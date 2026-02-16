عام 2025 حافل بالإنجازات لمجموعة "جي دبليو سي" بتحوّلها إلى منصة لوجستية متكاملة مدعومة بالتقنية، والتنفيذ المنضبط، والتقدم المدروس

شملت أبرز محطات العام الماضي الاستحواذ على حصة استراتيجية في "كويفو" والتوسّع العالمي إلى ثلاث قارات

تعزيز تكامل الأنظمة والعمليات، وتوظيف التطبيقات التقنية، ودمج الاستدامة في صلب العمليات، ركائز أسهمت في نجاح "جي دبليو سي" بتعزيز دور قطر كمركز لوجستي رائد إقليميًا وعالميًا

الدوحة \ قطر: عقدت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي)، إحدى روّاد مقدمي الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026 في مقرها الكائن في منطقة راس بوفنطاس الحرة، حيث استعرضت الشركة أمام المساهمين أداءها خلال العام الماضي، وناقشت توجهاتها الاستراتيجية في المرحلة المقبلة.

وترأس الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن، وحضره ممثلون عن المدققين الخارجيين للشركة وممثلون عن وزارة التجارة والصناعة ومساهمي الشركة.

وافقت الجمعية على جميع بنودها، والتي تمثلت في توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 ريال قطري لكل سهم بواقع 10% من القيمة الإسمية للسهم، مع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، واعتماد الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات، وأبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتمدت مكافأتهم بالإضافة إلى اعتماد تقرير الحوكمة شاملاً سياسة التعاقد مع الأطراف ذات العلاقة، واعتماد بي دبليو سي كمدقق خارجي لحسابات الشركة عن العام 2026.

واستعرض هذا الاجتماع حصيلة العام الماضي الذي نجحت خلاله "جي دبليو سي" في التحوّل إلى منصة لوجستية متكاملة ومدعومة بالتقنية. ففي ظلّ التغيرات في منظومة سلاسل التوريد والتعقيدات الجيوسياسية التي تسيطر على المشهد الدولي، واصلت الشركة جهودها لتعزيز مرونتها التشغيلية، وتطوير قدرتها على التوسع والتكيف.

واختتمت الشركة عام 2025 بأداء تشغيلي إيجابي ونتائج مالية مستقرة، محققةً إجمالي إيرادات بقيمة 1.38 مليار ريال قطري، في حين بلغ حجم الأرباح التشغيلية 232 مليون ريال قطري، ووصل صافي الربح إلى 120 مليون ريال قطري. وسجلت ربحية السهم 0.205 ريال قطري، بفضل التنفيذ المنضبط والاستثمار المستمر في القدرات اللوجستية الأساسية.

وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "جي دبليو سي": "شكّل عام 2025 محطة مهمة في مسيرة المجموعة، تميزت بالتنفيذ المنضبط وتحقيق تقدم استراتيجي كبير. وقد ركزنا طوال العام الماضي على التوسّع، وتعزيز التكامل، والابتكار، والمرونة، بالتوازي مع العمل المستمر على تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين، وهذا ما مكّننا من تحقيق النمو، وتوسيع حضورنا في الأسواق اللوجستية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030."

وفي قلب هذا التقدم، ركزت "جي دبليو سي" على الانتشار والتكامل، حيث وسعت نطاق عملياتها في الأسواق الخليجية والدولية، عبر 15 موقعًا موزعًا بين ثلاث قارات في منطقة الخليج، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. كما نجحت في تسريع النمو عبر المراكز الاستراتيجية التابعة لها، مثل القرية اللوجستية - قطر، ومنطقة الوكير اللوجستية، ومنطقة بوصلبة للتخزين، وعملت على تعزيز الترابط اللوجستي بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال حضورها المتنامي في كل من سلطنة عُمان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين.

وكان من أبرز الخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها "جي دبليو سي" خلال العام الماضي، الاستحواذ على حصة استراتيجية في "كويفو"، ما أسهم في توسيع حضور المجموعة في أوروبا وأمريكا الشمالية. ونتجت عن هذه الشراكة النوعية منظومة متكاملة جمعت بنية تحتية لوجستية عالمية رائدة مع منصة تقنية تسهّل على الشركات المحلية والإقليمية الوصول الفوري إلى الأسواق حول العالم، وتنفيذ مختلف عمليات التجارة الإلكترونية.

وقال سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لـ"جي دبليو سي": "ركّزنا خلال عام 2025 على تطوير منصتنا اللوجستية المتكاملة، والتوسع الهادف والمدروس، فضلًا عن الاستثمار في التحول التقني والاستدامة، لدعم الترابط بين الأسواق ورفع مستوى الكفاءة والمرونة بهدف تعزيز الحركة التجارية، وترسيخ موقع دولة قطر كمركز لوجستي رائد إقليميًا وعالميًا".

وفي هذا السياق، بقيت الاستدامة ركيزة أساسية في عمليات "جي دبليو سي" اليومية؛ إذ ساعدت مبادرات الطاقة الشمسية في خفض معدلات الاستهلاك بنسبة 25%، ونجحت برامج إعادة تدوير المياه في إنتاج أكثر من 268 ألف متر مكعب من مياه الري، وأسهمت مشاريع تقليص حجم النفايات في إبعاد أكثر من ألفَي طن من المواد عن المكبات والمرادم.

وحول مساعي المجموعة لتطوير التنفيذ والأداء، قال السيد ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "تبقى أولويتنا تطوير منصة لوجستية متكاملة واسعة النطاق، تجمع بين البنية التحتية المتطورة والقدرات الرقمية المتقدمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه من خلال الاستثمار في النُظم والتقنيات المتكاملة وتعزيز الكفاءة التشغيلية، لكي نتمكّن من دعم عملائنا في مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، ووضع المجموعة على مسار النمو المستقبلي المستدام."

إضافة إلى ذلك، لاقت جهود "جي دبليو سي" العام الماضي إشادةً من مؤسسات رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية، فقد صُنفت المجموعة على قائمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة للعام الثالث على التوالي، كما فازت بجائزة مشروع العام من "ميد" عن مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة بوصلبة للتخزين، وحصدت جائزة "مشروع العام في قطاع الخدمات اللوجستية" عن مشروع منطقة الوكير اللوجستية ضمن جوائز لوجستيات الشرق الأوسط.

نبذة عن شركة الخليج للمخازن

شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي) هي المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في دولة قطر، كما أنها شركة رائدة في القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي. ومنذ تأسيسها في عام 2004، اكتسبت الشركة سمعة استثنائية في مجال التميز التشغيلي، والابتكار، والاستدامة، والموثوقية. وبفضل شبكتها الإقليمية الشاملة ومنشآتها المتقدمة، تقدم الشركة حلولًا منقطعة النظير قائمة على التقنية تشمل التخزين، والتوزيع، وخدمات الشحن، والنقل، والخدمات اللوجستية المتخصصة. وتعمل "جي دبليو سي" على تمكين الشركات باختلاف أحجامها، من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات العالمية متعددة الجنسيات، بما يضمن تعزيز سلاسة العمليات والنمو المستدام. ومن الجدير بالذكر أن "جي دبليو سي" كانت أول داعم إقليمي والمزود اللوجيستي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، ما مكّنها من إثبات قدراتها فائقة التطور على المسرح الدولي.

