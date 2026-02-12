الرياض – المملكة العربية السعودية، شهدت العاصمة السعودية الرياض إطلاق "نور خزام"، أحد أبرز المجتمعات السكنية الجديدة في شمال المدينة، عقب إعلان شركة "حسن علام القابضة" عن تدشين المشروع بالشراكة مع شركة "تلال العقارية" وبالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان (NHC). وسيتم تطوير "نور خزام" من خلال "جروفا للتطوير"، الذراع التطويري لشركة حسن علام القابضة.

تم الإعلان عن المشروع خلال مشاركتهما في معرض "ريستاتكس الرياض العقاري 2026"، المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 11 إلى 14 فبراير 2026، تحت رعاية معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

ويبرز "نور خزام" كمجتمع سكني متكامل يجسّد رؤية حديثة للتطوير العمراني، إذ يضم أكثر من 3018 وحدة سكنية، على مساحة تتجاوز 228 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارية تفوق 3.3 مليار ريال، بما يعكس توجهًا نوعيًا نحو تطوير وجهات سكنية ترتقي بجودة الحياة وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المساكن وتعزيز الاستدامة الحضرية.

ويقع المشروع ضمن نطاق التوسع الحضري شمال الرياض، في موقع استراتيجي قريب من مطار الملك خالد الدولي، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وواجهة "روشن"، والدرعية، ومحطات المترو، وعدد من الوجهات الحيوية، ما يمنحه جاذبية سكنية واستثمارية عالية ويعزز سهولة الوصول والارتباط بمراكز المدينة.

ويتميّز "نور خزام" بتصميم معماري متوازن يجمع بين المساحات الخضراء المفتوحة، والتخطيط العمراني الذكي، والمرافق المجتمعية المتكاملة، التي تشمل مساحات طعام مشتركة، وسينما، وبلازا ومقاهي، ومجلسًا يخدم المجتمع، إلى جانب اعتماد أنظمة موفرة للطاقة، ومعايير البناء الأخضر، والتقنيات الذكية، وتصميماً صديقاً للمشاة يعزز جودة الحياة اليومية، ويخلق بيئة معيشية معاصرة ومستدامة.

ويُعدّ المشروع انعكاسًا واضحًا لجاذبية القطاع العقاري السعودي للاستثمارات النوعية، في ظل ما يشهده السوق من تطور في الأطر التنظيمية والتشريعية، وارتفاع مستوى النضج الاستثماري، وتنامي الطلب على المجتمعات السكنية المتكاملة ذات المعايير العالمية. كما يعكس "نور خزام" ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في السوق السعودي، وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال والخبرات التطويرية للمشاركة في بناء مشاريع نوعية طويلة الأثر، مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي لتطوير المجتمعات الحضرية الحديثة.

وتعتمد مراحل التصميم والتنفيذ على الخبرات الهندسية والتطويرية المتقدمة لمجموعة حسن علام، بما يضمن ترجمة الرؤية التخطيطية للمشروع إلى مجتمع سكني متكامل بمعايير عالية من الجودة والكفاءة والاستدامة. كما تستند "تلال" إلى خبرتها العميقة في السوق العقاري السعودي، وفهمها الدقيق لاحتياجات الأسر المحلية ومتطلبات التخطيط العمراني داخل مدينة الرياض.

وبهذه المناسبة، قال عبد الرحمن البسام، الرئيس التنفيذي لشركة تلال العقارية: "يمثل تدشين "نور خزام" خلال معرض ريستاتكس محطة مهمة في مسار التطوير السكني شمال الرياض، بوصفه مشروعًا نموذجيًا يعكس توجهًا جديدًا نحو بناء مجتمعات متكاملة تُصمَّم حول جودة الحياة واحتياجات الأسرة السعودية.

وأضاف: "نور خزام" ليس مجرد مشروع سكني، بل رؤية عمرانية طويلة المدى، تستند إلى تخطيط مدروس، وتجربة معيشية متوازنة، ومعايير عالية في الاستدامة وجودة التنفيذ".

من جانبه، أكد شريف صادق، الرئيس التنفيذي لشركة جروفا للتطوير، قائلاً: "يجسّد "نور خزام" انتقال خبراتنا التطويرية إلى السوق السعودية من خلال مشروع نوعي يواكب الطموحات العمرانية للمملكة. نعمل على تحويل هذا المشروع إلى مجتمع سكني متكامل يُترجم الرؤية التخطيطية إلى واقع ملموس، ويرتقي بجودة الحياة، ويواكب التحولات الحضرية المتسارعة التي تشهدها مدينة الرياض".

