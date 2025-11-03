الرياض، المملكة العربية السعودية/ دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة جي إف إتش بارتنرز ليمتد ("جي إف إتش بارتنرز")، الشركة الرائدة في إدارة الصناديق الاستثمارية المؤسسية، والمرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية والتي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، عن استحواذ أحد صناديق الاستثمار العقاري التي تقدم لها خدماتها الاستشارية، على أصل عقاري لوجستي في مدينة الرياض تبلغ قيمته نحو 200 مليون ريال سعودي.

ويعد هذا الاستحواذ إنجازاً جديداً في مسيرة توسّع المنصة الاستثمارية المتخصصة في القطاعين الصناعي واللوجستي على مستوى المنطقة، والتي تديرها وتقدم لها "جي إف إتش بارتنرز" خدمات الاستشارة، وتبلغ قيمتها الإجمالية حالياً نحو 1.5 مليار ريال سعودي، وتعتبر امتدادا لخبرات الشركة في الأسواق العالمية.. وتبلغ قيمة الأصول العالمية التي تديرها شركة "جي إف إتش بارتنرز" حالياً نحو 26 مليار ريال سعودي.

يقع الأصل اللوجستي المؤجر بالكامل في المنطقة الصناعية واللوجستية بالرياض، ويمتد على مساحة تزيد عن 40,000 متر مربع، ويتميز بارتفاعات تصل إلى 12 متراً، وأرصفة تحميل وتفريغ للشاحنات، سعة كهربائية عالية، إضافة إلى كونه على مقربة من الطريقين الدائريين الشرقي والجنوبي في المدينة. ويُلبي هذا المركز احتياجات شركات الخدمات اللوجستية الرائدة الباحثة عن بنية تحتية عالية الجودة في أحد أكثر المناطق اللوجستية جذباً في مدينة الرياض.

يُشار إلى أن هذا الاستحواذ هو رابع أصل لوجستي تستحوذ عليه المنصة المملكة العربية السعودية، والرابع والثلاثين ضمن محفظتها الإجمالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتؤجر الأصول التابعة للمنصة لأكثر من 120 مستأجراً موزعين على مناطق صناعية ولوجستية استراتيجية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتتميز هذه الأصول المتقدمة بسهولة الوصول إلى شبكات النقل اللوجستية التي تربط الأسواق الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك مواقع الموانئ والمطارات مثل المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) ودبي الجنوب، بالإضافة إلى المدن الصناعية في الدمام والرياض.

وبهذه المناسبة، ذكر محمد علي، المسؤول عن الاستثمارات العقارية في دول الخليج العربي لشركة "جي إف إتش بارتنرز": "يواصل قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق نمو قوي ومستدام، مدفوعاً بالمبادرات الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية لسلاسل التوريد. وتركز استراتيجيتنا على تعزيز حجم المحفظة من خلال الشراكات و الاستحواذ الممنهج المنضبط ، بما يلبي احتياجات المستثمرين المؤسسيين ويدعم تطلعاتهم إلى اغتنام الفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي."

منذ إطلاق منصتها الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2023، تدير شركة "جي إف إتش بارتنرز"، إلى جانب الشركات المرتبطة بها ، ثلاثة صناديق استثمارية متخصّصة تركز على الأصول الصناعية واللوجستية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتواصل الشركة توسيع منصتها من خلال عدد من عمليات التطوير العقاري المصمّمة حسب الطلب والمشاريع المرتبطة بالبنية التحتية ضمن القطاع اللوجستي، إلى جانب أصول إضافية سيتم إطلاقها قريباً.

نبذة عن "جي إف إتش بارتنرز ليمتد"

تعد شركة "جي إف إتش بارتنرز ليمتد" ("جي إف إتش بارتنرز") شركةً عالمية رائدةً في إدارة الاستثمارات العقارية، وتمتلك سجلاً متميزاً في الأصول العقارية للقطاعات الصناعية واللوجستية والسكنية وقطاع الرعاية الصحية. ويقع المقر الرئيسي للشركة في مركز دبي المالي العالمي، وتخضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، كما تتمتع الشركة بحضورها القوي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة من خلال شبكة من الشركاء الاستراتيجيين، وتضطلع بدور محوري عبر الحدود، باعتبارها حلقة وصل رئيسية بين رأس المال والفرص الاستثمارية عبر آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.

تنويه

شركة "جي إف إتش بارتنرز ليمتد" ("جي إف إتش بارتنرز") هي شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي وتخضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، والغاية من البيان الصحفي هي تقديم المعلومات فقط، ولا يشكل عرضاً للبيع أو دعوة لتقديم عرض للشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية أو منتجات مالية. وتدير "جي إف إتش بارتنرز" صناديق ومنتجات استثمارية مقدمة حصراً للعملاء من المستثمرين المحترفين وفق تعريف سلطة دبي للخدمات المالية. ولم يحصل هذا البيان أو أي منتج استثماري ذي صلة على موافقة أو مصادقة سلطة دبي للخدمات المالية. وينبغي على المستثمرين ألا يعتمدوا على هذه المعلومات عند اتخاذ أي قرار استثماري، ويُنصح المستثمرون بالرجوع إلى مذكرة الطرح الخاص والوثائق ذات الصلة للحصول على المعلومات الكاملة.

لمزيد من المعلومات وللحصول على الصور والمواد الإعلامية، يرجى التواصل مع:

دينا التتان

info@gfhpartners.com

سلمى حجاب

Salma.hegab@edelmansmithfield.com

-انتهى-

