القاهرة: أعلنت شركة "جي في للاستثمارات" عن شراكة استراتيجية مع مجموعة "بلي القابضة" المتخصصة في مجال الأعمال الإنشائية، ذلك لتنفيذ مشروعات هامة في مجال البنية التحتية بمدينة طربول الصناعية، في إطار التزام الشركتين بدعم عمليات التطوير الشامل في المنطقة، وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

تشمل الشراكة تنفيذ مشروعات أعمال البنية التحتية والترفيق لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، على مساحة 1.5 مليون متر مربع.، إلى جانب تنفيذ المجسات الاستكشافية وحفر الآبار، بالإضافة إلى عمليات تمهيد وتدبيش الطريق الدائري في المرحلة الأولى،تمهيدًا لإنشاء مصانع جاهزة على إجمالي مساحة 536 ألف متر مربع، تتضمن 268 مصنع بمساحة 525 متر مربع ، و 277 مصنع بمساحة 360 متر مربع.

تعليقًا على هذه الشراكة، قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة GV للاستثمارات: " إن مدينة طربول يتوفر لها جميع الإمكانات والخدمات التي تساعد على ازدهار النشاط الصناعي، حيث تعتمد على أعلى مستويات التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ أعمال البنية التحتية، مما يضمن توفير بيئة مثلى للأعمال والاستثمار، وشهدت المدينة إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، بفضل الاتفاقيات التي تم توقيعها، ونعتز بشراكتنا مع مجموعة بلي القابضة التي نستهدف من خلالها بتقديم خدمات عالية الجودة، وتطوير بنية تحتية موافقة لأحدث المعايير العالمية، لجعل مشروع طربول نموذجًا صناعيًا فريدًا في المنطقة."

ومدينة طربول هي أول مدينة صناعية خضراء وذكية مصممة للعيش في قلب شبكة التجارة في مصر، تقع على مساحة 26 ألف فدان في أطفيح بالجيزة، ومجهزة بأحدث بنية تحتية تتوافق مع متطلبات مدن الجيل الرابع، وتبلغ الطاقة التقديرية للمدينة حوالي 13 ألف مصنع، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 650 ألف فرصة عمل، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع، إنشاء سوق الجملة ومنافذ تجارة التجزئة، ومنطقة التبريد المركزية، ومنطقة التخزين الجافة.

من جانبه أعرب المهندس/ حازم حمد عايش رئيس مجلس إدارة مجموعة بلي القابض، عن سعادته بالتعاون مع شركة جي في للاستثمارات في تطوير البنية التحتية بمدينة طربول، كونها من أكبر المشروعات التنموية في مجال الصناعة في مصر والمنطقة، لما تتميز به المدينة من بنية تحتية متطورة تعتمد على أحدث التكنولوجيات في إدارة جميع المنشآت، وتعتمد على الحلول الرقمية لتكون مدينة ذكية صناعية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، ونحن ملتزمون بتوفير جميع الإمكانيات الضرورية لتنفيذ جميع أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من هذه المدينة.

يشار إلى أن مجموعة بلي القابضة تضم مجموعة شركات تعمل في مجالات متنوعة، بما في ذلك المقاولات المتكاملة والأنظمة الكهروميكانيكية، والسياحة والملاحة، والخدمات البترولية والدواجن والزراعة، وساهمت في إنجاز العديد من المشروعات الناجحة في مجال الصناعة، بما في ذلك، تنفيذ مجموعة المصانع الجاهزة في المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، إنشاء مصانع ماستر شيف إيجيبت للأواني المنزلية بمدينة السادات، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر، ومحافظة الإسماعلية، ومشروعات محطات الدواجن gشركة الأهرام للدواجن بوادي النطرون، بالإضافة إلى مشاريع أخرى بمحافظة أسوان ومحافظات الصعيد.

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نبذة عن جي في للاستثمارات

تأسست جي في للاستثمارات عام 2019، وتتمثل رؤيتها في تعزيز القيم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ تهدف جي في للاستثمارات إلى الارتقاء بمستوى التنمية العقارية ومستوى المعيشة من خلال توفير مستوى عالٍ من الجودة والالتزام والمصداقية في مشروعاتها. تركز جي في للاستثمارات للتطوير العقاري على التنمية العقارية المستدامة، ولديها محفظة متنوعة من المشروعات في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وطنطا والساحل الشمالي، كما تمتلك محفظة متميزة من مشروعات إعادة التطوير في المدن الحديثة والتاريخية في جميع أنحاء البلاد. تتنوع مشروعات الشركة لتشمل المشروعات السكنية والتجارية والصناعية؛ كما تضع عملاءها في مقدمة أولوياتها، من خلال تطوير مشروعات تلبي احتياجاتهم استنادًا للابتكار والخبرة