 300 فرصة عمل جديدة، مما عزز الدور الحيوي الذي تلعبه الشركة في دعم الاقتصاد المحلي.

يتجسد التزام حياة مصر بالتميز و الالتزام بأعلى معايير الجودة من خلال حصول المصنع على العديد من الشهادات، بما في ذلك شهادة ISO 9001:2015 لإدارة الجودة، و ISO 14001:2015 لإدارة البيئة، و ISO 45001:2018 في إدارة الصحة والسلامة المهنية. بالإضافة إلى ذلك، نالت منتجات المصنع شهادة FSC لسلسلة الحفظ لمنتجات بكرات المناديل الورقية والمنتجات المحولة من ورق خام إلى مناديل ورقية ، إلى جانب حصولها على علامة الجودة Diamond لورق تواليت والمطبخ من" فاميليا".

واحتفاءً بشركائها في النجاح، كرمت حياة مصر تجار الجملة الأقوى أداءً في السوق المصري خلال مسابقتها الربع سنوية، وذلك للعام الرابع على التوالي. وقد تم تكريم هؤلاء التجار تقديرا لنتائج مبيعاتهم الاستثنائية التي ساهمت في نجاح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، وشملت الجوائز شاحنات وسبائك ذهبية. سلط هذا الاحتفال الضوء على الشراكة القوية والمستدامة بين حياة مصر وتجار الجملة مما يعزز العلاقة مع هؤلاء الشركاء الرئيسيين.

تعد حياة مصر، الذراع المصري لشركة حياة القابضة، لاعبًا رئيسيًا في السوق المصرية منذ أكثر من 10 سنوات، حيث استثمرت الشركة أكثر من 550 مليون دولار حتى الآن منذ إطلاق عملياتها، مما خلق أكثر من 2,500 فرصة عمل عبر خمس منشآت إنتاجية تقع في المنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر والمنطقة الصناعية بشمال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة. تعد حياة أكبر منتج للمناديل الورقية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا وأفريقيا، ورابع أكبر شركة مصنعة لحفاضات الأطفال على مستوى العالم. وتهدف الشركة إلى توسيع نطاق تواجدها وتقديم منتجاتها للمستهلكين في أكثر من 100 دولة عبر خمس قارات باستخدام علاماتها التجارية المتميزة في فئات رعاية الأطفال، والعناية النسائية، والصحة الشخصية، والرعاية المنزلية، والمناديل الورقية.

حول حياة:

تعد حياة شركة عالمية رائدة في مجال السلع سريعة الاستهلاك (FMCG) ، حيث نؤمن بأن لكل فرد الحق في الوصول إلى أعلى جودة من المنتجات.

ننشرجودة حياة في كل ركن من أركان العالم من خلال علاماتنا التجارية الراسخة في فئات النظافة، والصحة الشخصية، والعناية المنزلية، والمناديل الورقية. تقدم حياة 16علامة تجارية تقوم بإنتاجها باستخدام تقنيات متقدمة للوصول إلى ملايين المستهلكين حول العالم. وتعد حياة رابع أكبر شركة منتجة لحفاضات الأطفال على مستوى العالم، وأكبر شركة منتجة للمناديل الورقية في منطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا وأفريقيا.

وبفضل 9000 موظف في جميع أنحاء العالم، نقوم بتوفير منتجاتنا من علاماتنا التجارية لمختلف الأجيال وملايين المنازل في أكثر من 100 دولة.

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